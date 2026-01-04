Toàn cảnh Mỹ đột kích bắt giữ Tổng thống Venezuela

|
Rạng sáng 3/1/2026, thủ đô của Venezuela rung chuyển, các máy bay quân sự quần thảo thủ đô Caracas bởi các cuộc không kích dữ dội từ lực lượng quân sự Mỹ. Người dân thức giấc trong sự hoảng loạn, chứng kiến các tòa nhà hư hại và dấu vết của những vụ nổ. Đợt tấn công kéo dài đến khoảng 3 giờ 15 phút.
Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định đã thực hiện thành công một chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Venezuela, và bắt nhà lãnh đạo của nước này, Tổng thống Nicolás Maduro cùng vợ, và đưa họ ra khỏi đất nước.
Chiến dịch được thực hiện bởi các thành viên của Delta Force - đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ hàng đầu của quân đội Mỹ - sau nhiều tháng Mỹ chuẩn bị kỹ lưỡng, bao gồm cả việc dựng mô hình sao chép khu nhà ở và nghiên cứu thói quen sinh hoạt của ông Maduro. Tờ New York Times dẫn lời một quan chức cấp cao Venezuela cho biết ít nhất 40 người, bao gồm cả quân nhân và dân thường, đã thiệt mạng trong vụ tấn công này.
Theo CNN, khi trực thăng tiếp cận khu nhà ông Maduro lúc khoảng 2h theo giờ địa phương, lực lượng Mỹ bị bắn trả. Một trực thăng bị trúng đạn, khoảng 5-6 binh sĩ Mỹ bị thương. Sau khi kích nổ phá cửa, lực lượng đặc nhiệm Mỹ chỉ mất khoảng 3 phút để áp sát vị trí mục tiêu. Dù ông Maduro và vợ đã nỗ lực tháo chạy vào phòng an toàn được gia cố bằng thép, nhưng họ đã bị khống chế trước khi kịp đóng cửa phòng.
Quyết định bắt giữ ông Maduro của Mỹ khiến cả thế giới bàng hoàng. Sau khi Mỹ tiến hành tấn công vào thủ đô Caracas của Venezuela, hàng loạt quốc gia trong khu vực và trên thế giới đã đồng loạt lên tiếng phản đối, cho rằng hành động này vi phạm chủ quyền quốc gia và Hiến chương Liên hợp quốc. Người dân biểu tình khắp nước Mỹ và nhiều quốc gia khác phản đối vụ bắt Tổng thống Venezuela.
Chỉ vài giờ sau cuộc tập kích quân sự, rạng sáng 3/1, chiếc Boeing 757 màu trắng chở vợ chồng Tổng thống Venezuela đã chính thức đáp xuống New York. Cụ thể, vào lúc 16h30, ông Nicolás Maduro cùng phu nhân Cilia Flores đã được đưa tới Căn cứ Không quân Vệ binh Quốc gia Stewart dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của phía Mỹ.
Chính quyền Venezuela lên án các cuộc không kích của Mỹ là “hành động xâm lược quân sự nghiêm trọng”, đồng thời yêu cầu Washington thả Tổng thống Manduro ngay lập tức. Nhà Trắng đăng video ông Maduro mặc hoodie đen bị áp giải dọc hành lang trụ sở Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA) tại New York. Trong cảnh quay, cựu lãnh đạo Venezuela gây chú ý khi quay sang nói: “Chúc mừng năm mới”.
Sau khi hoàn tất các thủ tục tại một địa điểm bí mật, Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA) đã áp giải ông Maduro về giam giữ tại nhà tù Metropolitan, New York.
