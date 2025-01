Toàn cảnh vụ cảnh sát vào dinh thự để thực thi bắt giữ tổng thống Hàn

Ông Yoon - người bị Quốc hội Hàn Quốc luận tội hồi tháng 12/2024 sau lệnh thiết quân luật bất thành - đã nhiều lần phớt lờ lệnh triệu tập để thẩm vấn của các điều tra viên.

Các điều tra viên tiến vào dinh thự thực thi lệnh bắt tổng thống Hàn Các điều tra viên Hàn Quốc ngày 3/1 đã tiến vào dinh thự để thực hiện lệnh bắt giữ Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol.

New York Times đưa tin các điều tra viên đã bắt đầu rút khỏi dinh thự của ông Yoon từ lúc 13h30 (giờ địa phương).

Trong một tuyên bố ngắn, họ bày tỏ “cảm thấy đáng tiếc sâu sắc” khi ông Yoon từ chối tuân thủ các mệnh lệnh pháp lý.

“Chúng tôi xác định việc thực thi bất khả thi do sự phản kháng kéo dài” với bên an ninh tổng thống, tuyên bố nêu.

Họ quyết định rút lui vì động thái phản đối của bên an ninh tổng thống làm dấy lên mối lo ngại về sự an toàn với những người tham gia thực hiện lệnh bắt giữ. Vẫn chưa rõ liệu các điều tra viên có tìm cách thực thi lệnh một lần nữa không. Tuyên bố cho biết họ sẽ đưa ra quyết định sau.

Theo các phương tiện truyền thông, các điều tra viên bắt đầu thực thi lệnh bắt giữ ông Yoon Suk Yeol - người đang ở trong dinh thự tổng thống chính thức tại Seoul - vào lúc 8h15 sáng 3/1 (giờ địa phương).

Tới 10h sáng 3/1 (giờ Việt Nam), đã khoảng 4 tiếng đồng hồ kể từ khi các điều tra viên rời Văn phòng Điều tra Tham nhũng Hàn Quốc (CIO) đến nhà riêng của ông Yoon, và chưa đầy 3 tiếng đồng hồ kể từ khi họ tiến vào dinh thự của tổng thống bị luận tội.

Yonhap đưa tin lực lượng an ninh bảo vệ tổng thống vẫn đang đối đầu với các điều tra viên, và cho tới nay chưa có ai bị bắt giữ.

Trong khi đó, Noh Jong-myeon - phát ngôn viên đảng Dân chủ - tuyên bố việc cản trở lệnh bắt giữ sẽ là “cuộc nổi loạn lần thứ 2”.

Các điều tra viên tại lối vào dinh thự tổng thống ở Seoul ngày 3/1. Ảnh: New York Times.

Theo phóng viên AFP, các điều tra viên của CIO, trong đó có công tố viên cấp cao Lee Dae Hwan, đã được phép đi qua các rào chắn an ninh kiên cố tại dinh thự. Tuy nhiên, Yonhap cho hay “một đơn vị quân đội” đã chặn họ lại sau khi vào sâu bên trong. Họ di chuyển qua đơn vị đó, nhưng lại đối đầu với các thành viên của cơ quan an ninh trong dinh thự.

Vẫn chưa rõ liệu Cơ quan An ninh Tổng thống, đơn vị bảo vệ ông Yoon dưới tư cách nguyên thủ quốc gia đương nhiệm, có tuân thủ lệnh của các điều tra viên không. Trước đó, đơn vị này đã chặn cảnh sát đột kích vào nhà riêng của tổng thống, song chưa rõ đơn vị nào thực thi vào ngày 3/1.

CIO - cơ quan chính phủ độc lập chuyên phụ trách hành vi phạm tội của các lãnh đạo cấp cao - là bên chỉ đạo điều tra ông Yoon. Các điều tra viên bên phía cảnh sát và quân đội đóng vai trò hỗ trợ. Nếu ông Yoon bị bắt, CIO sẽ thẩm vấn, nhưng sau đó chuyển hồ sơ cho bên công tố viên và công tố viên sẽ quyết định có truy tố ông hay không.

Nếu bị bắt giữ, ông Yoon sẽ trở thành tổng thống Hàn Quốc đương nhiệm đầu tiên bị giam giữ. CIO có 48 giờ để điều tra, yêu cầu lệnh bắt chính thức hoặc thả. Bộ trưởng Quốc phòng, cảnh sát trưởng và một số chỉ huy cấp cao trong chính quyền ông Yoon đã bị bắt giữ vì vai trò trong thiết quân luật.

Theo New York Times, ông Yoon - nhậm chức vào tháng 5/2021 - không sống và làm việc tại Nhà Xanh, nơi ở truyền thống của tổng thống Hàn Quốc.

Thay vào đó, ông chuyển văn phòng tổng thống tới văn phòng Bộ Quốc phòng, và sống tại nơi từng là dinh thự chính thức của ngoại trưởng Hàn Quốc. Hai nơi cách nhau khoảng 5 phút đi xe.

New York Times đưa tin Oh Dong Won - công tố viên tại CIO - cảnh báo Cơ quan An ninh Tổng thống sẽ phải đối mặt với cáo buộc lạm dụng quyền lực và cản trở thực hiện nhiệm vụ nếu không chịu hợp tác.

Trong khi đó, đảng Dân chủ đối lập nhấn mạnh ông Yoon nên tuân thủ. Park Chan Dae - lãnh đạo đảng tại Quốc hội - khẳng định việc bắt giữ là “cần thiết để dập tắt tình trạng bất ổn và hỗn loạn quốc gia”. “Bất cứ ai cản trở sẽ bị trừng phạt như đồng lõa với tội nổi loạn", ông Park nói trong một buổi họp báo.

Thế giằng co kéo dài hàng giờ cũng thúc đẩy đảng Dân chủ kêu gọi quyền Tổng thống Choi Sang Mok ra lệnh cho Cơ quan An ninh Tổng thống ngừng đối đầu.

“Chúng tôi cảnh cáo Giám đốc Cơ quan An ninh Tổng thống Park Jong Joon không được trực tiếp tham gia vào cuộc nổi loạn. Đừng lôi kéo đội ngũ nhân viên chính trực của Cơ quan An ninh Tổng thống và các viên chức khác vào vực sâu phạm tội”, nhà lập pháp Joo Seung Iae nói. Ông Joo nói thêm ông Choi “cần nhớ rằng giải quyết nhanh chóng cuộc nổi loạn và ngăn chặn hỗn loạn là trách nhiệm của ông”.