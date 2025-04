MU mang ý tưởng 'điên rồ' vào derby Manchester

Manchester United bước vào trận đấu với Manchester City thuộc vòng 31 Premier League (22h30, ngày 6/4) trong tình thế rất khó khăn. Trong khi đội bóng láng giềng mất Erling Haaland vì chấn thương, "Quỷ đỏ" lại chứng kiến sự tái xuất "lạ thường" của Harry Maguire - không phải ở vị trí trung vệ quen thuộc, mà là một mũi nhọn tấn công.

Trong trận thua 0-1 trước Nottingham Forest thuộc vòng 30 Premier League hôm 2/4, HLV Ruben Amorim bất ngờ tung Maguire vào sân đá tiền đạo ở những phút cuối. Nếu không có pha phá bóng ngay trên vạch vôi của Murillo, có lẽ đó đã là một "nước cờ" thiên tài. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh hiện tại, sự điều chỉnh đó lại khiến người ta cảm nhận rõ hơn nỗi tuyệt vọng trong cách vận hành hàng công của Man United.

Trận derby Manchester sắp tới sẽ thiếu vắng những nhân tố chủ chốt: một "sát thủ" thượng thừa như Erling Haaland và người hùng Amad Diallo, người từng ghi bàn thắng mang tính biểu tượng dưới thời HLV Amorim. Cú sút tung lưới Man City của Diallo từng làm nức lòng người hâm mộ, nhưng đáng tiếc, anh phải nghỉ thi đấu 8 tuần vì chấn thương. Một thống kê đáng chú ý là hai cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Man United dưới thời Amorim tại Premier League - Bruno Fernandes (8 bàn) và Amad Diallo (6 bàn) - đều không phải là những tiền đạo cắm.

Sau 30 vòng đấu Premier League, Man United mới chỉ có được 37 bàn thắng - một thống kê khiêm tốn nếu nhìn vào đẳng cấp và tham vọng của đội bóng. Đáng lo hơn, 13 trong số đó đến từ các trận gặp ba đội bóng mới lên hạng và Everton.

Rõ ràng, Man United đang phụ thuộc quá nhiều vào Fernandes và Amad. Hai cầu thủ này đóng góp 44% số bàn thắng và 76% số kiến tạo của toàn đội. Khi Amad vắng mặt, gần như một nửa sức tấn công của Quỷ đỏ cũng "biến mất".

Trong khi đó, các tiền đạo được kỳ vọng như Rasmus Hojlund hay Joshua Zirkzee lại chưa thể đáp ứng kỳ vọng. Hojlund chỉ vừa mới có bàn thắng đầu tiên sau 22 trận "tịt ngòi" rồi lại bị đẩy lên ghế dự bị ở trận kế tiếp. Zirkzee thì chưa thể hiện được dấu ấn rõ ràng nào, cả về lối chơi lẫn khả năng dứt điểm.

Chỉ số xG (kỳ vọng bàn thắng) mỗi 90 phút của Hojlund và Zirkzee - lần lượt là 0.21 và 0.20 - thấp một cách đáng báo động. So với Haaland bên kia chiến tuyến (0.83 xG/trận), sự khác biệt là quá lớn.

Trong khi Hojlund cần khoảng trống để bứt tốc và ghi bàn thì hệ thống chiến thuật hiện tại của Amorim không tạo ra những tình huống như vậy. Các cầu thủ chạy cánh như Garnacho, Amad hay Antony (đã rời CLB) thường có xu hướng cắt vào trong dứt điểm thay vì tạt bóng, càng khiến nhiệm vụ ghi bàn của Hojlund thêm phần khó khăn.

Bản thân sơ đồ 3-4-3 mà Amorim áp dụng cũng là một vấn đề. Hệ thống này không phát huy được những vệ tinh tấn công, khiến Man United vừa thiếu nhân sự ở tuyến đầu, vừa không tận dụng được chiều sâu đội hình.

Ngoài Amad, chưa có hậu vệ cánh nào ghi bàn ở Premier League mùa này. Khi phải chọn giữa việc kéo Fernandes đá thấp hoặc đẩy Amad về đá wing-back, Amorim chưa thực sự có lời giải thuyết phục. Thậm chí, Christian Eriksen - người được bố trí chơi như một số 10 - cũng không còn mang đến sự nguy hiểm như trước.

Không thể không nhắc đến sự phung phí của Garnacho. Anh là một trong những cầu thủ dứt điểm nhiều nhất dưới thời Amorim nhưng mới chỉ có một bàn thắng dù sở hữu chỉ số xG lên tới 4.01.

Trong thế trận tấn công đầy bế tắc ấy, những tình huống cố định lại bất ngờ trở thành "cứu cánh" cho Man United. Ba bàn thắng từ các pha đá phạt trong trận gặp Ipswich cho thấy bóng chết là một phương án đáng tin cậy. Tính rộng ra, 10 trong 16 bàn gần nhất của đội bóng đến từ Bruno Fernandes hoặc các trung vệ.

Và đó là lý do vì sao Harry Maguire - một trung vệ - có thể là "quân bài tẩy" trong trận đại chiến sắp tới. Man City đang khủng hoảng ở hàng thủ khi thiếu tới ba trung vệ trụ cột và không có Haaland - cầu thủ có thể làm nhiệm vụ phòng ngự phạt góc - để kèm Maguire. Trong bối cảnh các tiền đạo gây thất vọng, có thể Amorim sẽ tiếp tục sử dụng Maguire như một mũi nhọn ở phút cuối, hy vọng tạo nên đột biến từ một quả phạt góc hoặc một pha bóng bổng đầy bất ngờ.

Sẽ là một kịch bản kỳ lạ, nhưng với Man United hiện tại - khi mọi phương án chiến thuật đều trở nên bế tắc - thì một trung vệ ghi bàn hoàn toàn có thể trở thành người hùng.

