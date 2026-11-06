Tình thế đảo ngược với Real Madrid

Real Madrid đang trải qua giai đoạn thăng hoa dưới thời Jose Mourinho với chuỗi 7 trận toàn thắng trên mọi đấu trường.

Real đang trở lại cực kỳ mạnh mẽ.

Theo Marca, Real Madrid khép lại 26 ngày được mô tả là khoảng thời gian vàng son sau chiến thắng 3-2 trước AEK Athens ở Champions League rạng sáng 5/11. Kể từ khi trở lại thi đấu sau đợt tập trung tuyển quốc gia gần nhất, thầy trò Mourinho toàn thắng 7 trận, trong đó có 4 chiến thắng tại La Liga và 3 trận ở Champions League.

Tờ báo Tây Ban Nha nhận định Real Madrid thật sự trở thành một cỗ máy chiến thắng. Chuỗi kết quả hoàn hảo không chỉ mang đến cú hích lớn về tinh thần mà còn giúp đội bóng thay đổi đáng kể vị thế trong cuộc đua ở hai đấu trường quan trọng.

Chiến thắng trước Barcelona ngay tại Camp Nou góp phần đưa Real Madrid trở lại cuộc cạnh tranh chức vô địch La Liga. Trong khi đó, 3 trận thắng liên tiếp ở Champions League giúp họ tiến sát tấm vé vào vòng knock-out.

Sự hồi sinh của Real Madrid càng đáng chú ý nếu nhìn lại thời điểm trước đợt tập trung tuyển quốc gia. Khi ấy, thất bại trong trận derby khiến đội bóng rơi vào trạng thái sa sút. Tuy nhiên, chỉ sau vài tuần, những dấu hiệu bất ổn gần như biến mất. Real Madrid tìm lại phong độ và sự tự tin vốn có.

Hiện tại, chuyến làm khách trên sân Mestalla của Valencia vào ngày 8/11 là thử thách cuối cùng ngăn Mourinho cùng các học trò hoàn tất chuỗi 8 trận toàn thắng trong khoảng thời gian giữa hai đợt tập trung tuyển quốc gia. Đây cũng là mục tiêu đầy tham vọng mà đội bóng hướng đến để khẳng định sự trở lại.

Sau thời gian dài không duy trì được chuỗi thắng ấn tượng, Real Madrid cuối cùng tìm lại hình ảnh của một tập thể đáng sợ. Nếu duy trì phong độ hiện có, thầy trò HLV Mourinho sẽ khiến mọi đối thủ phải e ngại.