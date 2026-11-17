Trước sự thay đổi trong cách công chúng tiếp cận thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành một thành phần quan trọng trong hạ tầng công nghệ của các cơ quan báo chí.

Ông Tô Đình Tuân, Phó tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM, cho biết việc ứng dụng AI trong sản xuất báo chí đi kèm với yêu cầu nâng cao năng lực kiểm soát chất lượng của nhà báo, phóng viên.

Chiều 17/11, Trung tâm Đào tạo và Truyền thông - Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM tổ chức tọa đàm Báo chí hiện đại trong kỷ nguyên số: Xu hướng phát triển và yêu cầu đổi mới nguồn nhân lực. Tọa đàm thảo luận về các vấn đề liên quan đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất báo chí và công tác đào tạo nguồn nhân lực cho báo chí.

AI đang trở thành hạ tầng thông tin cho các tòa soạn

Phát biểu khai mạc tọa đàm, ông Tô Đình Tuân, Phó tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Truyền thông, cho rằng trong thời đại công nghệ phát triển, nền báo chí đang đối mặt với nhiều thay đổi hơn bao giờ hết. Việc ứng dụng AI trong sản xuất báo chí đi kèm với yêu cầu nâng cao năng lực kiểm soát chất lượng của nhà báo, phóng viên”.

“Chuyển động đáng chú ý nhất của thế giới trong năm 2026 là AI đã trở thành hạ tầng thông tin. Trước đây, không biết thì hỏi Google, bây giờ không biết thì hỏi AI. Con số đó trong vòng 2 năm đi từ 18% tăng lên tới 51%. Đây là sự thay đổi rất rõ ràng. Các nền tảng đã vượt qua các trang báo, và các tác tử AI đã bắt đầu đi vào tòa soạn”, ThS Đinh Duy Linh, Phó trưởng phòng Đào tạo và Khoa học Công nghệ, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - Cơ sở tại TP.HCM, chia sẻ.

Theo ông Đinh Duy Linh, trước những thay đổi này, các cơ quan báo chí cần xây dựng hạ tầng công nghệ có khả năng kết nối dữ liệu, ứng dụng AI vào hoạt động nghiệp vụ và tối ưu phân phối tin tức. Trong tham luận tại tọa đàm, ông đề xuất xây dựng kiến trúc công nghệ tòa soạn tương lai theo mô hình “5 lớp và 1 trục quản trị”.

ThS Đinh Duy Linh, Phó trưởng phòng Đào tạo và Khoa học Công nghệ, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - Cơ sở tại TP.HCM, cho biết các cơ quan báo chí cần ứng dụng AI để xây dựng hạ tầng công nghệ.

Kiến trúc được xây dựng trên nguyên tắc dùng chung lớp dữ liệu và AI, giữ riêng thương hiệu và hệ thống tác nghiệp. Năm lớp chức năng gồm nền tảng dữ liệu, nền tảng AI và mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), tác tử AI theo quy trình, phân tích và phân phối, trải nghiệm và dịch vụ. Trục quản trị xuyên suốt có nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin, phân quyền, lưu nhật ký, kiểm thử rủi ro và xác thực nguồn gốc nội dung.

Tham luận xác định ba bài toán cốt lõi để ứng dụng AI và LLM trong hoạt động báo chí. Với bài toán phân tích dữ liệu độc giả, các cơ quan báo chí có thể kết nối dữ liệu từ nhiều nền tảng để xây dựng hồ sơ độc giả hợp nhất, có sự đồng ý của người dùng. Trên cơ sở đó, hệ thống hỗ trợ dự báo khả năng độc giả rời bỏ, khả năng trả phí, xác định nội dung có khả năng giữ chân người đọc và đánh giá hiệu quả của từng khung giờ, kênh phân phối.

Ở bài toán tự động hóa quy trình, AI có thể hỗ trợ bóc băng, tạo phụ đề, gắn thẻ, phân loại tư liệu và chuyển đổi một nội dung sang nhiều định dạng như báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và video ngắn. Tác tử AI cũng có thể tham gia điều phối các bước xử lý nội dung, từ theo dõi nguồn, soạn nháp, kiểm tra đến chuyển duyệt. Tham luận lưu ý cần có điểm duyệt của con người theo mức độ tự chủ AI và không cấp quyền xuất bản cho tác tử.

