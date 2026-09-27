5 khoảnh khắc đáng chờ nhất ở bản remake 'Dragon Ball Super'

Sau 8 năm, thương hiệu anime đình đám "Dragon Ball Super" chính thức trở lại với bản làm lại (remake). Dự án mang tên "Dragon Ball Super: Beerus" sẽ lên sóng vào tháng 10 tới.

Dự án làm lại do Toei Animation sản xuất hứa hẹn khắc phục hai điểm yếu lớn nhất từng khiến người hâm mộ phàn nàn: Chất lượng đồ họa và nhịp phim.

Bằng việc tái thiết lập toàn bộ phần hình ảnh, tối ưu hóa các phân cảnh chiến đấu và tinh chỉnh tốc độ kể chuyện, bản remake sẽ tái hiện 3 phần phim (Battle of Gods, Resurrection F, và Universe 6) bám sát nguyên tác của cố tác giả Akira Toriyama.

Comicbook đưa ra 5 khoảnh khắc đáng chờ nhất được giới chuyên môn và người hâm mộ kỳ vọng sẽ "bùng nổ" trong phiên bản mới.

Cuộc chạm trán giữa Goku và Hit

Ảnh: Toei Animation.

Phân đoạn đọ sức giữa Goku và sát thủ Hit thuộc phần phim Universe 6 (Vũ trụ 6) luôn nằm trong top những trận chiến mãn nhãn. Hit là một trong số ít đối thủ gây khó khăn cho Goku. Khả năng ngưng đọng thời gian (Time-Skip) độc đáo của hắn không cho phép mục tiêu có cơ hội trốn thoát, điều này khiến hắn trở thành sát thủ hoàn hảo.

Khi nhận ra rằng Hit không được phép sử dụng hết khả năng của hắn do luật lệ giải đấu, Goku đã bỏ cuộc, hy vọng một ngày nào đó anh sẽ lại đối mặt với hắn mà cả hai đều có thể vận dụng hết sức lực.

Trong phiên bản cũ, khung hình kỹ xảo chưa thực sự lột tả hết sự kịch tính của các nhịp di chuyển siêu tốc. Việc làm lại phân cảnh này với chất lượng đồ họa hiện đại được kỳ vọng mang lại trải nghiệm thị giác bùng nổ cho khán giả.

Golden Frieza tái xuất

Ảnh: Toei Animation.

Frieza luôn là một trong những phản diện biểu tượng nhất lịch sử truyện tranh Nhật Bản. Sau khi nếm trải thất bại trước các Siêu Saiyan, đại ma vương vũ trụ cần phải trải qua một sự thay đổi lớn.

Hóa ra, tên bạo chúa thiên hà trước đây đã hoàn toàn thống trị vô số hành tinh mà không hề luyện tập, dù chỉ một ngày. Biết được những gì mình phải đối mặt, hắn đã luyện tập trong bốn tháng trước khi đạt được trạng thái Golden Frieza. Điều này không chỉ giúp hắn mạnh mẽ hơn trước mà còn giữ đúng bản chất của hắn, bởi hắn sở hữu những màn biến hình mạnh mẽ nhất so với bất kỳ nhân vật phản diện nào trong Dragon Ball.

Goku và Vegeta kích hoạt Super Saiyan Blue

Ảnh: Toei Animation.

Sức mạnh của người Saiyan không có giới hạn. Mỗi trận chiến cho phép họ nâng cao kỹ năng, và càng mạnh mẽ, họ càng tiến gần hơn đến việc mở khóa những biến hình mới.

Nếu Battle of Gods giới thiệu trạng thái Super Saiyan God tạm thời, thì phần Resurrection F nâng tầm sức mạnh của hai nhân vật chính lên một ngưỡng mới.

Goku hòa tan năng lượng thần thánh vào cơ thể (hấp thụ thần khí - God Ki), trong khi Vegeta đạt được trạng thái tương tự nhờ 6 tháng rèn luyện kiên trì cùng Thiên sứ Whis. Trận chiến chống lại Frieza đánh dấu lần đầu tiên bộ đôi kích hoạt trạng thái Super Saiyan Blue (tóc và mắt xanh đặc trưng), mở ra kỷ nguyên năng lượng thần thoại cho dòng phim.

Trạng thái Super Saiyan God xuất hiện

Ảnh: Toei Animation.

Trong phần lớn Dragon Ball Z, sự biến đổi Super Saiyan tiếp tục phát triển, nhưng mọi thứ đã thay đổi đáng kể trong Dragon Ball Super. Beerus đến hành tinh này để tìm kiếm một Super Saiyan God mà ông đã thấy trong một giấc mơ tiên tri. Là sinh vật mạnh nhất trong vũ trụ với tuổi thọ vô tận, Beerus cảm thấy buồn chán. Chưa kể ông không có lý do gì để sử dụng sức mạnh của mình đến mức tối đa, đó là lý do ông ngày càng trở nên cáu kỉnh.

Sự xuất hiện của Thần Hủy Diệt Beerus cùng giấc mơ tiên tri về "Super Saiyan God" đã thay đổi hoàn toàn cục diện thế giới Dragon Ball. Khác với các cấp độ biến hình truyền thống trước đó, trạng thái Siêu Saiyan Thần đòi hỏi nghi thức truyền năng lượng từ 6 Saiyan có trái tim thuần khiết. Đây là điểm mốc quan trọng khép lại kỷ nguyên sức mạnh vật lý thông thường để chuyển sang hệ thống sức mạnh cấp thần.

Vegeta bảo vệ Bulma khỏi Beerus

Ảnh: Toei Animation.

Vegeta đã trải qua sự thay đổi to lớn kể từ khi xuất hiện. Lòng kiêu hãnh của một người Saiyan và cách anh được nuôi dạy không cho phép anh thể hiện điểm yếu, và anh coi sự gắn bó ngày càng tăng với gia đình là một điểm yếu.

Màn bộc phát cảm xúc của Vegeta trong Battle of Gods là một trong những phân cảnh giàu cảm xúc nhất. Nhằm bảo vệ Trái Đất, vị hoàng tử Saiyan vốn đầy kiêu hãnh đã chấp nhận nhún nhường trước Beerus. Tuy nhiên, khi chứng kiến người vợ Bulma bị Thần Hủy Diệt tát, Vegeta lập tức mất bình tĩnh.

Cơn giận dữ tột cùng biến thành sức mạnh bộc phát, giúp Vegeta tạm thời áp đảo cả một vị thần - khoảnh khắc minh chứng cho sự trưởng thành và tình cảm gia đình sâu sắc của nhân vật.