Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Nửa kia vượt trội

Với vốn kiến thức chuyên môn của mình, Tiến sĩ di truyền học Sharon Moalem sẽ giải thích những ưu thế về mặt di truyền và miễn dịch của phụ nữ so với nam giới. Nhiều độc giả sẽ thấy bất ngờ khi biết cơ thể của phụ nữ có nhiều điểm vượt trội hơn nửa kia, dù sức mạnh cơ bắp bị hạn chế.

Sách hay Ebook

Tình trạng mất cân bằng giới tính trong việc thử nghiệm thuốc

  • Thứ tư, 4/11/2026 17:14 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trong các phòng thí nghiệm, chuột đực thường được sử dụng để thử thuốc vì giá thành rẻ. Điều này gây ra tình trạng mất cân bằng giới tính trong việc thử nghiệm lâm sàng.

Thử nghiệm thuốc ảnh 1

Chuột bạch dùng trong các thử nghiệm thuốc, đa số là chuột đực. Ảnh minh họa: G.K.

Khi còn ở trường y, tôi đã học được rằng rồi sẽ có rất nhiều bệnh nhân nữ thông báo về một loạt tác dụng phụ của đơn thuốc mà bác sĩ kê cho họ. Tôi cũng được dạy rằng có một lý do thuộc về hành vi có thể lý giải điều này, phụ nữ phàn nàn về mọi vấn đề, và nhìn chung, họ đi khám bác sĩ thường xuyên hơn đàn ông.

Nhưng nếu đó chỉ là một báo cáo nặng thành kiến thì tại sao lại có nhiều phụ nữ hứng chịu tác dụng phụ nghiêm trọng cần can thiệp y tế sâu như vậy? Kết quả kiểm tra mười loại thuốc bị thu hồi của Văn phòng Thẩm định trách nhiệm Chính phủ Mỹ cho thấy tám trong mười loại thuốc bị thu hồi là vì người ta phát hiện ra chúng nguy hiểm đối với phụ nữ. Thêm vào đó, chính phụ nữ mới thường xuyên bị các bác sĩ mong muốn điều trị cho họ vô tình kê thuốc quá liều.

Mặc dù xét từ góc độ y học bao năm qua, chúng ta luôn biết rằng nữ giới mẫn cảm hơn với các hợp chất hóa học, chẳng hạn như cồn, vậy mà hầu như chúng ta vẫn kê đơn cho hai giới tính như thể họ hoàn toàn giống nhau. Điều này cần được thay đổi.

Khoảng 20 năm trước, Học viện Y học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ đã công bố một báo cáo xác nhận rằng: “Giới tính nam hay nữ là một biến số cơ bản quan trọng cần được xem xét.” Vậy thì ta hãy thử xem xét xem sao.

Ngoài Sản - Phụ khoa, đa số những tiến bộ đáng kinh ngạc của y học hiện đại mà chúng ta được hưởng đều là thành quả của các nghiên cứu chỉ có sự tham gia của nam giới; nghiên cứu động vật giống đực, mô và tế bào của nam giới. Lỗ hổng nảy sinh từ sự thiếu hụt động vật cái dùng cho thí nghiệm và sự thiếu hụt mô, tế bào phụ nữ trong các thử nghiệm tiền lâm sàng ấy đã buộc các bác sĩ phải áng chừng, hoặc tệ hơn là phỏng đoán liều lượng hay cách điều trị tốt nhất cho bệnh nhân nữ.

Trong lúc đề ra kế hoạch nghiên cứu nhằm kiểm tra khả năng tiêu diệt vi sinh vật của loại kháng sinh mà tôi đã phát hiện gần 20 năm trước, tôi nhớ mình đã ngây thơ thế nào về việc đưa nữ giới vào cả nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu y tế.

Để kiểm tra sâu hơn tác động của một trong các loại thuốc mình tìm ra, tôi liên hệ một công ty chuyên tiến hành thí nghiệm độc lập, nhờ đó tôi sẽ có thể chứng thực hoặc bác bỏ các khám phá của mình. Trong lúc lên kế hoạch nghiên cứu để nhờ công ty ấy tiến hành thay mình, tôi cứ đinh ninh họ có đủ số lượng chuột đực và chuột cái.

Tôi đã nhầm. Họ dùng toàn chuột đực. Rồi tôi nhận ra không chỉ công ty này làm như vậy. Các công ty khác cũng thế. Khi thắc mắc, tôi được giải thích rằng sử dụng chuột đực đơn giản (và rẻ) hơn.

Mãi về sau tôi mới khám phá ra rằng, hệ miễn dịch của chuột cái mạnh hơn, và điều này có thể làm phức tạp hóa kết quả của một thí nghiệm nhắm tới việc điều trị nhiễm trùng cho cả hai giới.

Sharon Moalem/ Huy Hoàng Books & NXB Dân trí

Thử nghiệm thuốc Giới tính Chuột bạch Lâm sàng Đơn thuốc Phụ nữ

    Đọc tiếp

    Phụ nữ mới đúng là 'phái mạnh'

    Phụ nữ mới đúng là 'phái mạnh'

    0

    Về sức mạnh cơ bắp, đàn ông đúng là phái mạnh. Nhưng nếu xét về mặt di truyền, phụ nữ lại mạnh hơn nam giới. Tế bào trong cơ thể nữ giới tái tạo nhanh hơn, phân chia tốt hơn.

    Bí quyết khiến trẻ say mê học tập

    Bí quyết khiến trẻ say mê học tập

    0

    Trẻ nhỏ thích bắt chước, lợi dụng điều đó, Maria Montessori bắt đầu dạy lũ trẻ tập viết. Theo bà, không nên tạo sự căng thẳng khi dạy học cho trẻ, hãy biến học tập thành trò chơi.

    SÁCH HAY

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    0

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

    BOOK SPACE

    BOOK SPACE

    0

    Tại phường Hòa Hưng, Nhà Nhiều Lá duy trì thư viện miễn phí với hơn 3.000 cuốn sách. Tổ chức hướng đến kết nối văn hóa đọc với các hoạt động bảo vệ môi trường.

    Nghề viết văn

    Nghề viết văn

    0

    Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

    Sống một đời xứng đáng

    Sống một đời xứng đáng

    0

    Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

    Vũ trụ tuần hoàn

    Vũ trụ tuần hoàn

    0

    Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    0

    Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    0

    Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    0

    Mục tiêu dài hạn là tạo ra các nanorobot y học. Chúng sẽ được cấu thành từ các bộ phận làm bằng diamondoid, có gắn cảm biến, tay thao tác, bộ vi xử lý, hệ thống truyền tín hiệu.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý