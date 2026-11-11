Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Shaw ấn định ngày trở lại

  • Thứ tư, 11/11/2026 06:04 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Theo Daily Mail, Luke Shaw đang hướng tới mục tiêu kịp bình phục để trở lại đội hình MU trong trận đấu với Liverpool tại vòng 11 Premier League.

Luke Shaw hiện vẫn chưa bình phục chấn thương. Ảnh: Reuters.

Hậu vệ người Anh phải ngồi ngoài suốt một tháng qua do dính chấn thương cơ bắp. Việc cựu cầu thủ Southampton vắng mặt khiến cuộc khủng hoảng nhân sự tại sân Old Trafford thêm trầm trọng.

Trong bối cảnh không còn lựa chọn đáng tin cậy bên hành lang trái, ban huấn luyện "Quỷ đỏ" cũng như huấn luyện viên Michael Carrick buộc phải điều chuyển hậu vệ phải Diogo Dalot sang thi đấu nghịch cánh để vá víu đội hình.

Tuy nhiên, phương án chữa cháy này không mang lại sự an tâm cần thiết. Do phải chơi ở cánh không thuận, tuyển thủ Bồ Đào Nha bộc lộ nhiều hạn chế trong khâu kèm người lẫn hỗ trợ triển khai bóng, qua đó liên tục hứng chịu làn sóng chỉ trích từ giới chuyên môn vì những màn trình diễn dưới sức thời gian qua.

Tiến trình hồi phục tích cực của Shaw được xem là cứu cánh quan trọng. Cầu thủ 31 tuổi kỳ vọng sớm lấy lại thể trạng tối ưu nhằm cạnh tranh một suất đá chính ngay ở trận đấu tới.

Kể từ đầu mùa giải, chấn thương dai dẳng khiến anh mới chỉ có vỏn vẹn 5 lần ra sân cho "Quỷ đỏ" (toàn bộ tại Premier League) và đóng góp 1 pha kiến tạo. Việc ngôi sao sinh năm 1995 hoàn toàn bình phục sẽ mang đến thêm một lựa chọn cho đội chủ sân Old Trafford ở cuộc chạm trán Liverpool.

FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại: https://share.fptplay.vn/KQyFwB

CĐV Manchester United phẫn nộ CĐV MU gây chú ý với những biểu ngữ phản đối giới chủ CLB trong trận hòa 4-4 trước Aston Villa tại Premier League 2026/27 rạng sáng 9/11.

Pochettino sẵn sàng dẫn dắt MU thay Carrick

Mauricio Pochettino sẵn sàng tiếp quản ghế HLV trưởng MU trong bối cảnh Michael Carrick đứng trước nguy cơ bị sa thải.

2 giờ trước

MU có nguy cơ mất hợp đồng 900 triệu bảng với Adidas

MU đối mặt nguy cơ mất hợp đồng tài trợ áo đấu trị giá 900 triệu bảng với Adidas nếu xuống hạng tại Premier League mùa 2026/27.

2 giờ trước

Ratcliffe đang đẩy MU xuống vực thẳm

Sir Jim Ratcliffe từng hứa đưa MU trở lại đỉnh cao, nhưng gần ba năm sau khi tiếp quản, tỷ phú Anh đang khiến cuộc khủng hoảng tại Old Trafford thêm trầm trọng.

3 giờ trước

Năm huy hoàng của Quỷ đỏ Manchester

1999 - Manchester United: Cú ăn ba và tất cả là bản ghi ký ức sống động về mùa giải lịch sử của đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh. Nhà báo Matt Dickinson tái hiện hành trình chinh phục ba danh hiệu lớn của MU trong cùng một mùa giải, đồng thời phác họa hình ảnh Sir Alex Ferguson như một nhà kiến thiết vĩ đại, người đã định hình văn hóa chiến thắng và truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ.

Huy Trưởng

manchester united liverpool luke shaw Luke Shaw manchester united liverpool luke shaw

    Đọc tiếp

    Vì sao U23 Thái Lan thảm bại?

    Vì sao U23 Thái Lan thảm bại?

    0

    Thiếu hụt về chuẩn bị và nhân sự là hai lý do chính khiến U23 Thái Lan thua trắng U23 Việt Nam 0-3 trên sân Pleiku tối 10/11 ở giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý