Tình yêu bất tận của Giáo hoàng Francis dành cho San Lorenzo

Đây chính là đội bóng mà Giáo hoàng Francis dành trọn tình yêu suốt cuộc đời, vượt lên trên mọi hào quang và ồn ào của những tên tuổi lớn trong làng bóng đá xứ sở vũ điệu Tango.

San Lorenzo không đơn thuần là một đội bóng trong mắt Giáo hoàng Francis, mà là một phần không thể tách rời trong ký ức tuổi thơ của Ngài. Trước khi trở thành người đứng đầu Giáo hội Công giáo, Jorge Mario Bergoglio - tên thật của Giáo hoàng Francis - gắn liền trái tim mình với màu áo của đội bóng này.

Mối liên hệ đặc biệt này không chỉ là sự ủng hộ từ xa, mà còn được thể hiện qua những hành động cụ thể và xúc động, từ việc tự hào khoác lên mình chiếc áo đấu của đội bóng yêu thích đến những lời chúc mừng chân thành gửi tới San Lorenzo trong những khoảnh khắc đỉnh cao của đội bóng.

"Đối với tôi, San Lorenzo là đội bóng của gia đình", Giáo hoàng Francis từng chia sẻ với niềm xúc động không giấu giếm. "Bố tôi từng chơi cho đội bóng rổ của câu lạc bộ. Mẹ tôi thường đưa chúng tôi đến sân Gasometro. Tôi vẫn nhớ như in đội hình năm 1946, khi San Lorenzo là một tập thể thực sự xuất sắc".

Mối duyên với San Lorenzo bắt nguồn từ những ngày thơ bé của cậu bé Jorge Mario Bergoglio, khi cả gia đình đều dành tình cảm đặc biệt cho đội bóng này. Từ những buổi chiều rộn ràng trên sân Gasometro đến những đêm hồi hộp theo dõi đội bóng thi đấu, tình yêu ấy thấm sâu vào tâm hồn và trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Ngài.

Khi bước lên ngôi vị cao nhất của Giáo hội Công giáo, Giáo hoàng Francis vẫn trân trọng và gìn giữ mối liên hệ với đội bóng đã đồng hành cùng Ngài qua những tháng năm tuổi trẻ.

Năm 2014 đánh dấu một khoảnh khắc đáng nhớ khi San Lorenzo đăng quang tại Copa Libertadores, giải đấu danh giá nhất cấp câu lạc bộ Nam Mỹ. Dù đang trong chuyến thăm chính thức tại Hàn Quốc, Giáo hoàng Francis vẫn không quên dành những lời chúc mừng ấm áp cho đội bóng thân thuộc: "Tôi muốn gửi một lời chúc đặc biệt đến các nhà vô địch châu Mỹ, đội bóng San Lorenzo, những người đã trở thành một phần không thể tách rời trong bản sắc văn hóa của tôi".

Tình yêu bóng đá của Giáo hoàng không chỉ dừng lại ở niềm đam mê cá nhân mà còn được thể hiện qua những hoạt động nhân đạo. Một minh chứng rõ ràng là khi Ngài tổ chức trận giao hữu giữa đội tuyển Argentina và AS Roma vào năm 2016 nhằm gây quỹ cứu trợ cho nạn nhân của trận động đất thảm khốc ở Amatrice.

Trận đấu quy tụ nhiều ngôi sao sáng giá, trong đó có huyền thoại Francesco Totti, thể hiện sâu sắc tầm nhìn của Giáo hoàng trong việc kết nối bóng đá với các hoạt động xã hội ý nghĩa.

Một hình ảnh biểu tượng khó quên là khi Giáo hoàng Francis xuất hiện trong chiếc áo đấu của San Lorenzo gần Vương Cung Thánh Đường St. Peter ngay sau khi lên ngôi vào năm 2013. Chiếc áo sau đó được trưng bày trang trọng tại bảo tàng FIFA ở Zurich, trở thành món đồ duy nhất của một câu lạc bộ Nam Mỹ vinh dự có mặt tại đây.

Trong một lần gặp gỡ Lionel Messi tại Vatican, Giáo hoàng Francis không tiếc lời ca ngợi tài năng của siêu sao đồng hương, nhưng cũng tinh tế nhắc đến một cái tên khác mà Ngài coi là "vĩ đại nhất": "Messi chắc chắn là một quý ông tuyệt vời, nhưng trong ba người này, theo tôi, người hay nhất vẫn là Pelé". Đây là một khoảnh khắc đáng nhớ giữa hai biểu tượng xuất chúng, khi Giáo hoàng Francis thể hiện sự khách quan và tình yêu chân thành dành cho những vĩ nhân trong lịch sử bóng đá thế giới.

Mối duyên đặc biệt giữa Giáo hoàng Francis và San Lorenzo vượt qua mọi ranh giới của thời gian và không gian. Dù đang ở cương vị cao nhất của Giáo hội Công giáo, Ngài vẫn giữ vẹn nguyên tình cảm với đội bóng gắn liền tuổi thơ.

San Lorenzo, một trong những câu lạc bộ lớn của Argentina, cũng tự hào khi có một người hâm mộ đặc biệt như Giáo hoàng Francis, người luôn là một phần không thể thiếu trong lịch sử và bản sắc của họ.

Với những cử chỉ đầy tình cảm và những lời chúc mừng chân thành, Giáo hoàng Francis chứng minh rằng mối liên hệ giữa Ngài và San Lorenzo không đơn thuần là niềm yêu thích bóng đá thông thường, mà còn là một phần sâu sắc trong câu chuyện văn hóa và lịch sử Argentina. Đó là minh chứng cho thấy, dù ở vị trí nào trong xã hội, tình yêu bóng đá vẫn có thể tồn tại mãnh liệt và thuần khiết như những ngày đầu tiên.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.