Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào chúc mừng Chủ tịch nước Lương Cường

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith khẳng định việc Chủ tịch nước Lương Cường được bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước thể hiện sự tin tưởng và đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Lãnh đạo Lào tin tưởng Chủ tịch nước Lương Cường cùng với lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ lãnh đạo đất nước và nhân dân Việt Nam anh em tiếp tục giành được những thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới nhằm đạt mục tiêu trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào mong muốn hợp tác chặt chẽ với Chủ tịch nước Lương Cường nhằm tiếp tục góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, truyền thống tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam ngày càng phát triển và đơm hoa kết trái, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước cũng như vì hòa bình, ổn định và hợp tác vì sự phát triển ở khu vực và trên thế giới.

