Tình thế đảo ngược với Maguire

Ba năm về trước, bầu không khí u ám bao trùm tương lai của Harry Maguire tại "Nhà hát của những giấc mơ". Giữa những lời đồn đoán về việc Erik ten Hag sắp đặt chân đến Manchester United, câu hỏi về vai trò của trung vệ đắt giá người Anh trong đội hình mới trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận.

Trong một quán cà phê yên tĩnh ở vùng ngoại ô Enschede, Hà Lan, một người bạn thân thiết của Ten Hag, người có cơ hội làm việc cùng ông trong quá khứ, đưa ra những nhận định sắc sảo về hàng thủ “Quỷ đỏ”. Luke Shaw nghiễm nhiên giữ vị trí hậu vệ trái, nhưng bài toán ở trung tâm hàng phòng ngự mới thực sự hóc búa.

Lisandro Martínez, ngôi sao đang lên của Ajax thời điểm đó, được nhắm đến cho vị trí trung vệ lệch trái, một lựa chọn ưu tiên của Ten Hag với sự kết hợp giữa chân trái khéo léo và tinh thần chiến đấu máu lửa. Vậy còn vị trí trung vệ bên phải? Khi cái tên Maguire được xướng lên, ánh mắt của người bạn kia thoáng chút hoài nghi.

"Không. Cậu ấy không đủ tốc độ," anh thẳng thắn nhận xét. "Erik luôn ưu tiên những trung vệ có khả năng di chuyển nhanh".

Mùa giải đầu tiên dưới triều đại Ten Hag khép lại với Maguire chỉ 18 lần ra sân tại Premier League, một con số khiêm tốn so với vị thế và mức giá chuyển nhượng kỷ lục của anh. Đó dường như chỉ là một "sự nhượng bộ" bất đắc dĩ.

Mười lăm tháng sau, chỉ vài ngày trước khi Manchester United lên đường cho chuyến du đấu hè tại Mỹ, một cuộc gọi định mệnh từ văn phòng của Ten Hag giáng một đòn mạnh vào niềm kiêu hãnh của Maguire. Chiếc băng đội trưởng, biểu tượng của sự tin tưởng và trách nhiệm, được trao lại cho Bruno Fernandes.

Động thái quyết đoán này, không thể phủ nhận, mang theo một thông điệp rõ ràng về tương lai của Maguire tại câu lạc bộ. West Ham United bày tỏ sự quan tâm, nhưng Maguire, với sự chuyên nghiệp đáng khâm phục, chấp nhận sự thay đổi và cam kết cống hiến hết mình cho màu áo đỏ.

Hai năm sau khoảnh khắc khó khăn đó, một chương mới tươi sáng mở ra trong sự nghiệp của Maguire dưới sự dẫn dắt của Ruben Amorim. Bản hợp đồng gia hạn thêm một năm là minh chứng cho sự tin tưởng mà ban lãnh đạo và người hâm mộ dành cho anh.

Quan trọng hơn, những bàn thắng mang tính bước ngoặt dần trở thành dấu ấn của Maguire trong giai đoạn này. Điển hình là pha lập công ở phút 120+1 nghẹt thở vào lưới Lyon tại tứ kết lượt về Europa League hôm 18/4, một trận đấu mà chính anh phải thốt lên là "trò chơi kỳ lạ và điên rồ nhất" mà bản thân từng trải qua.

Tuy nhiên, con đường trở lại đỉnh cao của Maguire không trải đầy hoa hồng. Vài tháng sau khi mất chiếc băng đội trưởng, cựu trung vệ Leicester City phải đối mặt với những tiếng la ó không mấy dễ chịu từ chính những người hâm mộ trong trận giao hữu trước mùa giải với Athletic Bilbao tại Dublin.

Mùa giải trước đó là một ký ức buồn với anh. Thiếu sự ổn định trong phong độ và loay hoay trong việc tìm kiếm một lối chơi phù hợp, Maguire đôi khi trở nên quá thận trọng, nhưng cũng có lúc lại mạo hiểm với những pha xử lý kỹ thuật có phần "gượng gạo", như thể đang cố gắng chứng minh một hình ảnh khác biệt so với sở trường của mình.

Những người thân cận với Maguire đều thừa nhận rằng anh trông như thể "đang chơi với một gánh nặng vô hình trên vai". Kết thúc một mùa giải đáng thất vọng, chấn thương bắp chân tước đi cơ hội tham dự Euro của Maguire. Nhưng mùa giải 2024/25, dưới sự chỉ đạo của Amorim, một sự "tái sinh" mạnh mẽ đã diễn ra.

