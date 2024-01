Tính năng mới gây tranh cãi trên TikTok

Tính năng tạo nhạc bằng AI mới của TikTok đang làm nổ ra những cuộc tranh cãi trên mạng xã hội, đặc biệt là trong giới nghệ sĩ.

Tính năng tạo nhạc bằng AI mới có thể khiến TikTok vướng vào các rắc rối pháp lý. Ảnh: Yahoo.

Trong vài tuần gần đây, nền tảng video ngắn Tiktok đang thử nghiệm một tính năng mới có tên "AI Song", cho phép người dùng tạo ra nhạc nền của riêng mình sử dụng trí tuệ nhân tạo.

Một số video được đăng tải trên TikTok cho thấy người dùng chỉ cần nhập lệnh và yêu cầu AI viết lời cũng như tạo ra âm điệu cho bài hát thuộc đủ thể loại như Pop, Hip Hop, EDM…

Theo tiết lộ của một trong những video trên, tính năng mới này được hỗ trợ bởi mô hình ngôn ngữ AI mới có tên Bloom.

Sản phẩm được AI Song tạo ra thường có giọng hát lệch tông và lời bài hát kỳ quái. Ví dụ, một người dùng đã tạo ra bản nhạc EDM về việc chỉnh sửa video TikTok trên iPhone. Trong khí đó, người dùng khác lại tạo ra bài hát thể loại Pop về cách trộn bê tông.

Nghệ sĩ Bad Bunny từng cáo buộc một ca khúc trên TikTok sử dụng giọng hát của anh được AI mô phỏng lại. Ảnh: Spotify.

Theo đại diện TikTok, tính năng này chỉ đang trong giai đoạn thử nghiệm và có thể được đổi tên trong tương lai. Công ty cũng cho biết AI Song sẽ kết hợp lời bài hát do AI tạo ra với âm nhạc có sẵn.

TikTok từng phải đối mặt với nhiều tranh cãi về nhạc do AI tạo ra. "Heart on my sleeve", ca khúc với lời do AI viết và giọng hát cũng được mô phỏng bởi AI theo hai nghệ sĩ Drake và Weeknd, đã bị gỡ xuống khỏi Spotify và YouTube vì vấn đề bản quyền.

Vào tháng 11/2023, nghệ sĩ Bad Bunny cáo buộc một bài hát trên TikTok sử dụng giọng của anh được mô phỏng bởi AI.

“Những người ủng hộ bài hát này không xứng đáng là bạn tôi và không được chào đón tại các buổi hòa nhạc của tôi”, nghệ sĩ viết trên kênh WhatsApp dành cho người hâm mộ.

Nhiều công ty công nghệ đang gặp khó khăn trong việc đối phó với lượng lớn nội dung được tạo ra bởi AI. Hồi tháng 5/2023, nền tảng Spotify đã buộc phải xóa hàng chục nghìn bản nhạc được tạo bằng các công cụ do công ty AI Boomy phát triển.

TikTok cũng cố gắng hạn chế sự lan truyền của nội dung của trí tuệ nhân tạo. Cuối năm 2023, nền tảng video ngắn đã đưa ra quy tắc mới yêu cầu người dùng gắn nhãn nội dung do AI tạo ra.

“Chúng tôi cam kết tôn trọng quyền của cả nghệ sĩ và đối tác cũng như của các nhà sáng tạo nội dung của chúng tôi, đồng thời bảo vệ tác phẩm của họ khỏi bị lạm dụng trên nền tảng”, đại diện của TikTok khẳng định.