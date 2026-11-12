Tình trạng hiện tại của Rashford

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Marcus Rashford chuẩn bị trở lại sau chấn thương. Ảnh: Reuters.
Theo Daily Mail, cách đây ít ngày, chân sút 29 tuổi đã cùng một chuyên viên thuộc đội ngũ y tế của "Quỷ đỏ" bay sang Dublin (Ireland) để trực tiếp thăm khám với một chuyên gia hàng đầu về cơ háng.
Tại đây, một kế hoạch hồi phục hoàn toàn mới được các bác sĩ thiết lập nhằm giải quyết triệt để tổn thương thể lực dai dẳng của tuyển thủ người Anh.
Với phương pháp điều trị mới, "Quỷ đỏ" hy vọng anh sẽ kịp trở lại ở trận đấu quan trọng với Liverpool tại vòng 11 Premier League, diễn ra vào ngày 22/11.
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Năm huy hoàng của Quỷ đỏ Manchester
1999 - Manchester United: Cú ăn ba và tất cả là bản ghi ký ức sống động về mùa giải lịch sử của đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh. Nhà báo Matt Dickinson tái hiện hành trình chinh phục ba danh hiệu lớn của MU trong cùng một mùa giải, đồng thời phác họa hình ảnh Sir Alex Ferguson như một nhà kiến thiết vĩ đại, người đã định hình văn hóa chiến thắng và truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ.