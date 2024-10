Tổ chức trọng thể lễ bàn giao công tác Chủ tịch nước

Sáng 22/10, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức trọng thể Lễ bàn giao công tác giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường.

Cùng dự có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch nước; Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm chính thức bàn giao các nhiệm vụ của Chủ tịch nước cho đồng chí Lương Cường và đề nghị Văn phòng Trung ương, Văn Phòng Chủ tịch nước, các cơ quan liên quan, ngay sau lễ bàn giao, tổ chức triển khai báo cáo công việc cụ thể với đồng chí Chủ tịch nước; khẩn trương rà soát lại kế hoạch công tác, các nhiệm vụ đối nội, đối ngoại, các hoạt động công tác theo sự phân công của Bộ Chính trị, phối hợp chặt chẽ để tham mưu cho đồng chí Chủ tịch nước điều hành công việc hiệu quả nhất.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết mặc dù thời gian đảm nhiệm trọng trách Chủ tịch nước không nhiều, song đồng chí đã cùng với tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành Trung ương giải quyết rất nhiều công việc cấp bách; nỗ lực thực hiện đầy đủ và toàn diện các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước được Hiến pháp quy định, tạo được một số chuyển biến được nhân dân, đồng chí, đồng bào, bạn bè quan tâm, ủng hộ.

Tổng Bí thư tin tưởng chắc chắn rằng với bầu nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm cao cùng quá trình công tác dạn dày kinh nghiệm, đồng chí Lương Cường sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc mới, có những chỉ đạo sâu sát, kịp thời, hiệu quả để cùng tập thể Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc... lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới tươi sáng, hào hùng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thân yêu.

Tổng Bí thư cũng gửi lời cảm ơn Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, các cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước đã đoàn kết, thống nhất, có nhiều cố gắng, nỗ lực phấn đấu xây dựng Đảng bộ, xây dựng cơ quan ngày càng trong sạch, vững mạnh, làm tốt công tác nghiên cứu, tham mưu, phục vụ có hiệu quả các hoạt động đối nội, đối ngoại của Chủ tịch nước, giúp đồng chí hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại Lễ bàn giao, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ xúc động và vinh dự được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng giới thiệu, được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; nhấn mạnh được về công tác tại nơi Bác Hồ kính yêu đã từng sống, làm việc là điều rất thiêng liêng và là vinh dự đặc biệt.

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định sẽ cùng với đồng chí Phó Chủ tịch nước, cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước quán triệt sâu sắc, quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi sự chỉ đạo, những yêu cầu và mong muốn của đồng chí Tổng Bí thư đối với Chủ tịch nước và Văn phòng Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước nhấn mạnh sẽ nỗ lực học tập, giữ gìn, kế thừa, phát huy những thành tựu tốt đẹp mà Tổng Bí thư Tô Lâm và các thế hệ lãnh đạo Nhà nước đã dày công xây dựng và để lại; đồng thời mong muốn đồng chí Tổng Bí thư với kinh nghiệm dày dạn và uy tín của mình tiếp tục giúp đỡ để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ cao cả mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó.

Chủ tịch nước chỉ rõ tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, bất định, khó dự đoán. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế chủ đạo, nhưng đang đứng trước không ít trở ngại, khó khăn, thách thức; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột diễn ra dưới nhiều hình thức, gay gắt hơn, gia tăng rủi ro đối với môi trường kinh tế, chính trị, an ninh quốc tế, trong đó có Việt Nam.

Trong nước, sau 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tạo tiền đề rất quan trọng để tiếp tục tiến lên; song, cũng còn không ít khó khăn, thách thức.

Để góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 khóa XIII; tích cực chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng - dấu mốc đặc biệt trên con đường phát triển của đất nước, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, cũng như phát huy truyền thống vẻ vang của Văn phòng Chủ tịch nước qua hơn 75 năm xây dựng và trưởng thành và tiếp nối thành công và chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị và mong muốn các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tận tụy, mẫn cán, chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh thi đua, xây dựng đảng bộ và cơ quan trong sạch vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng là cơ quan nghiên cứu, tham mưu chiến lược phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước cũng mong muốn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành ở Trung ương và địa phương, các cơ quan, đoàn thể tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện để đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ của Chủ tịch nước như đã tuyên thệ trước Quốc hội, đồng bào, đồng chí và cử tri cả nước.

Trước đó, Chủ tịch nước Lương Cường đã tới dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 và thăm ao cá Bác Hồ trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Phủ Chủ tịch, nơi còn lưu giữ nguyên vẹn những kỷ niệm gắn bó với cuộc đời của Người.

