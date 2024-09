Tín hiệu lạ với Apple

Mặc dù có nâng cấp tốt cả phần cứng lẫn phần mềm, doanh số đặt trước iPhone 16 Pro/Pro Max chưa đạt được kỳ vọng. Trong khi đó, bộ đôi iPhone 16 thường lại có lượng đặt khả quan.

Theo phân tích từ chuyên gia Ming Chi-Kuo, Apple đang có doanh số iPhone 16 và iPhone 16 Plus cao hơn dự kiến so với mẫu phổ thông của năm ngoái. Tuy nhiên, công ty cũng phải đối mặt với nhu cầu của iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max sụt giảm.

Theo đó, Kuo đã thực hiện một số phân tích dựa vào thời gian giao hàng trên trang web của Apple, cũng như khảo sát chuỗi cung ứng từ một số đối tác.

Dựa trên tín hiệu từ vài ngày đầu tiên cho phép đặt hàng trước, chuyên gia này phát hiện ra rằng iPhone 16 Plus là thiết bị có nhu cầu tăng trưởng mạnh nhất với mức tăng 48% so với iPhone 15 Plus. Tiếp sau, iPhone 16 đạt mức tăng 10% khi so sánh với mẫu iPhone 15.

Trái ngược với tín hiệu tích cực của 2 mẫu iPhone phổ thông, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max lại có nhu cầu không đạt kỳ vọng khi nhu cầu đặt trước lần lượt giảm 27% và 16% so với iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max của năm 2023.

Điều thú vị là người dùng dường như quan tâm nhiều hơn đến iPhone phổ thông so với các mẫu cao cấp trong năm 2024, đặc biệt là thiết bị có kích thước màn hình lớn.

Mặc dù nhu cầu đặt trước có sụt giảm, chuyên gia Ming Chi-Kuo nhận xét hiệu suất dây chuyền tốt hơn là yếu tố chính khiến Apple có nhiều nguồn cung cho iPhone 16 Pro Max so với iPhone 15 Pro Max. Theo số liệu, Apple đã sản xuất 6 triệu chiếc iPhone 16 Pro Max trước khi ra mắt, tăng 106% so với năm ngoái.

Ngoài ra, nhà phân tích này cũng cho biết ông tin rằng Apple có thể triển khai các chiến lược sản phẩm iPhone mạnh mẽ hơn vào năm 2025 để kích thích nhu cầu thị trường, nếu Apple Intelligence và các chương trình khuyến mãi khác có tác động hạn chế đến lô hàng iPhone 16.

Khoảng cách giữa iPhone 16 và 16 Pro không có sự khác biệt đáng kể, đặc biệt là về thiết kế. Với mức giá rẻ hơn, mẫu iPhone bản thường vẫn đáp ứng phần lớn nhu cầu của người dùng phổ thông. Đây có thể là một phần nguyên nhân khiến doanh số iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max không đạt kỳ vọng trong những ngày đầu đặt trước.