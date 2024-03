Tình thế đảo ngược với Onana ở MU

Tối 9/3, MU thắng Everton 2-0 ở vòng 28 Premier League, nhưng thật sự gặp khó khăn trên sân nhà Old Trafford. "The Toffees" tung ra tới 23 cú sút và 6 lần đưa bóng đi trúng đích. Rất may cho "Quỷ đỏ" khi Onana chơi ổn định trận này.