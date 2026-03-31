Tòa tuyên y án sơ thẩm với 'Tổng tài' chỉ tay đánh người ở quán cà phê

HĐXX phúc thẩm cho rằng quá trình điều tra, truy tố, xét xử, "tổng tài" không thành khẩn khai báo, không ăn năn hối lỗi, chỉ khi không chối được thì mới nhận tội, không có tình tiết giảm nhẹ mới để xử dưới khung.

Ngày 31/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm, xét đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn Thiên (trú xã Ô Diên, Hà Nội) trong vụ án "tổng tài" phất tay chỉ đạo đánh người.

Trước đó, ngày 30/1, TAND Khu vực 3 Hà Nội đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Thiên 2 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng. Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Thiên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo.

Bị cáo Nguyễn Văn Thiên (trái) tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Hoàng Huy.

Phiên tòa phúc thẩm được xét xử theo hình thức trực tuyến kết nối từ TAND TP Hà Nội với Trạm tạm giam số 2 Công an TP Hà Nội. Có một luật sư bào chữa cho bị cáo Thiên tham gia phiên tòa.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Thiên không nhận tội. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Thiên nhận tội, thừa nhận hành vi phạm tội và xin được hưởng án treo, xin giảm hình phạt.

HĐXX phúc thẩm xét thấy bị cáo Thiên suốt quá trình điều tra, truy tố, xét xử không thành khẩn khai báo, không ăn năn hối lỗi, chỉ khi không chối được thì mới nhận tội. Bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ mới để xử dưới khung, bản án sơ thẩm đã xem xét giảm nhẹ cho bị cáo.

Do đó, HĐXX bác đơn kháng cáo và quyết định tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Thiên.

Trước đó, bản án sơ thẩm nhận định tuy bị cáo Thiên không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng căn cứ vào lời khai của bị cáo Nguyễn Long Vũ, lời khai của các nhân chứng xác định sự việc xảy ra đúng như lời khai của Vũ.

Những lời khai này phù hợp với diễn biến sự việc xảy ra tại quán cà phê "Góc quán" đã được camera ghi lại hình ảnh, âm thanh, phù hợp với kết quả giám định của cơ quan có thẩm quyền.

HĐXX đánh giá sự việc gây tác động xấu trong dư luận xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Hành vi của 2 bị cáo Nguyễn Văn Thiên và Nguyễn Long Vũ đã phạm tội Gây rối trật tự công cộng. Cả 2 bị cáo đều chưa có tiền án, tiền sự, nhưng Vũ khai báo thành khẩn, còn Thiên quanh co, không thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, không nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thiên 24 tháng tù, Nguyễn Long Vũ 6 tháng tù.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 14h30 ngày 17/9/2025, bị cáo Thiên, Vũ và vài người bạn ngồi uống cà phê tại quán "Góc quán", địa chỉ tại tầng 1 tòa nhà T6 khu đô thị Times City (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội).

Quá trình ngồi uống nước, bị cáo Thiên lấy 1 tẩu thuốc lá đưa cho người bạn đi cùng. Khi người này đang hút thuốc, thì anh Ngô Minh Đ, chủ quán nhắc quy định trong quán không được hút thuốc. Người bạn của Thiên đặt tẩu xuống không hút nữa.

Một lúc sau, bị cáo Thiên cầm tẩu thuốc bật lửa châm thuốc hút, anh Đ tiếp tục nhắc nếu bàn mình hút thuốc thì ra bàn bên ngoài ngồi. Bị cáo Thiên không đồng ý và tranh cãi với anh Đ.

Thấy Thiên vẫn tiếp tục hút thuốc, anh Đ bực tức nhắc lần thứ 3: “Anh ơi, anh không hiểu tiếng người à”.

Thấy vậy, Thiên tỏ thái độ bức xúc rồi giơ tay phải lên quay sang nói với bị cáo Vũ: "Mày ra mày tát cho thằng nhân viên phát".

Sau đó, Vũ đi vào trong quầy thu ngân, dùng tay tát, đấm vào vùng mặt anh Đ khiến anh Đ bị ngã xuống sàn nhà, gây thương tích.

Nghe thấy tiếng chửi bới, xô xát, nhưng Thiên vẫn ngồi ở ghế uống nước, mặt không ngoái lại nhìn mà giơ thẳng tay phải lên nói 3 tiếng: "thôi, thôi, thôi".

Nghe tiếng hô của Thiên, bị cáo Vũ quay lại ghế tiếp tục uống nước. Nhóm của Thiên ngồi uống nước thêm 15 phút nữa thì ra về.