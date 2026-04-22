Tinh thần 30/4 hiện diện trên thiết kế ly của Katinat

Vào thời điểm toàn quốc hướng về kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Katinat lựa chọn cách thể hiện tinh thần yêu nước theo hướng tinh tế và gần gũi hơn.

Không dừng lại ở việc trang trí cửa hàng, thương hiệu cho ra mắt bộ sưu tập ly “Dệt gấm vóc tự hào”, đưa những họa tiết nổi bật của ba miền Bắc - Trung - Nam vào một thiết kế hiện đại.

Sắc đỏ chủ đạo gợi nhắc màu cờ Tổ quốc. Bao quanh thân ly là chiếc cover được thiết kế như một dải khăn mềm mại, kết nối các họa tiết nổi bật trải dài mọi miền Tổ quốc. Các hoa văn không chia cắt từng vùng riêng lẻ, mà đặt tất cả trong một bố cục liền mạch, thể hiện tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam.

Ba miền trong một dải gắn kết

Ở miền Bắc, họa tiết sen tiên của lụa Hà Đông xuất phát từ làng nghề Vạn Phúc lâu đời, gợi nhắc bề dày văn hóa và sự tinh xảo trong từng đường dệt; trong khi hoa văn thổ cẩm Mường mở ra câu chuyện về thiên nhiên và cuộc sống tươi đẹp của con người vùng cao Tây Bắc.

Tiến vào miền Trung, cổ áo Nhật Bình xuất hiện như một điểm nhấn trang trọng. Đây là biểu tượng trang phục của văn hóa cung đình Huế, gợi nhắc vẻ đẹp nền nã, chuẩn mực và tinh tế của vùng đất cố đô.

Miền Nam được khắc họa rõ nét qua hình ảnh chiếc khăn rằn mộc mạc, bền bỉ và nghĩa tình, cùng nét thân thương từ họa tiết đồ bông - trang phục gắn liền sự giản dị, chân phương của phụ nữ miền Tây Nam Bộ. Khi đặt cạnh các yếu tố còn lại, những chi tiết này không đứng riêng rẽ, mà hòa vào tổng thể chung, tạo nên một dòng chảy xuyên suốt, thể hiện sự gắn kết và tôn vinh các nét đẹp văn hóa nổi bật từ mọi miền.

Bộ sưu tập gồm 2 phiên bản cover dành cho ly cỡ lớn. Phiên bản “Dệt gấm vóc tự hào” là sự kết hợp 5 họa tiết nổi bật của ba miền Bắc - Trung - Nam. Khi xoay chiếc ly, khách hàng có thể ngắm nhìn hành trình thị giác liền mạch, như một lát cắt thu nhỏ của đất nước Việt Nam tươi đẹp sau hơn nửa thế kỷ thống nhất. Phiên bản “Họa tiết khăn rằn” tập trung hoàn toàn vào biểu tượng Nam Bộ với những ô vuông đan xen đen - trắng đặc trưng. Thiết kế tối giản hơn nhưng giàu ý nghĩa biểu tượng, tôn vinh nét đẹp bình dị đã đồng hành người dân miền Nam qua nhiều giai đoạn lịch sử.

Khi thiết kế trở thành cách kể chuyện

Thay vì sử dụng khẩu hiệu trực diện, Katinat lựa chọn ngôn ngữ thiết kế để truyền tải thông điệp và câu chuyện. Những yếu tố văn hóa vốn quen thuộc, nay được đặt vào không gian quán cà phê hiện đại, xuất hiện trên vật dụng thường ngày như một cách kết nối quá khứ với hiện tại.

Không phải ngẫu nhiên Katinat lại lựa chọn thông điệp “Khi non sông liền một dải, “Dệt gấm vóc tự hào” in trên thân ly và trở thành câu khẩu hiệu xuyên suốt chiến dịch. Lấy cảm hứng từ hình ảnh “Non sông liền một dải” - gắn liền ý nghĩa lịch sử của Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 cùng niềm tự hào về nét đẹp văn hóa nổi bật của 3 miền Bắc - Trung - Nam như những mảnh ghép tạo nên một dải gấm vóc rực rỡ tự hào, thương hiệu nhấn mạnh rằng sự thống nhất không chỉ là dấu mốc lịch sử, mà còn trở thành nền tảng cho sự sáng tạo và phát triển hôm nay.

Bên cạnh bộ sưu tập ly, Katinat còn mang đến phụ kiện khăn rằn “Dệt gấm vóc tự hào” như một điểm chạm mở rộng của chiến dịch. Chiếc khăn được làm từ chất liệu sợi bông mềm mại, thoáng mát, nổi bật với họa tiết caro đen - trắng quen thuộc - hình ảnh gắn liền con người Nam Bộ chân chất, hào sảng và giàu nghĩa tình. Từ năm tháng kháng chiến gian khó đến những ngày lao động cần mẫn đặc trưng nhịp sống sông nước miền Tây, chiếc khăn rằn luôn hiện diện như biểu tượng của sự bền bỉ và bao dung.

Trong dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, việc lựa chọn khăn rằn làm phụ kiện không phải ngẫu nhiên. Đây là hình ảnh gắn liền con người và vùng đất phương Nam trong suốt những năm tháng lịch sử hào hùng, trở thành biểu tượng của tinh thần kiên cường, bất khuất. Khi đặt khăn rằn vào trung tâm chiến dịch, Katinat không chỉ tôn vinh dấu ấn Nam Bộ, mà còn nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của ngày đất nước liền một dải.

Trong phiên bản mới, món phụ kiện này không chỉ mang giá trị biểu tượng, mà còn trở thành cách để giới trẻ hôm nay kết nối cội nguồn theo tinh thần hiện đại: Ứng dụng trong đời sống thường ngày, nhưng vẫn giữ trọn niềm tự hào về những giá trị đã làm nên bản sắc phương Nam.

Trong bối cảnh nhiều thương hiệu triển khai chiến dịch mùa lễ, “Non sông liền một dải, dệt gấm vóc tự hào” của Katinat cho thấy một hướng tiếp cận khác: Kể câu chuyện bản sắc dân tộc bằng những thiết kế tinh giản nhưng giàu tính biểu tượng, để mỗi sản phẩm khi được trao đi cũng mang theo một lớp ý nghĩa sâu hơn về sự gắn kết và tự hào.