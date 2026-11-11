Shaw ấn định ngày trở lại

Theo Daily Mail, Luke Shaw đang hướng tới mục tiêu kịp bình phục để trở lại đội hình MU trong trận đấu với Liverpool tại vòng 11 Premier League.

Luke Shaw hiện vẫn chưa bình phục chấn thương. Ảnh: Reuters.

Hậu vệ người Anh phải ngồi ngoài suốt một tháng qua do dính chấn thương cơ bắp. Việc cựu cầu thủ Southampton vắng mặt khiến cuộc khủng hoảng nhân sự tại sân Old Trafford thêm trầm trọng.

Trong bối cảnh không còn lựa chọn đáng tin cậy bên hành lang trái, ban huấn luyện "Quỷ đỏ" cũng như huấn luyện viên Michael Carrick buộc phải điều chuyển hậu vệ phải Diogo Dalot sang thi đấu nghịch cánh để vá víu đội hình.

Tuy nhiên, phương án chữa cháy này không mang lại sự an tâm cần thiết. Do phải chơi ở cánh không thuận, tuyển thủ Bồ Đào Nha bộc lộ nhiều hạn chế trong khâu kèm người lẫn hỗ trợ triển khai bóng, qua đó liên tục hứng chịu làn sóng chỉ trích từ giới chuyên môn vì những màn trình diễn dưới sức thời gian qua.

Tiến trình hồi phục tích cực của Shaw được xem là cứu cánh quan trọng. Cầu thủ 31 tuổi kỳ vọng sớm lấy lại thể trạng tối ưu nhằm cạnh tranh một suất đá chính ngay ở trận đấu tới.

Kể từ đầu mùa giải, chấn thương dai dẳng khiến anh mới chỉ có vỏn vẹn 5 lần ra sân cho "Quỷ đỏ" (toàn bộ tại Premier League) và đóng góp 1 pha kiến tạo. Việc ngôi sao sinh năm 1995 hoàn toàn bình phục sẽ mang đến thêm một lựa chọn cho đội chủ sân Old Trafford ở cuộc chạm trán Liverpool.

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