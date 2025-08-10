Tỉnh lớn nhất nước yêu cầu chấn chỉnh môi giới bất động sản

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đề nghị các chủ đầu tư đảm bảo năng lực tài chính, không được huy động vốn trái phép, chỉ được bán nhà ở hình thành trong tương lai khi đáp ứng đủ điều kiện.

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản trên địa bàn.

Cụ thể, Sở Xây dựng giao UBND các xã, phường, đặc khu và các chủ đầu tư, sàn môi giới tham gia thị trường bất động sản trên địa bàn đẩy mạnh nhiều giải pháp nhằm siết chặt quản lý, đảm bảo tính minh bạch, phòng ngừa rủi ro và hành vi trục lợi trái pháp luật trong hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản.

Trong đó, UBND các xã, phường và đặc khu được giao đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng và kinh doanh bất động sản thường xuyên dưới nhiều hình thức.

Phối hợp với các chủ đầu tư công bố thông tin pháp lý của các dự án đang triển khai, các dự án chưa đủ điều kiện huy động vốn, chưa đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai. Đồng thời, cảnh báo cho người dân cảnh giác các hành vi mua bán không lành mạnh, thông tin sai sự thật, tránh rủi ro, thiệt hại kinh tế phát sinh khi tham gia giao dịch.

Công khai thông tin quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt (như quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch đô thị và nông thôn…) và tiến độ triển khai các dự án cơ sở hạ tầng, nhà ở, khu đô thị, khu dân cư… tại địa phương để minh bạch thông tin, ngăn chặn hiện tượng tung tin đồn thổi, đầu cơ nhằm đẩy giá trục lợi bất hợp pháp.

Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, đảm bảo đúng quy hoạch, đúng kiến trúc được phê duyệt; giám sát chặt chẽ hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất và xử lý nghiêm các trường hợp phân lô, bán nền trái phép, không phù hợp với quy hoạch.

Lâm Đồng yêu cầu các sàn giao dịch, tổ chức và cá nhân môi giới phải cung cấp thông tin minh bạch, chịu trách nhiệm về nội dung môi giới.

Theo dõi, giám sát các dự án khu đô thị, nhà ở đã cho phép đầu tư, đang triển khai nhằm siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản, xử lý nghiêm các hành vi môi giới, kinh doanh bất động sản khi chưa đảm bảo điều kiện theo quy định pháp luật.

Kịp thời xử lý vi phạm về đất đai, đảm bảo an ninh trật tự, nhất là tại các khu vực đã có thông tin quy hoạch hoặc đang chuẩn bị triển khai dự án. Chủ động tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhà ở, tăng nguồn cung cho thị trường.

Đối với chủ đầu tư dự án bất động sản, Sở Xây dựng yêu cầu thực hiện dự án đúng quy định pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng và kinh doanh bất động sản, phòng chống rửa tiền.

Đảm bảo năng lực tài chính, không được huy động vốn trái phép; chỉ được bán nhà ở hình thành trong tương lai khi đáp ứng đủ điều kiện theo Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản 2023.

Công khai đầy đủ thông tin dự án, theo quy định tại Điều 6 và Điều 14 Luật Kinh doanh bất động sản 2023. Không được ủy quyền ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê mua bất động sản cho các đối tác liên doanh, hợp tác đầu tư nếu không đúng quy định.

Các sàn giao dịch, tổ chức và cá nhân môi giới phải cung cấp thông tin minh bạch, chịu trách nhiệm về nội dung môi giới, thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật.

Cá nhân hành nghề môi giới bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề và chỉ được phép hành nghề thông qua các doanh nghiệp hợp pháp. Tuyệt đối không vi phạm các hành vi bị cấm trong kinh doanh bất động sản theo Điều 8 Luật Kinh doanh bất động sản.

Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, có tình trạng môi giới bất động sản trái phép (cò đất) diễn biến phức tạp, nhất là tại các khu vực có thông tin quy hoạch, chuẩn bị triển khai các dự án hạ tầng, du lịch, đô thị... dẫn đến nhiều hệ luỵ tiêu cực như gây nhiễu loạn thông tin thị trường, tạo “sốt ảo”, đẩy giá đất, phát sinh tranh chấp, vi phạm trật tự xây dựng, ảnh hưởng môi trường đầu tư và an ninh trật tự địa phương.

Do đó, Công an tỉnh Lâm Đồng được giao điều tra, xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo, tụ tập gây rối liên quan môi giới bất động sản trái phép, nhất là trên mạng xã hội. Sở Xây dựng thường xuyên kiểm tra các cơ sở hoạt động môi giới bất động sản, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật theo quy định, thu hồi giấy chứng nhận hành nghề.