Tình thế đảo ngược với Wataru Endo

Đó là Wataru Endo.

Có một khoảnh khắc đáng chú ý trên sân Wembley khi Liverpool đánh bại Chelsea ở chung kết Carabao hôm 25/2. Sau khi đoàn quân của Jurgen Klopp giành chiến thắng, tiền vệ Moses Caicedo của Chelsea ngồi gục xuống sân, chán nản, ánh mắt hướng về đối thủ đang ăn mừng. Xa xa, Endo vẫn đứng đó, hiên ngang thể như có thể chơi thêm vài chục phút nữa.

Klopp từng chia sẻ rằng Liverpool gặp may khi thất bại trong cuộc đua giành chữ ký Caicedo. Và buổi tối ở Wembley chứng minh rằng chiến lược gia người Đức đã đúng. Endo giành chiến thắng trước Caiceco.

Một cầu thủ được mua với giá chỉ 16 triệu bảng vượt qua bản hợp đồng trị giá 100 triệu bảng. Endo, người đã 31 tuổi, ca khúc khải hoàn trước đối thủ kém mình 9 tuổi.

"Cậu ấy có thể 30 hoặc 31 tuổi trên hộ chiếu, nhưng thứ bóng đá của tiền vệ này lại tỷ lệ nghịch", Klopp nói đùa về Endo. "Cậu ấy là một cỗ máy".

Endo vượt qua mọi sự nghi ngờ để trở thành trụ cột ở Liverpool. Anh thậm chí giờ được coi như "bùa hộ mệnh" của đội bóng. Hễ Endo đá chính, Liverpool chưa từng thất bại. Tính đến ngày 12/3, Liverpool thắng 9 trận và hòa 3 khi tiền vệ người Nhật Bản ra sân từ đầu.

Nói đến Endo giờ là nhắc tới "Người không phổi". Một chiến binh dũng mãnh. Chiếc máy quét luôn hoạt động hết công suất trên sân. Và cần nhớ rằng, cầu thủ này đã 31 tuổi và được Liverpool mua từ VFB Stuttgart với giá chỉ 16 triệu bảng.

"Tôi từng chạm trán Wataru Endo khi cậu ấy còn chơi cho VFB Stuttgart. Endo xuất hiện ở khắp mọi nơi. Nó cảm giác như bạn vượt qua cậu ấy, nhưng khi quay lưng lại thì Endo đã ở đó", tiền vệ Dominik Szoboszlai nói về người đồng đội ở Liverpool.

Trước trận tứ kết FA Cup giữa Manchester United và Liverpool trên sân Old Trafford lúc 22h30 hôm nay, cựu trung vệ Rio Ferdinand chọn Endo vào đội hình kết hợp giữa hai CLB. Thêm một bằng chứng cho thấy giá trị của tiền vệ người Nhật Bản lớn thế nào.

"Endo chắc chắn phải có một suất trong đội hình kết hợp giữa Man Utd và Liverpool. Tôi nghĩ rằng Endo sẽ là tiền vệ mỏ neo rất quan trọng, cậu ấy có thể quán xuyến tuyến giữa và ngăn chặn những đường phản công", Ferdinand chia sẻ.

Klopp không hề sai khi đặt niềm tin vào Endo. Việc tiền vệ người Nhật Bản khẳng định được giá trị ở sân Anfield cũng cho thấy rằng không phải bản hợp đồng nào luống tuổi, sở hữu bản lý lịch bình thường và quan trọng giá rẻ cũng đều tỷ lệ thuận với chuyên môn.

Endo thăng hoa cùng Liverpool nhờ có được bộ kỹ năng mà bất kỳ CLB nào cũng có thể sử dụng. Anh là mẫu tiền vệ phòng ngự hiện đại điể hình, số 6 hoàn hảo. Mạnh mẽ trong tranh chấp, điềm tĩnh ở từng pha xử lý và quyết đoán trên sân cỏ là những điểm mạnh của cầu thủ Nhật Bản.

Trong mùa giải cuối cùng khoác áo Vfb Stuttgart, Endo đạt tỷ lệ tắc bóng thành công 55.01% (đứng thứ 4 trong đội). Cầu thủ này còn thắng 439 lần tranh chấp tay đôi (đứng thứ 4 ở Bundesliga). Endo cũng di chuyển quãng đường dài 356 km, tốt thứ 7 tại sân chơi cao nhất của nước Đức mùa 2022/23.

Bóng đá Anh vốn dĩ rất giàu thể lực. Ở đó, vai trò của tiền vệ phòng ngự rất quan trọng. Một cầu thủ để được ra sân đòi hỏi phải sở hữu nhiều phẩm chất vượt trội, chứ chưa nói tới khẳng định được vị trí. Nhưng với Endo, anh làm tốt mọi thứ.

Endo cũng nắm bắt thời cơ rất tốt. Biết rằng Liverpool vừa chia tay Jordan Henderson, Fabinho, anh lập tức nhận ra đây là thời cơ để bản thân chứng minh giá trị. Tại sân Anfield, cựu tiền vệ Vfb Stuttgart không vấp phải quá nhiều sự cạnh tranh.

Liverpool cũng mua Endo vì họ cần anh, không phải chỉ mỗi tập trung cho khía cạnh khai thác thương mại. "Ở đây, chúng tôi cần cậu. Đội bóng muốn được thấy tình cảm, thứ bóng đá, khả năng tư duy của cậu. Thêm nữa, Liverpool muốn thấy khát khao của cậu", Klopp nói những lời rất chân thành trong ngày chào đón Endo tới Liverpool.

Sau tất cả, Endo đáp ứng được những gì Liverpool mong muốn. Anh trở thành món hời lớn với đội bóng thành phố cảng nước Anh. Một bản hợp đồng mà có lẽ "The Kop" nằm mơ cũng không nghĩ rằng lại thành công tới vậy.

