Tình huống khẩn cấp trên đường Trường Sơn Đông qua Đà Nẵng

Mưa lớn kéo dài đầu tháng 12 làm hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông tại một đoạn tuyến đường Trường Sơn Đông qua TP Đà Nẵng, buộc Bộ Xây dựng phải công bố tình huống khẩn cấp.

Theo Bộ Xây dựng, vị trí tuyến đường Trường Sơn Đông qua TP Đà Nẵng bị ảnh hưởng nằm tại Km129+130 (trái tuyến) thuộc phạm vi quản lý của Khu Quản lý đường bộ III. Khu vực này chịu tác động trực tiếp của đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 3-5/12, trong bối cảnh mưa lũ xuất hiện trên diện rộng tại các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, từ Huế đến Khánh Hòa.

Các bản tin khí tượng cho thấy lượng mưa lớn liên tục đã làm suy giảm kết cấu hạ tầng giao thông tại điểm nói trên, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng của người tham gia giao thông đường bộ. Cục Đường bộ Việt Nam đánh giá đây là vị trí có nguy cơ cao, cần được xử lý khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố nghiêm trọng hơn trong điều kiện thời tiết còn diễn biến phức tạp.

Đường Trường Sơn Đông qua TP Đà Nẵng bị ảnh hưởng do mưa lớn. Ảnh minh họa: Thanh Thanh.

Trên cơ sở đề xuất của Cục Đường bộ Việt Nam và báo cáo thực tế từ Khu Quản lý đường bộ III, Bộ Xây dựng đã yêu cầu triển khai ngay các biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định. Trong đó, cơ quan quản lý đường bộ sẽ rà soát, xác định cụ thể mức độ hư hỏng, lựa chọn giải pháp sửa chữa phù hợp và ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp nhằm sớm khôi phục kết cấu hạ tầng, bảo đảm giao thông thông suốt.

Đáng nói, động thái trên không phải là phản ứng đơn lẻ, mà nằm trong chuỗi giải pháp ứng phó đã được Bộ Xây dựng triển khai liên tục trước diễn biến mưa lũ cực đoan tại miền Trung.

Cuối tháng 11 vừa qua, sau đợt mưa lũ được đánh giá là nghiêm trọng nhất trong nhiều năm, xảy ra từ ngày 17-22/11, Bộ Xây dựng cũng đã kích hoạt tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tuyến quốc lộ 1 và đường Trường Sơn Đông. Đợt thiên tai này gây hư hỏng nặng hàng loạt vị trí hạ tầng giao thông từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa, buộc cơ quan quản lý phải sớm tạo hành lang pháp lý để triển khai thi công khẩn cấp, khôi phục an toàn trên các tuyến giao thông huyết mạch của khu vực.