Sự bình tĩnh trước khó khăn chính là tố chất cần thiết của nhà lãnh đạo. Khó khăn sẽ luôn rình rập và bủa vây khắp nơi. Nhà lãnh đạo tài năng sẽ nhìn ra cơ hội trong gian khó.

Nhà lãnh đạo tài ba sẽ luôn bình tĩnh khi gặp khó khăn. Ảnh minh họa: C.F.

Tôi tin nỗi lo lắng thầm kín, khó nói và phổ biến nhất của tất cả chúng ta là sợ cuộc sống của mình đang bị hoài phí. Cái chết sẽ đến bất ngờ trong khi chúng ta vẫn chưa cất thành lời bài hát đời mình.

Chúng ta không chỉ lo đến cái chết về mặt thể chất, mà có lẽ đáng kể hơn là cái chết mang tính biểu tượng của mình. Chúng ta sợ cuộc sống của mình sẽ vô nghĩa, rằng chúng ta sẽ không tạo nên sự khác biệt, rằng chúng ta sẽ không lưu chút dấu ấn gì trên thế giới này sau khi biến mất.

Nếu bạn còn trẻ và khỏe mạnh, có thể bạn không quan tâm nhiều đến nỗi lo này. Nó vẫn chỉ là tiếng nhiễu trắng trên bản nhạc nền, như âm thanh ro ro yếu ớt từ máy móc trong phòng làm việc. Nhưng đến lúc tránh được một viên đạn chết người như Mark Bertolini đã từng, bạn có thể sẽ suy ngẫm xem món quà tuyệt vời mà cuộc đời này "dành cho bạn" là gì. Bạn có thể tự hỏi: "Tại sao mình lại ở đây?" hoặc “Mình đang tạo ra sự khác biệt gì? Mình sẽ để lại di sản gì?".

Nếu đủ may mắn để đối diện với những câu hỏi trên, bạn sẽ nhận ra cứ mỗi giây phút trôi qua, mọi cơ hội để làm tốt hơn trong quãng thời gian còn lại của bạn đều trở nên có ý nghĩa hơn.

Bạn muốn tận dụng tối đa thời gian quý báu mà mình có, trân trọng vẻ đẹp và tạo nên niềm vui. Những gì bạn không muốn làm là dành hàng ngày trời làm công việc mà bạn cảm thấy tầm thường hoặc vô mục đích. Bạn muốn thức dậy mỗi buổi sáng và cảm thấy mình đang tạo nên sự khác biệt trên thế giới.

Một khi bước vào sự nhận thức này, bạn sẽ cho phép bản chất của mình được tỏa sáng. Bạn có khả năng và lý do để trở thành một nhà lãnh đạo siêu việt. Bạn hít thở sự hiểu biết phong phú về vẻ ngoài của một cuộc sống tốt đẹp thực sự trên thế giới. Bạn truyền cảm hứng cho những người xung quanh làm việc với một nhận thức mới về sự khả thi. Bạn có khả năng soi sáng tổ chức mình theo cách mở ra món quà chủ chốt: Ý nghĩa.

Sự lãnh đạo siêu việt giải quyết các vấn đề khó khăn nhất của tổ chức trong sự kết hợp hài hòa giữa tầm quan trọng, sự cao quý, đức hạnh và tinh thần đoàn kết. Nó hướng dẫn những người nào hay tuân thủ các nguyên tắc cách giải quyết nỗi lo lắng cốt lõi tồn tại bên trong mỗi con người.

Đó là lý do một nhà lãnh đạo đã đề xuất một "dự án bất tử" mang tính biểu tượng, như nhà nhân loại học Ernest Becker đã gọi - một dự án có giá trị lâu dài vượt xa đời người - nó là một cách tuyệt vời để thu hút những người giỏi nhất trong chúng ta.

Trong quá khứ, những dự án bất tử này hoạt động dưới hình thức các chiến dịch quân sự và văn hóa dựa trên quan điểm "chúng ta tốt hơn các người vì chúng ta có thể đánh bại và nô dịch các người". Nhưng trong thị trường tự do, mục tiêu của chúng ta không phải là loại bỏ sự cạnh tranh; mà đúng hơn là cung cấp rất nhiều giá trị cho các bên hữu quan, để khách hàng quyết định chọn chúng ta thay vì đối thủ; các đối thủ cạnh tranh hoặc phải làm theo ta hoặc có nguy cơ bị bỏ lại phía sau.

Do tính chất tự nguyện của các giao dịch, thị trường tự do cho phép mỗi bên “chọn rút lui” trừ khi họ cảm thấy mình thu được giá trị. Cách duy nhất để sinh lợi là khiến người khác cũng sinh lợi hoặc làm tốt hơn. Nó biến lợi ích cá nhân thành dịch vụ và biến chủ nghĩa đế quốc thành thương mại.

Cần phải là một người đặc biệt mới trở thành một nhà lãnh đạo siêu việt. Những người theo đuổi tư duy như vậy không nhất thiết phải trải qua khoảnh khắc cận kề cái chết, nhưng họ cần nhìn sâu vào bản thân để hiểu được nỗi lo lắng hiện sinh nằm trong cốt lõi mỗi người chúng ta.

Họ phải đối mặt với nỗi sợ chết của mình để tạo nên một dự án bất tử có tầm vóc và đầy ý nghĩa, sứ mệnh cơ cấu tổ chức theo hướng phục vụ mà toàn bộ nhân viên và các bên hữu quan đều hết lòng cam kết. Các nhà lãnh đạo phải tìm ra cái tôi thật sự của mình thông qua "hành trình của người hùng" và chia sẻ với người khác những nhận thức cá nhân mà họ phải trải qua bao khó khăn mới tích lũy được, bằng sự khiêm tốn, trí thông minh và lòng trắc ẩn.