Toàn cảnh Lễ trao Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ VIII

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng và Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trao giải B cho các tác giả, đại diện NXB. 17 cuốn sách được trao giải B, một số cuốn nổi bật gồm: Từ điển ngôn ngữ học, Quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả - Cơ sở lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay, Thế giới đang thay đổi: Trật tự đa cực xuất hiện, Lĩnh Nam chích quái (Khảo luận - Dịch chú - Nguyên bản chữ Hán), Chiến trường bán dẫn: Cạnh tranh chiến lược và tự chủ đổi mới sáng tạo của Trung Quốc thế kỷ 21,...