Tình tiết mới vụ cầu hôn rồi sát hại bạn gái

Sau màn cầu hôn đầy lãng mạn, Phan Văn Minh (Kon Tum) đã ra tay sát hại bạn gái tại một nhà nghỉ ở Đà Nẵng, từ đây hé lộ cuộc tình đầy ngang trái.

Dù chụp ảnh rất tình tứ nhưng Phan Văn Minh thường xuyên đánh đập Y.H. Ảnh: FB nhân vật.

Sau hơn một tuần xảy ra vụ thanh niên cầu hôn rồi sát hại bạn gái trong nhà nghỉ, dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng. Nghi phạm đã bị bắt. Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định có thể do mâu thuẫn tình cảm...

Trao đổi với VietNamNet, chị Y Thỉu (chị gái của nạn nhân) cho biết, năm 2020 để có tiền phụ giúp chồng nuôi con, Y.H (SN 2001, thôn Kung Rang, xã Ngọc Linh, huyện Đắk Glei) ra Đà Nẵng kiếm việc mưu sinh. Đến cuối năm 2022, hôn nhân đổ vỡ, Y.H đưa cháu N.D. (4 tuổi) về sống cùng ông bà ngoại.

Tết năm 2024, sau khi quen biết nhau qua mạng xã hội, Phan Văn Minh (27 tuổi, thôn 2 xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, Kon Tum) đến nhà Y.H. chơi và ở lại nhiều ngày. Do con gái đã ly hôn nên gia đình cũng không cấm cản, tuy nhiên không ai biết việc Minh đã có vợ con và từng bị phạt tù.

Tháng 3/2024, Phan Văn Minh cũng theo ra Đà Nẵng sống cùng Y.H. Thời gian đầu, Minh đi làm tại tiệm giặt ủi quần áo nhưng được vài tuần thì nghỉ việc ở nhà, mọi sinh hoạt hàng ngày do Y.H lo liệu.

Cũng theo chị Y Thỉu, trong thời gian chung sống với nhau, Y.H bị Minh đánh đập nhiều lần, lúc thì bị nhốt trong phòng trọ mấy ngày liền không cho đi làm...

“Sau khi biết tin, nhiều lần hai vợ chồng tôi đến phòng trọ của em gái để nói chuyện nhưng Minh khóa cửa né tránh, ly gián Y.H. với người thân. Những lúc hai chị em nói chuyện hay nhắn tin với nhau, nếu có Minh bên cạnh, Y.H phải diễn đạt bằng tiếng dân tộc chứ không dám nói tiếng phổ thông”, chị Y thỉu cho biết.

Để có tiền tiêu xài, Minh bán xe máy của bản thân rồi dụ Y.H bán chiếc xe máy Vision và vay thêm 10 triệu đồng để mua xe SH trả góp. Mặc dù Y.H đứng tên nhưng mua xe chưa được bao lâu thì Minh đưa đi bán, thậm chí còn bán luôn điện thoại của bạn gái.

Y.H trong một lần khai báo tại cơ quan công an. Ảnh: Người nhà nạn nhân cung cấp.

Những dòng tin nhắn của nạn nhân trước khi bị sát hại

“Ngày 28/8, biết bố tôi đang trên đường xuống Đà Nẵng, sợ Y.H gặp bố thì mọi chuyện sẽ bị lộ nên Minh dụ em gái tôi nghỉ việc về Gia Lai mở cửa hàng tạp hóa. Đồng thời gọi xe chở điều hòa, tủ lạnh, bếp ga, quạt điện (do Y.H mua sắm trước đó) chuyển hết về trên đó, vì thế hai bố con không gặp nhau” chị Y Thỉu kể lại.

Theo chị Y Thỉu, về Gia Lai được 10 ngày nhưng Minh tiếp tục đánh đập Y.H nhiều lần. Vì thế, đêm 7/9, lợi dụng khi Minh đang ngủ, Y.H vơ vội mấy bộ quần áo rồi đi xe máy chạy trốn về Kon Tum.

“Khoảng 7h sáng 8/9, Y.H nhắn tin với nội dung: “Em mới đi khỏi Gia Lai rồi, đang ở Đăk Tô. Mai suôn sẻ em ra Đà Nẵng. Nếu thuận lợi mai mốt em ra ngoài đó kiếm việc làm lại. Nhờ vả bác hai đừng ghét bỏ NyNy (tên gọi ở nhà của con gái - PV) nhé”. “Nếu em có chuyện gì mong bác hai thương NyNy với nhé...”, chị Y Thỉu cho biết.

Ít ai ngờ rằng, chỉ sau một đêm nhận lời cầu hôn, Y.H đã vĩnh viễn rời cõi trần. Ảnh: FB nhân vật.

Cũng theo chị Y Thỉu, sau khi Minh báo công an là Y.H lấy trộm xe, qua làm việc và xác minh, công an xác định đây là tình huống bỏ chạy để bảo vệ bản thân nên không truy cứu trách nhiệm, tuy nhiên phải tạm giữ xe máy do không có giấy tờ.

“Chiều 15/10, sau hơn một tháng yên ổn, Y.H gửi quà và nhắn tin là không tham dự sinh nhật của con trai tôi. Khuya hôm đó, tôi thấy bức ảnh hai bàn tay đeo nhẫn nên nghi ngờ là Minh xuất hiện. Tuy nhiên lại nghĩ rằng Minh không dám ra Đà Nẵng, rồi sáng hôm sau em gái tôi đã bị sát hại rất đau lòng”, chị Y Thỉu nghẹn ngào.

Ngày 14/10, Phan Văn Minh đến thuê phòng tại nhà nghỉ T.B ở khu vực trước Bến xe trung tâm TP Đà Nẵng (thuộc phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu). Khuya ngày 15/10, thanh niên này quay lại phòng nghỉ cùng với chị Y.H. Đến 10h ngày 16/10, tại phòng nhà nghỉ, do mâu thuẫn tình cảm, Minh dùng hai con dao đâm nhiều nhát vào người chị H. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Minh rời khỏi nhà nghỉ, lẩn trốn tại khu vực đồi núi thuộc xã Đại Hồng (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) và uống thuốc diệt cỏ để tự tử nhưng bất thành. Một lãnh đạo xã Tân Lập cho hay, năm 2021 Phan Văn Minh ăn trộm gỗ của nhà dân nên bị tòa án tuyên phạt 9 tháng tù giam. Sau khi ra tù, Minh đi làm ăn xa, ít trở về địa phương.