Messi gây sốc với tuyên bố về World Cup 2026

Những tín hiệu gần đây từ siêu sao 38 tuổi đang làm dấy lên nỗi lo về một cuộc chia tay đang đến gần. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với chương trình Simplemente Futbol, Messi lần đầu bày tỏ sự do dự rõ ràng về tương lai với đội tuyển Argentina.

"Thực sự khi nghĩ về điều đó, mặc dù còn lâu, nhưng lại đến rất nhanh, phải không?”, Messi chia sẻ, giọng trầm lắng. "Năm nay sẽ rất quan trọng với tôi, để có thể thi đấu liên tục và cảm thấy tốt".

Hình ảnh Messi quỳ gối trên sân Lusail, nước mắt lưng tròng khi tiếng còi kết thúc trận chung kết World Cup 2022 vang lên, vẫn còn in đậm trong tâm trí người hâm mộ toàn cầu. Đó là khoảnh khắc đỉnh cao, khi "El Pulga" cuối cùng đã chạm tay vào chiếc cúp vàng danh giá sau bao năm chờ đợi và cố gắng.

"Tôi nghĩ về chuyện này và sẽ chờ đợi, nhưng tôi không muốn đặt ra một mục tiêu cụ thể", Messi thẳng thắn. "Tôi sẽ tiến từng bước và xem cảm giác của mình như thế nào, điều quan trọng là phải trung thực với bản thân".

Sau khi đăng quang tại Qatar, ngôi sao sinh năm 1987 từng tuyên bố đó sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp. Tuy nhiên, thành công liên tiếp cùng Inter Miami và việc tiếp tục tỏa sáng với Argentina tại Copa America 2024 đã làm dấy lên hy vọng về sự xuất hiện của anh tại giải đấu năm 2026.

Khi World Cup 2026 khởi tranh tại Mỹ, Canada và Mexico, Messi sẽ bước sang tuổi 39 - một độ tuổi mà ít cầu thủ có thể duy trì phong độ đỉnh cao, đặc biệt tại giải đấu đòi hỏi thể lực khắc nghiệt nhất hành tinh.

Thêm vào đó, hợp đồng của Messi với Inter Miami sẽ kết thúc vào cuối năm 2025, chỉ vài tháng trước khi World Cup diễn ra, đặt ra câu hỏi về tương lai thi đấu cấp câu lạc bộ của anh.

"Năm ngoái, tôi tham gia mùa giải trước, bắt đầu vài trận và sau đó phải nghỉ một số trận vì chấn thương hoặc không cảm thấy mình hoàn toàn khỏe mạnh", Messi nhìn nhận. "Lần này, tôi đã bắt đầu mùa giải tốt và cảm thấy ổn".

Dù vắng mặt trong đợt tập trung vòng loại World Cup 2026 của Argentina vào tháng 3 vừa qua, Messi vẫn đang có phong độ ấn tượng với 3 bàn thắng và 2 kiến tạo sau 6 trận tại MLS, đồng thời giúp Inter Miami tiến vào bán kết Concacaf Champions Cup.

Với 112 bàn thắng sau 191 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, Messi vẫn là linh hồn của Argentina. Dù ở tuổi 39, vị trí của anh sẽ luôn được đảm bảo trong đội hình - miễn là bản thân còn muốn thi đấu.

Đồng đội thân thiết Luis Suárez cũng tỏ ra thận trọng khi được hỏi về tương lai của Messi: "Không, tôi không hỏi anh ấy về chuyện đó... Tôi hiểu Messi và biết anh ấy sẽ không muốn nói về điều này. Thời gian sẽ trả lời".

Từ ngày 11/6 đến 19/7/2026, cả thế giới bóng đá sẽ hướng về Bắc Mỹ, nơi 48 đội tuyển tranh tài tại kỳ World Cup lịch sử. Và người hâm mộ vẫn sẽ chờ đợi câu trả lời cho một câu hỏi lớn: Liệu đại lễ bóng đá lớn nhất hành tinh có được chứng kiến màn trình diễn cuối cùng của một trong những thiên tài vĩ đại nhất lịch sử?

Có lẽ như Suárez đã nói - thời gian sẽ trả lời. Nhưng dù quyết định của Messi là gì, di sản của anh trong lòng người hâm mộ sẽ mãi không thể phai mờ.

