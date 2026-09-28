Không né tránh, chậm trễ trong cung cấp thông tin cho báo chí

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa ban hành Chỉ thị số 25-CT/TU về tăng cường thực hiện công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí.

Theo Chỉ thị, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương và người đứng đầu thực hiện nghiêm trách nhiệm phát ngôn, chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác; khắc phục tình trạng né tránh, chậm trễ, gây khó khăn cho báo chí trong tiếp cận và xử lý thông tin.

Một số nơi chưa chủ động, kịp thời cung cấp thông tin

Theo Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, thời gian qua, nhất là từ khi Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị số 22-CT/TU về tăng cường thực hiện công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí, việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước đã có chuyển biến tích cực.

Phần lớn thông tin chính thống được truyền tải kịp thời, rõ ràng, chính xác đến nhân dân thành phố và đồng bào cả nước; góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở.

Phóng viên các cơ quan báo, đài tác nghiệp tại Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: Thu Hường.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện còn một số hạn chế. Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa chủ động, kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí; có nơi chưa phản ánh đúng bản chất sự việc, định hướng dư luận xã hội; chưa chủ động xử lý hoặc đề nghị xử lý khi phát hiện báo chí đăng tải thông tin không đúng sự thật; chậm cung cấp thông tin và giải trình làm rõ vụ việc báo chí đăng tải.

Cùng với đó là tình trạng né tránh hoặc gây khó khăn trong việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và thiếu chủ động trong phối hợp với báo chí để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Rà soát, bổ sung quy chế nội bộ về phát ngôn

Từ ngày 1/7/2025, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào vận hành, tạo ra sự thay đổi toàn diện về cấu trúc hành chính từ Trung ương đến cơ sở. Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí phải được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu mới.

Theo đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thống nhất nhận thức của cấp bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương về công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trọng tâm là tổ chức thực hiện nghiêm Nghị định số 244/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước và các văn bản có liên quan; quán triệt đầy đủ quy định pháp luật về trách nhiệm cung cấp thông tin cho báo chí trong đội ngũ công chức, viên chức và người lao động.

Các cơ quan hành chính nhà nước phải định kỳ rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế nội bộ về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; phân công người phát ngôn và cung cấp thông tin theo đúng quy định.

Người phát ngôn là: người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước; người được người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước giao nhiệm vụ hoặc người được ủy quyền thực hiện nhiệm vụ của người phát ngôn.

Người được người đứng đầu ủy quyền thực hiện nhiệm vụ phát ngôn không được ủy quyền tiếp cho người khác.

Buổi họp báo cung cấp thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội nổi bật trên địa bàn TPHCM. Ảnh: TTBC.

Công khai thông tin về người phát ngôn

Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải công khai thông tin về người phát ngôn gồm họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử công vụ trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của đơn vị trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ban hành quyết định. Đồng thời gửi văn bản thông báo về Sở VH-TT để tổng hợp, tham mưu UBND TP.HCM công bố công khai và cập nhật danh sách người phát ngôn trên toàn địa bàn thành phố.

Với những vấn đề, vụ việc nghiêm trọng, thu hút sự quan tâm, theo dõi của dư luận xã hội, người đứng đầu, người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn phải thực hiện ngay việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí và duy trì thường xuyên trong quá trình xử lý vụ việc, nhằm kịp thời định hướng dư luận và ổn định tình hình.

Đối với các vấn đề, vụ việc nhạy cảm, phức tạp có thể ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phải báo cáo lãnh đạo cấp trên và chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở VH-TT để có phương án xử lý, cung cấp thông tin, định hướng dư luận.