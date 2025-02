Tính toán của Nawat

Nawat tham vọng biến Miss Universe Thailand trở nên khác biệt trong kỷ nguyên mới. Trước mắt, ông đã thu hút 115 triệu baht từ các nhà tài trợ dành cho cuộc thi năm nay.

Năm 2022, ông Nawat Itsaragrisil cho phát một đoạn video trong đêm chung kết Miss Grand International, ở đó logo "MU" (Miss Universe) bị đá văng ra và thay thế bằng "MGI", thể hiện thái độ khiêu khích đối thủ. Ông cũng nhiều lần nêu bật slogan "The One and Only" (MGI là số 1 và duy nhất).

Nhưng hiện tại, người đàn ông Thái Lan có màn "lật mặt" làm dậy sóng giới yêu sắc đẹp khi bắt tay Anne Jakkaphong Jakrajutatip, giành lấy bản quyền tổ chức Miss Universe Thailand - cuộc thi đối đầu trực tiếp với Miss Grand.

Sự kết hợp này gây ra những phản ứng, tranh cãi trái chiều, và đồng thời đặt ra câu hỏi về tương lai của sân chơi nhan sắc hút truyền thông bật nhất xứ Chùa vàng.

Nawat bị phản đối

Trên các hội nhóm, diễn đàn hoa hậu, nhiều khán giả tỏ ra bất ngờ về hình ảnh ông Nawat check-in trước trụ sở Miss Universe, hôm 17/2. Đáng nói, những người hâm mộ trung thành của Miss Universe Thailand đã phản đối, cho rằng sự nhúng tay của người đàn ông này dễ gây ra hiệu ứng tiêu cực cho cuộc thi.

Minh chứng cho điều này, có tài khoản chi ra rằng MGI và hệ thống Miss Grand trong nước do Nawat đứng đầu thường xuyên xảy ra lùm xùm, phần lớn liên quan đến phát ngôn của vị chủ tịch. Đơn cử, tại Miss Grand Thailand 2023, ông công khai mắng thí sinh Aoom Thaweeporn Phingchamrat trên sóng livestream vì liên tục mặc trang phục của thương hiệu thời trang từng tài trợ cho Miss Universe Thailand.

"Liệu Nawat có tiếp tục phong cách quản lý hung hăng và áp đặt thí sinh?", "Những cô gái dự định thi Miss Universe Thailand sẽ e dè hơn, nhất là các cô từng có hiềm khích trước đó với ông ấy", "Cẩn thận nhé, đừng làm phật lòng chủ tịch, kẻo lại được lên sóng", "Kể ra Veena Praveenar Singh cũng khéo léo, trước đây từng dọa kiện Nawat nhưng bây giờ cũng phải lên tiếng chúc mừng ông ấy", "Rồi sẽ có một hoa hậu và một tá á hậu cho xem"... là loạt bình luận từ dân mạng.

Nawat check-in trước trụ sở Miss Universe ở Thái Lan. Ảnh: Nawat Itsaragrisil.

Chưa hết, nhiều người lo việc Nawat nắm giữ đồng thời cả hai bản quyền Miss Grand và Miss Universe Thailand sẽ tạo thế độc quyền, làm giảm sự đa dạng và tính công bằng vốn có của các cuộc thi sắc đẹp tại Thái. Thêm vào đó, việc Nawat từng tuyên bố "không tin tưởng vào giám khảo" và loại bỏ vị trí này khỏi Miss Grand cũng khiến người ta e ngại ông sẽ áp dụng điều tương tự vào Miss Universe Thailand.

Trước mắt, khán giả đã không hài lòng việc logo hai cuộc thi đứng xen kẽ nhau trên cùng một background, hay kênh Youtube GrandTV đã đổi logo và ảnh bìa thành logo Miss Universe Thailand, thay vì tạo một kênh riêng.

Bên cạnh ý kiến phản đối, vẫn có những người ủng hộ sự thay đổi này, cho rằng ông Nawat có kinh nghiệm và uy tín lâu năm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện. Nếu nhìn nhận khách quan, thương vụ chuyển giao này hoàn toàn có tiềm năng mang đến lợi ích mới cho thương hiệu MUT.

Trên thực tế, Nawat không phải người đầu tiên là chủ tịch một cuộc thi Big 6 nắm bản quyền Miss Universe cấp quốc gia. Trước đó, chủ tịch Miss Supranational - ông Gerhard Parzutka Von Lipinsky - mới là người đầu tiên.

Tương lai khó đoán của Miss Universe Thailand

Tin đồn Nawat chi 180 triệu baht ( 136 tỷ đồng ) để sở hữu bản quyền Miss Universe Thailand giai đoạn 2025-2029 đang lan truyền trên mạng. Dù chưa được xác nhận, song nếu điều đó là thật sẽ cho thấy khoản đầu tư "khủng" và tham vọng lớn của ông. Nhiều người đặt câu hỏi, với số tiền khổng lồ đó, Nawat sẽ làm gì để nâng tầm Miss Universe Thailand?.

Câu trả lời phần nào được hé lộ trong buổi họp báo công bố cuộc thi vào chiều 18/2, khi Nawat tự hào thông báo đã thu hút được 115 triệu baht ( 87,1 tỷ đồng ) từ các nhà tài trợ, và đó còn chưa bao gồm tiền từ các tỉnh thành mua bản quyền.

Bất chấp những tranh cãi bủa vây, không thể phủ nhận rằng, bước đầu Nawat đã mang đến sự đảm bảo về tài chính, giúp ê-kíp thực hiện mùa giải năm nay có thể yên tâm tập trung vào chất lượng chương trình.

Theo thông tin, các vòng thi quan trọng dự kiến diễn ra vào tháng 8, đêm chung kết được tổ chức ở thành phố Phuket vào ngày 23/8. Trước mắt, họ sẽ tổ chức cuộc thi cấp tỉnh để chọn đại diện chinh chiến. Một số gương mặt nổi bật, từng giành giải cao trước đó xác nhận trở lại là Veena Praveenar Singh, Nesa Mahmoodi...

Nawat và Anne trong họp báo ngày 18/2. Ảnh: Miss Universe Thailand.

Thời công ty TPN Global và bà Piyaporn Pui Sankosik còn điều hành, Miss Universe Thailand nổi tiếng với khâu tổ chức chuyên nghiệp, hạn chế scandal không đáng có. Các đại diện được lựa chọn tham gia đấu trường quốc tế đều gặt hái thành tích ấn tượng, điển hình như ngôi vị Á hậu 3 của Opal Suchata Chuangsri (2024) hay Á hậu 1 của Anntonia Porsild (2023).

Khi bản quyền về tay Nawat, người hâm mộ kỳ vọng Nawat có thể tiếp nối những thành quả đó. "Mặc dù đây là hy vọng mong manh và Miss Universe Thailand sẽ thay đổi, nhưng xin đừng mang phong cách 'làm lố' đặc trưng của Miss Grand vào đây", một tài khoản bình luận.

Việc Miss Universe Thailand 2025 khác những mùa giải trước là điều chắc chắn, như lời Nawat từng khẳng định, cuộc thi đang tiến vào một kỷ nguyên mới, và ông có tham vọng sẽ mang đến những sự thay đổi chưa từng có cho sân chơi này.

Liệu Nawat có thực sự "lật ngược thế cờ" truyền thông, mang đến những bất ngờ ngoạn mục, hay tất cả chỉ là lời hứa hẹn "đao to búa lớn"?. Câu trả lời sẽ chỉ có khi đêm chung kết đến gần.