Tòa Trung Quốc buộc Malaysia Airlines bồi thường nạn nhân MH370

Một tòa án Bắc Kinh yêu cầu Malaysia Airlines bồi thường hơn 2,9 triệu nhân dân tệ cho mỗi gia đình nạn nhân MH370, đúng lúc Malaysia thông báo nối lại chiến dịch tìm kiếm.

Gia đình của các hành khách từ cả Trung Quốc và Malaysia, những người có mặt trên chuyến bay MH370 mất tích của Malaysia Airlines, trong sự kiện tưởng niệm kỷ niệm 10 năm ngày mất tích của máy bay, tại Subang Jaya, Malaysia ngày 3/3/2024. Ảnh: Reuters.

Một tòa án Trung Quốc đã ra phán quyết buộc Hãng hàng không Malaysia Airlines bồi thường hơn 2,9 triệu nhân dân tệ (khoảng 410.000 USD ) cho mỗi trường hợp trong số các gia đình nạn nhân chuyến bay MH370 để trang trải chi phí tang lễ, tổn thất tinh thần và các thiệt hại khác.

Phán quyết được đưa ra đối với 8 vụ kiện liên quan 8 hành khách, theo Reuters.

Tòa án Nhân dân quận Triều Dương (Bắc Kinh) cho biết 47 vụ kiện khác đã được rút sau khi thân nhân đạt thỏa thuận ngoài tòa với Malaysia Airlines và công ty con Malaysia Airlines International.

Hiện vẫn còn 23 vụ án đang trong quá trình xét xử. Theo tòa án, thân nhân của các hành khách này “chưa nộp hoặc chưa hoàn tất thủ tục tuyên bố tử vong”, nên về mặt pháp lý, họ vẫn được xem là người mất tích. Trong khi đó, 8 hành khách mà tòa yêu cầu Malaysia Airlines bồi thường đều đã được tuyên bố tử vong.

Hiện Malaysia Airlines chưa đưa ra phản hồi về yêu cầu bình luận.

Chiếc Boeing 777 chở 239 người biến mất khỏi màn hình radar vào ngày 8/3/2014 khi đang trên hành trình từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh.

Hơn 2/3 hành khách trên chuyến bay MH370 là công dân Trung Quốc, còn lại là người Malaysia, Indonesia, Australia cùng một số hành khách mang quốc tịch Ấn Độ, Mỹ, Hà Lan và Pháp.

Dù đã triển khai chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn nhất lịch sử hàng không, đến nay chiếc MH370 vẫn chưa được phát hiện. Ngày 3/12, Bộ Giao thông Malaysia thông báo sẽ nối lại hoạt động tìm kiếm từ ngày 3/12, do công ty thám hiểm Ocean Infinity đảm nhiệm.

Đợt tìm kiếm mới, kéo dài 55 ngày, sẽ tập trung vào các khu vực được đánh giá có “xác suất cao nhất” nơi máy bay có thể đã rơi, song không tiết lộ vị trí cụ thể.

Trước đó, nỗ lực tìm kiếm mới nhất ở Nam Ấn Độ Dương đã phải tạm dừng vào tháng 4 vì điều kiện thời tiết không thuận lợi.