Đối với bài toán tối ưu phân phối đa nền tảng, các giải pháp được đề xuất gồm chuẩn hóa dữ liệu để nội dung có khả năng được AI trích dẫn, cá nhân hóa trang chủ, ứng dụng và bản tin email, thử nghiệm A/B tiêu đề và khung giờ đăng tải. Việc xây dựng kho tri thức có siêu dữ liệu đầy đủ và xác lập bản quyền cũng là điều kiện để các cơ quan báo chí chuẩn bị đàm phán cấp phép nội dung với nền tảng AI.

Về cách thức triển khai, ThS Đinh Duy Linh cho biết cần giữ các hệ thống quản trị nội dung (CMS), ứng dụng và kênh phân phối hiện có; bổ sung lớp dữ liệu và AI dùng chung, kết nối thông qua giao diện lập trình (API).

“Kho dữ liệu hơn 50 năm của Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình TP.HCM là một mỏ vàng. Chất kết dính ở đây chính là dữ liệu và nền tảng AI dùng chung để phát triển bản sắc riêng của từng đơn vị”, ông nói.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực báo chí và truyền thông

Trước yêu cầu đổi mới hoạt động báo chí trong môi trường số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong những vấn đề được đại diện cơ quan quản lý và Hội Nhà báo quan tâm tại tọa đàm. Các ý kiến tập trung vào việc đổi mới phương thức đào tạo, tăng cơ hội thực hành cho sinh viên, nâng cao năng lực sử dụng AI và mở rộng hợp tác giữa cơ quan báo chí với các đơn vị hoạt động trên nền tảng số.

Ông Trần Trọng Dũng, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết nhu cầu của các cơ quan báo chí hiện nay là đào tạo nhân lực có thể đáp ứng ngay yêu cầu công việc.

Ông Trần Trọng Dũng, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết nhu cầu của các cơ quan báo chí hiện nay là đào tạo nhân lực có thể đáp ứng ngay yêu cầu công việc, tập trung vào kỹ năng thực hành, đáp ứng nhu cầu cụ thể của phóng viên.

“Nội dung đào tạo có thể đi sâu vào kỹ năng sản xuất truyền hình, video, livestream và xây dựng nội dung trên các nền tảng số như TikTok. Các lớp chuyên sâu nên được tổ chức theo nhóm nhỏ, khoảng 3-5 học viên, để tăng hiệu quả hướng dẫn”, ông nói.

Bên cạnh đó, ông Dũng cho rằng cần tạo điều kiện để sinh viên có cơ hội làm việc tại HTV, báo Sài Gòn Giải Phóng, báo Tuổi Trẻ và các cơ quan báo chí khác trước khi tốt nghiệp. Ông cũng đề xuất xây dựng một bộ phận nghiên cứu và phát triển (R&D), thực hiện đánh giá định kỳ về tình hình báo chí TP.HCM, tương tự các khảo sát xu hướng báo chí của Reuters và AP.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, năng lực sử dụng AI có trách nhiệm là nội dung quan trọng trong đào tạo nhân lực báo chí.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, khẳng định năng lực sử dụng AI có trách nhiệm là nội dung quan trọng trong đào tạo nhân lực báo chí.

“Không có quy định pháp luật nào cấm chúng ta dùng AI cả. AI là một phương tiện, một công cụ. Vấn đề quan trọng nhất là người làm báo phải có nền kiến thức để thẩm định kết quả do AI tạo ra. Chúng ta hoàn toàn được ứng dụng AI nhưng phải đủ khả năng kiểm soát nó”, ông nhấn mạnh.

Ông Hồi cũng đề cập nhu cầu đào tạo hai chiều giữa nhà báo và các nhà sáng tạo nội dung. Theo ông, nhà sáng tạo nội dung cần được trang bị kiến thức và kỹ năng biên tập báo chí, người làm báo cần học hỏi cách tiếp cận khán giả từ các nhà sáng tạo nội dung.

Liên minh Truyền thông do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM thành lập dự kiến phối hợp với các trường đại học tổ chức khóa đào tạo cấp chứng chỉ, hướng tới mở mã ngành Truyền thông số. Các chương trình thực tập cũng có thể mở rộng sang doanh nghiệp quản lý và khai thác mạng lưới nhà sáng tạo nội dung (MCN), tạo điều kiện để hai bên trao đổi kinh nghiệm và phương thức làm việc.