Tình trạng mất cân bằng giới tính trong việc thử nghiệm thuốc

Trong các phòng thí nghiệm, chuột đực thường được sử dụng để thử thuốc vì giá thành rẻ. Điều này gây ra tình trạng mất cân bằng giới tính trong việc thử nghiệm lâm sàng.

Chuột bạch dùng trong các thử nghiệm thuốc, đa số là chuột đực. Ảnh minh họa: G.K.

Khi còn ở trường y, tôi đã học được rằng rồi sẽ có rất nhiều bệnh nhân nữ thông báo về một loạt tác dụng phụ của đơn thuốc mà bác sĩ kê cho họ. Tôi cũng được dạy rằng có một lý do thuộc về hành vi có thể lý giải điều này, phụ nữ phàn nàn về mọi vấn đề, và nhìn chung, họ đi khám bác sĩ thường xuyên hơn đàn ông.

Nhưng nếu đó chỉ là một báo cáo nặng thành kiến thì tại sao lại có nhiều phụ nữ hứng chịu tác dụng phụ nghiêm trọng cần can thiệp y tế sâu như vậy? Kết quả kiểm tra mười loại thuốc bị thu hồi của Văn phòng Thẩm định trách nhiệm Chính phủ Mỹ cho thấy tám trong mười loại thuốc bị thu hồi là vì người ta phát hiện ra chúng nguy hiểm đối với phụ nữ. Thêm vào đó, chính phụ nữ mới thường xuyên bị các bác sĩ mong muốn điều trị cho họ vô tình kê thuốc quá liều.

Mặc dù xét từ góc độ y học bao năm qua, chúng ta luôn biết rằng nữ giới mẫn cảm hơn với các hợp chất hóa học, chẳng hạn như cồn, vậy mà hầu như chúng ta vẫn kê đơn cho hai giới tính như thể họ hoàn toàn giống nhau. Điều này cần được thay đổi.

Khoảng 20 năm trước, Học viện Y học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ đã công bố một báo cáo xác nhận rằng: “Giới tính nam hay nữ là một biến số cơ bản quan trọng cần được xem xét.” Vậy thì ta hãy thử xem xét xem sao.

Ngoài Sản - Phụ khoa, đa số những tiến bộ đáng kinh ngạc của y học hiện đại mà chúng ta được hưởng đều là thành quả của các nghiên cứu chỉ có sự tham gia của nam giới; nghiên cứu động vật giống đực, mô và tế bào của nam giới. Lỗ hổng nảy sinh từ sự thiếu hụt động vật cái dùng cho thí nghiệm và sự thiếu hụt mô, tế bào phụ nữ trong các thử nghiệm tiền lâm sàng ấy đã buộc các bác sĩ phải áng chừng, hoặc tệ hơn là phỏng đoán liều lượng hay cách điều trị tốt nhất cho bệnh nhân nữ.

Trong lúc đề ra kế hoạch nghiên cứu nhằm kiểm tra khả năng tiêu diệt vi sinh vật của loại kháng sinh mà tôi đã phát hiện gần 20 năm trước, tôi nhớ mình đã ngây thơ thế nào về việc đưa nữ giới vào cả nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu y tế.

Để kiểm tra sâu hơn tác động của một trong các loại thuốc mình tìm ra, tôi liên hệ một công ty chuyên tiến hành thí nghiệm độc lập, nhờ đó tôi sẽ có thể chứng thực hoặc bác bỏ các khám phá của mình. Trong lúc lên kế hoạch nghiên cứu để nhờ công ty ấy tiến hành thay mình, tôi cứ đinh ninh họ có đủ số lượng chuột đực và chuột cái.

Tôi đã nhầm. Họ dùng toàn chuột đực. Rồi tôi nhận ra không chỉ công ty này làm như vậy. Các công ty khác cũng thế. Khi thắc mắc, tôi được giải thích rằng sử dụng chuột đực đơn giản (và rẻ) hơn.

Mãi về sau tôi mới khám phá ra rằng, hệ miễn dịch của chuột cái mạnh hơn, và điều này có thể làm phức tạp hóa kết quả của một thí nghiệm nhắm tới việc điều trị nhiễm trùng cho cả hai giới.