Dù vẫn còn đó những khoảnh khắc chệch choạc, đặc biệt trong các trận đấu với Liverpool, Arsenal và Brighton & Hove Albion, chúng nhanh chóng bị lu mờ bởi những màn trình diễn ấn tượng. Pha đánh đầu dũng mãnh vào lưới Lyon, bàn gỡ hòa quý giá ở phút bù giờ trước Porto, bàn thắng quyết định vào lưới Ipswich Town, pha lập công muộn trước Leicester City và màn trình diễn xuất sắc trước Fulham hồi tháng 1 là những minh chứng rõ ràng nhất.

Sự thay đổi lớn nhất ở Maguire chính là khả năng đưa ra những quyết định sáng suốt hơn trên sân. Trong hiệp phụ trận gặp Lyon, khi thể lực của cả cầu thủ và khán giả đều đến giới hạn, một pha tạt bóng nguy hiểm từ cánh phải đặt hàng thủ MU vào tình thế báo động.

Trong tình huống đó, Maguire có lợi thế đứng gần bóng hơn Rayan Cherki. Tuy nhiên, anh đã không vội vàng lao vào tranh chấp. Thay vào đó, Maguire nhận thấy Cherki sẽ chạm được bóng trước, nên bản thân chủ động lùi lại để giữ vị trí phòng ngự chắc chắn hơn và áp sát đối phương.

Sau đó, Maguire dùng thân mình để cản bóng một cách khôn ngoan, bóng chạm vào phần hông của anh. Pha bóng này cho thấy sự tập trung cao độ và cách xử lý tình huống thông minh của Maguire trong một trận đấu mà Manchester United trải qua rất nhiều cảm xúc khác nhau.

"Trận đấu đó khá giống với quãng thời gian của tôi ở câu lạc bộ này, thực tế", Maguire chia sẻ với một nụ cười nhẹ nhõm. "Tôi đã có những khoảnh khắc tuyệt vời và cũng đã trải qua những thời điểm tồi tệ, nhưng bàn thắng quyết định là một cảm giác tuyệt vời".

Không thể phủ nhận rằng việc chuyển sang sơ đồ ba trung vệ mang lại những lợi ích rõ rệt cho Maguire, đặc biệt khi anh có một đối tác sở hữu tốc độ và khả năng đọc tình huống tốt như Leny Yoro bên cạnh. Đặc biệt là ở đấu trường châu Âu, nơi MU có nhiều thời gian và không gian hơn để kiểm soát bóng, Maguire có thể tự tin dâng cao với trái bóng trong chân, thực hiện những đường chuyền dài có độ chuẩn xác cao. Chính từ một tình huống như vậy, sau khi thoát ra khỏi hàng thủ ba người, anh có một đường chuyền sắc sảo xuống cánh cho Diogo Dalot, góp phần nhân đôi cách biệt cho MU.

Một chi tiết đáng chú ý sau màn trình diễn ấn tượng của Maguire trước Lyon là việc anh không hề "ngủ quên trên chiến thắng". Thay vào đó, cầu thủ này đã dành những lời khen ngợi chân thành cho các đồng đội, đặc biệt là Yoro, tân binh 19 tuổi từ Lille, người dần khẳng định được vị trí của mình trong đội hình sau những chấn thương đáng tiếc.

"Tôi nghĩ Leny lại chơi tuyệt vời", Maguire nói, một cách tự nhiên và đầy tôn trọng. "Trong cả hai trận đấu, tôi sẽ nói rằng cậu ấy là cầu thủ hay nhất của chúng tôi, vì vậy xin chúc mừng Leny".

Từ một cầu thủ bị nghi ngờ, bị chỉ trích và thậm chí bị tước đi chiếc băng đội trưởng, Harry Maguire chứng minh một điều quan trọng trong bóng đá: sự kiên trì, tinh thần chiến đấu và khả năng thích ứng có thể giúp một cầu thủ vượt qua mọi khó khăn. Cuộc hồi sinh ngoạn mục của anh không chỉ là một câu chuyện cá nhân đầy cảm hứng mà còn là một tín hiệu tích cực cho Manchester United trong hành trình tìm lại vinh quang.

Giờ đây, Maguire không còn mang trên vai "gánh nặng" của quá khứ, mà đang sải bước với sự tự tin của một người hùng thực thụ.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.