Toàn cảnh Mỹ đột kích bắt giữ Tổng thống Venezuela

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định đã thực hiện thành công một chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Venezuela, và bắt nhà lãnh đạo của nước này, Tổng thống Nicolás Maduro cùng vợ, và đưa họ ra khỏi đất nước. Tổng thống Trump cho biết ông cùng các tướng lĩnh đã trực tiếp theo dõi chi tiết cuộc bắt giữ trong phòng riêng. Trước những nghi vấn về tung tích của ông Maduro, phía Mỹ tiết lộ: Tổng thống Venezuela cùng phu nhân đã bị lực lượng Mỹ bắt giữ ngay trong phòng ngủ giữa đêm và đang trên tàu USS Iwo Jima hướng về New York.