MU giành 3 điểm nhờ 2 quả phạt đền

Tối 9/3, MU thắng Everton 2-0 trên sân nhà Old Trafford ở vòng 28 Premier League.

Garnacho kiếm được 2 quả phạt đền cho MU.

Phút 12 và 36, Alejandro Garnacho đi bóng tốc độ và bị hậu vệ Everton đẩy ngã trong vùng cấm. Trọng tài chính không cần tham khảo VAR để cho chủ nhà hưởng phạt đền. Lần lượt Bruno Fernandes và Marcus Rashford tận dụng cơ hội để ghi bàn, mang về 3 điểm cho Man Utd.



Chiến thắng trước Everton không giúp MU cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Họ vẫn đứng thứ 6, kém vị trí thứ 4 của Aston Villa 8 điểm nhưng đã chơi nhiều hơn một trận.

Nếu không có 2 quả phạt đền may mắn, CĐV MU có lẽ đã chứng kiến thêm một trận đấu tệ hại. Tuyến giữa và hàng thủ CLB chủ sân Old Trafford thi đấu thiếu gắn kết, Casemiro chuyền hỏng quá nhiều và để đối thủ đang ngụp lặn ở nhóm cuối bảng dứt điểm đến 23 lần, nhiều hơn 8 lần so với chủ nhà. Nếu không có tài năng của Andre Onana, mành lưới của “Quỷ đỏ” đã rung lên ngay từ hiệp một.

Ở phía trên, MU có khá nhiều cơ hội từ những đợt chuyển trạng thái ở hai biên. Tuy nhiên, chất lượng những pha căng ngang, tạt của chủ nhà là quá tệ hại. Garnacho tỏ rõ sự lúng túng khi áp sát khung thành để rồi mất bóng vô duyên. Bên cánh trái, Marcus Rashford vẫn thi đấu vật vờ và không để lại dấu ấn nào đáng kể, ngoại từ bàn thắng từ chấ penalty.

Các cơ hội đáng chú ý nhất của MU đều đến từ những tình huống cố định hoặc lộn xộn trong vùng cấm. Phút 28 và 63, Bruno đã đưa được bóng vào những góc khó nhưng vẫn không thể thắng phản xạ xuất sắc của thủ môn Jordan Pickford.

Sơ đồ chiến thuật của MU và Everton.