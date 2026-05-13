Triệt phá sòng bạc giữa rừng sâu tại Nghệ An

Lực lượng Công an Nghệ An triệt phá một sới bạc bằng hình thức xóc đĩa hoạt động giữa khu đồi núi hẻo lánh, bắt giữ 16 đối tượng.

Ngày 13/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị phối hợp Công an xã Anh Sơn, Công an phường Thái Hòa cùng các đơn vị liên quan đã đấu tranh, triệt xóa thành công sới bạc tổ chức trong rừng thuộc xóm Kỳ Thịnh, xã Tiên Đồng, Nghệ An.

Theo cơ quan điều tra, điểm đánh bạc này quy tụ nhiều con bạc đến từ các địa phương như phường Thái Hòa, xã Mậu Thạch, xã Thành Bình Thọ (Nghệ An) và cả một số đối tượng từ tỉnh Thanh Hóa.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Qua xác minh, Lê Văn Cường (SN 1989, trú xã Tiên Đồng) được xác định là đối tượng đứng ra tổ chức sòng bạc. Cường từng có một tiền án về tội đánh bạc. Để qua mắt lực lượng chức năng, đối tượng chỉ cho người quen tham gia, tổ chức đánh bạc trong thời gian ngắn và bố trí 2 người cảnh giới từ xa.

Sau thời gian theo dõi, chiều 9/5, lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra, bắt giữ 4 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Mở rộng điều tra, đến ngày 11/5, cơ quan công an đã bắt giữ tổng cộng 16 đối tượng liên quan.

Tang vật thu giữ gồm 1 bộ bát đĩa sứ, 4 quân vị, 1 tấm bạt cùng nhiều tài liệu liên quan. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã sử dụng hơn 100 triệu đồng để đánh bạc.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ 16 đối tượng để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và truy bắt các đối tượng còn lại.