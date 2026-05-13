Tòa trả hồ sơ vụ nữ doanh nhân ở Đà Nẵng bị tố lừa đảo hơn 54 tỷ đồng

Ngày 13/5, TAND TP Đà Nẵng tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ bà Huỳnh Thị Thanh Hiền bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo nội dung cáo trạng, để thực hiện các hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản, bà Huỳnh Thị Thanh Hiền (49 tuổi, trú phường Hải Châu, Đà Nẵng) thành lập hoặc nhờ người khác đứng tên 6 doanh nghiệp, nhưng thực tế đều do bà điều hành.

Trong đó, Công ty TNHH Đất Kinh Tuyến Số Một là chủ đầu tư dự án căn hộ Aparment Đảo xanh. Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Huy Huỳnh thực hiện dự án văn phòng làm việc kết hợp căn hộ du lịch – The One Tower tại đường 2/9 (phường Hải Châu).

Công ty TNHH đầu tư The Moon thực hiện dự án chung cư Summit Hoài Thanh. Công ty TNHH Summit Building do bà Hiền làm giám đốc, là chủ đầu tư dự án The Summit Building. Ngoài ra còn có Công ty TNHH Đầu tư New Start, Công ty TNNH Đầu tư phát triển New Day.

Bị cáo Huỳnh Thị Thanh Hiền. Ảnh: H.T.

Theo điều tra, bà Nguyễn Thị Thương (trú Đà Nẵng) đã nhiều lần chuyển tiền cho bà Hiền để góp vốn thực hiện các dự án: Góp 25 tỷ đồng vào dự án Aparment Đảo Xanh; 22 tỷ đồng vào dự án căn hộ The Summit Building; 25 tỷ đồng vào dự án tại 3 lô đất A6-3, A2-5, A2-6 đường Lê Đức Thọ.

Sau khi được thanh toán 20,5 tỷ đồng , bà Thương còn lại 44 tỷ đồng tại 2 dự án căn hộ. 2 bên sau đó tiếp tục để bà Thương góp vốn tổng số tiền hơn 76,8 tỷ đồng (gồm 25 tỷ đồng góp vốn vào dự án 3 lô đất đường Lê Đức Thọ; 44 tỷ đồng 2 dự án căn hộ; bà Thương góp thêm hơn 7,8 tỷ đồng ) để triển khai 4 dự án tại lô A6-3; lô A2-5,6; lô A2-3,4 và dự án đường Hoài Thanh.

Tại hợp đồng góp vốn, bà Hiền xác định Công ty Đất Kinh Tuyến Số Một đang là chủ sở hữu các lô đất nói trên và đang tiến hành các thủ tục để thực hiện dự án. Tuy nhiên, kết quả điều tra xác minh tại các lô đất cho thấy, lô A6-3: Bà Hiền, Phó giám đốc Công ty New Day, ký hợp đồng mua và sau đó đã thế chấp lô đất này tại ngân hàng vay 30 tỷ đồng để trả nợ.

Bà Hiền yêu cầu giám đốc công ty ký thủ tục chuyển nhượng 100% vốn của công ty (trong đó có sổ đỏ lô đất A6-3). Lô đất A2-6 đã chuyển nhượng để trả nợ. Các lô A2-5, A2-4, A2-3, bà Hiền chỉ mới đặt cọc mua rồi bỏ cọc. Chủ các lô đất đã chuyển nhượng cho người khác.

Số tiền bà Thương góp vốn ở 3 dự án tại lô A6-3, A2-3,4 và A2-5,6 là hơn 54,3 tỷ đồng . Theo kết quả trả lời của cơ quan chức năng, từ trước đến nay không có dự án nào xin cấp phép đầu tư và triển khai tại các lô đất ở đường Lê Đức Thọ nêu trên.

Cáo trạng cáo buộc bà Hiền có hành vi gian đối về việc mình là chủ sở hữu, đang thực hiện dự án tại năm lô đất nói trên để ký hợp đồng góp vốn và phụ lục hợp đồng, chiếm đoạt của bà Nguyễn Thị Thương hơn 54,3 tỷ đồng .

Tại phiên tòa, bà Hiền cho rằng quan hệ giữa 2 bên là "vay trả lãi", không có việc góp vốn. Còn bị hại khẳng định là góp vốn.

Vì vậy, Tòa quyết định trả hồ sơ, yêu cầu làm rõ một số nội dung như số tiền hai bên chuyển cho nhau, góp vốn có lợi nhuận không.