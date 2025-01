Mỹ siết chặt an ninh ở thủ đô trước tang lễ cựu Tổng thống Carter

Giới chức Mỹ cho biết đang tăng cường an ninh nghiêm ngặt tại Washington D.C trong bối cảnh tang lễ cựu Tổng thống Jimmy Carter có thể nằm trong tầm ngắm của “phần tử cực đoan”.

Mỹ siết chặt an ninh tại thủ đô Washington D.C. trước tang lễ cựu Tổng thống Jimmy Carter. Ảnh: New York Times.

Hãng tin ABC News ngày 4/1 (giờ địa phương) đã công bố đánh giá an ninh mới cho biết tang lễ cấp quốc gia dành cho cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter có thể nằm trong tầm ngắm của “những phần tử tấn công cực đoan,” đặc biệt là sau vụ đâm xe hàng loạt ở New Orleans, bang Louisiana, ngay ngày đầu Năm mới khiến ít nhất 15 người thiệt mạng, mặc dù nhà chức trách chưa nhận được bất cứ cảnh báo nào liên quan tới các hoạt động bạo lực nhắm vào lễ tang.

Nội dung hồ sơ đánh giá an ninh có đoạn: “Tang lễ cấp quốc gia được coi là một diễn biến đột xuất, phần nào làm cho những đối tượng manh nha tấn công không thể lên kế hoạch kịp thời.

Tuy nhiên, nhà chức trách vẫn cần đề phòng vì giới chức cấp cao trong Chính phủ Mỹ sẽ tập trung đông đảo trong lễ tang, cũng như các quan chức và nguyên thủ quốc gia các nước. Đó là chưa kể nơi diễn ra lễ tang là một địa điểm nổi tiếng, vốn là tâm điểm của giới truyền thông.”

Cựu Tổng thống Carter qua đời hôm 29/12 vừa qua ở tuổi 100 và sẽ được vinh danh bằng tang lễ cấp quốc gia tại Thánh đường Quốc gia Washington vào ngày 9/1 tới. Tổng thống Joe Biden sẽ đọc điếu văn, trong khi Tổng thống đắc cử Donald Trump cũng tham dự.

Bản đánh giá an ninh cũng nhấn mạnh tới các sự kiện cần được lưu tâm đặc biệt trong tháng này, bao gồm buổi chứng nhận kết quả cuộc bầu cử năm 2024 dành cho Đại cử tri Đoàn diễn ra vào ngày 6/1 và lễ nhậm chức của ông Trump vào ngày 20/1.

Các sự kiện diễn ra cùng lúc “có thể là một dịp hiếm có cho những mối hiểm họa an ninh chớp lấy thời cơ.”

Mặc dù cơ quan chức năng nhận định không có mối đe dọa cụ thể nào nhắm vào Washington D.C, nhưng vẫn đặt thành phố ở mức cảnh giác cao suốt tháng Giêng.

Giới chức Washington D.C đã triển khai các biện pháp tăng cường an ninh, cụ thể như huy động Lực lượng Vệ binh Quốc gia, trong khi Sở Mật vụ cũng tăng cường nguồn nhân lực bằng cách điều động đội ngũ đặc vụ và chuyên gia đến từ các văn phòng trên khắp nước Mỹ.

Toàn bộ lực lượng thuộc Sở Cảnh sát Đô thị Washington DC (MPDC) đã được huy động cùng với gần 4.000 sỹ quan cảnh sát xuất quân từ khắp nước Mỹ nhằm hỗ trợ các chiến dịch tuần tra trong những sự kiện đặc biệt ở thủ đô.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre hôm 3/1 cho biết Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) và cơ quan thực thi công lực liên bang đã lên kế hoạch từ nhiều tháng qua nhằm giữ vững an ninh cho các sự kiện ở thủ đô, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho những người tham dự.