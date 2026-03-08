Toàn cảnh Lễ trao Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ VIII

|
Lễ trao giải Giải Sách Quốc gia diễn ra 8/3 tại Hà Nội, với sự tham gia của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam và các đơn vị xuất bản, phát hành. Lễ trao giải thưởng vinh dự tiếp đón ông Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.
Đánh giá cao vai trò và tầm quan trọng của giải thưởng, ông Trịnh Văn Quyết khẳng định Sách Quốc gia là giải thưởng cao quý của Nhà nước trong lĩnh vực xuất bản; có ý nghĩa thiết thực trong việc tôn vinh các tác phẩm giá trị về tư tưởng, học thuật, văn hóa, khoa học và nghệ thuật.
Nhiều tiết mục văn nghệ tôn vinh văn hóa, tri thức, tiếng Việt được trình diễn tại Lễ trao giải.
Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm trao giải Khuyến khích. 5 cuốn sách nhận Giải Khuyến khích gồm: Khủng hoảng không bắt đầu từ truyền thông; Phòng, chống tiêu cực trong cán bộ, đảng viên ở Việt Nam hiện nay; Câu chuyện nghệ thuật; Lịch sử nghệ thuật qua các trào lưu lớn và những kiệt tác truyền cảm hứng; Hướng tới một nền kiến trúc mới; Thiên nhiên kỳ thú (Bộ sách 13 tập)
23 Giải C được trao cho các cuốn sách. Một số cuốn sách nổi bật: Địa chiến lược Việt Nam tầm nhìn 2030: Những vấn đề lý luận, thực tiễn và thích ứng chính sách ;Tinh hoa kinh tế học; Việt Nam: 40 năm đổi mới và tầm nhìn 2045; Hồi ức Điện Biên Phủ - Những nhân chứng lên tiếng; Lịch sử chữ quốc ngữ (1615-1919),...
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng và Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trao giải B cho các tác giả, đại diện NXB. 17 cuốn sách được trao giải B, một số cuốn nổi bật gồm: Từ điển ngôn ngữ học, Quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả - Cơ sở lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay, Thế giới đang thay đổi: Trật tự đa cực xuất hiện, Lĩnh Nam chích quái (Khảo luận - Dịch chú - Nguyên bản chữ Hán), Chiến trường bán dẫn: Cạnh tranh chiến lược và tự chủ đổi mới sáng tạo của Trung Quốc thế kỷ 21,...
5 Giải Sách được bạn đọc yêu thích được trao cho các cuốn Mưa đỏ, Thư cho em (Chuyện tình tướng Hoàng Đan và vợ qua lời kể con trai), Tư duy mở, Gánh gánh… gồng gồng..., Khéo khôn với tiền tránh những ưu phiền.
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết trao Giải A cho Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, công ty Đông A, đại diện nhóm tác giả cuốn sách Lịch sử Việt Nam bằng hình.
Bộ sách 45 tập Lịch sử Văn minh thế giới nhận Giải A Giải thưởng Sách Quốc gia. Ông Giản Tư Trung (ngoài cùng bên trái) - Viện trưởng Viện IRED, đơn vị liên kết phát hành bộ sách - đại diện đơn vị làm sách và các dịch giả nhận giải.
Ông Trịnh Văn Quyết chúc mừng các đơn vị xuất bản, phát hành sách, tác giả nhận giải thưởng cao nhất của Giải thưởng Sách Quốc gia lần VIII.
Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức phối hợp với các nhà xuất bản tổ chức trưng bày, giới thiệu các bộ sách có giá trị cao được xuất bản trong thời gian qua và các tác phẩm đạt giải qua các kỳ. Hoạt động này nhằm tiếp tục lan tỏa giá trị của sách, tạo không gian kết nối giữa tác giả, nhà xuất bản và bạn đọc.
Nhiều cuốn để lại ấn tượng đẹp trong lòng độc giả. Hạng mục “Sách được bạn đọc yêu thích” ghi nhận gần 1.400 lượt đề cử cho hơn 150 cuốn sách.
Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII được tổ chức ngày 8/3 tại Hà Nội, truyền hình trực tiếp trên VTV.
Đơn vị đồng hành: Tập đoàn Vingroup, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX, Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt trời (Sun Group).