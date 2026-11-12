Tình trạng hiện tại của Rashford

MU hy vọng Marcus Rashford sẽ kịp thời bình phục cho trận đại chiến với Liverpool sau khi bước vào phác đồ điều trị mới.

Marcus Rashford chuẩn bị trở lại sau chấn thương. Ảnh: Reuters.

Theo Daily Mail, cách đây ít ngày, chân sút 29 tuổi đã cùng một chuyên viên thuộc đội ngũ y tế của "Quỷ đỏ" bay sang Dublin (Ireland) để trực tiếp thăm khám với một chuyên gia hàng đầu về cơ háng.

Tại đây, một kế hoạch hồi phục hoàn toàn mới được các bác sĩ thiết lập nhằm giải quyết triệt để tổn thương thể lực dai dẳng của tuyển thủ người Anh.

Tiền sử chấn thương của Rashford bắt nguồn từ vùng hông tại World Cup 2026, trước khi tái phát nghiêm trọng trong những tuần đầu mùa giải và sau đó lan rộng sang khu vực háng.

Dù thể trạng không bảo đảm, anh vẫn cày ải trong cả 6 trận mở màn Premier League, trận gặp Brighton ở Carabao Cup và thất bại trước Atletico Madrid tại Champions League hồi tháng 10.

Mong muốn cống hiến để hỗ trợ huấn luyện viên trưởng Michael Carrick vượt qua áp lực giai đoạn đầu mùa đã phản tác dụng, khi việc nén đau thi đấu chỉ khiến mức độ tổn thương của Rashford thêm trầm trọng.

Thậm chí ở cuộc chạm trán Chelsea gần đây, Rashford chủ động đề xuất ngồi dự bị để sẵn sàng vào sân, song ban huấn luyện MU kiên quyết từ chối nhằm tránh mọi rủi ro đáng tiếc cho tiền đạo người Anh.

Với phương pháp điều trị mới, "Quỷ đỏ" hy vọng anh sẽ kịp trở lại ở trận đấu quan trọng với Liverpool tại vòng 11 Premier League, diễn ra vào ngày 22/11.

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