6 yếu tố đẩy MU vào cuộc khủng hoảng toàn diện

6. Sai lầm từ giới chủ. Sau khi Jim Ratcliffe và INEOS tiếp quản mảng thể thao năm 2024, MU được kỳ vọng sẽ tái cấu trúc bộ máy bóng đá vốn tồn tại nhiều bất cập dưới thời nhà Glazer. Tuy nhiên, nợ tài chính tiếp tục gia tăng, trong khi Ratcliffe tập trung cắt giảm chi phí và nhân sự mà chưa giải quyết được những vấn đề cốt lõi trong tổ chức. Chính sách nhân sự thiếu nhất quán thể hiện qua việc giữ lại Erik ten Hag rồi sa thải ông chỉ vài tháng sau, bổ nhiệm Ruben Amorim trước khi trao quyền cho Michael Carrick vào tháng 5 và lại sớm tính đến phương án thay thế. Ảnh: Reuters.