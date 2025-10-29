Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tình cảnh 'đáng xấu hổ' của Han So Hee

  • Thứ tư, 29/10/2025 16:45 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Buổi họp fan của Han So Hee ở Hàn Quốc trống nhiều ghế trên tầng 2. Trước đó, nữ diễn viên này cũng phải hủy nhiều sự kiện ở nước ngoài với lý do được cho là ế vé.

Ngày 29/10, tờ Sports DongA đưa tin buổi fan meeting tại Seoul, Hàn Quốc của Han So Hee ế ẩm, trống gần hết tầng 2. Truyền thông Hàn Quốc nhận định tình trạng này “thật đáng xấu hổ”. Đây là fan meeting cuối cùng trong chuyến chuỗi sự kiện được tổ chức vòng quanh thế giới của cô.

Sports DongA viết: “Buổi họp fan nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện vòng quanh thế giới của nữ diễn viên Han So Hee. Cô đã vượt qua nhiều khủng hoảng, chẳng hạn bán vé ế ẩm và một số buổi biểu diễn bị hủy bỏ. Nhưng với fan meeting tại Hàn Quốc, sự thất vọng vẫn kéo dài đến tận phút cuối. Sự cay đắng tăng cao khi sự kiện trống lượng lớn ghế ở tầng 2”.

Ảnh: APlanet Entertainment.

Hồi tháng 9, công ty quản lý của Han So Hee thông báo hủy bỏ các buổi fan meeting tại 5 thành phố, bao gồm Frankfurt, Berlin, London, Paris và New York với lý do "những tình huống bất khả kháng". Thông báo này gây lo ngại và thắc mắc, nhất là khi lý do cụ thể không được công bố.

Trong các buổi fan meeting này, Han So Hee biểu diễn, giao lưu và tương tác trực tiếp với người hâm mộ. Hơn hết, nữ diễn viên cũng dành cho người hâm mộ những món quà đặc biệt như poster, photocard…

Han So Hee sinh năm 1993, nổi tiếng với các bộ phim như Money Flower, Lang quân 100 ngày, Thế giới hôn nhân, My Name, Dẫu biết, Soundtrack#1, Sinh vật Gyeongseong

Đầu năm 2024, Han So Hee phải đối mặt với phản ứng tiêu cực của cộng đồng mạng vì công khai mối quan hệ với nam diễn viên Ryu Jun Yeol. Cuối năm, mẹ của Han So Hee là bà Shin nhận mức án treo trong 2 năm cùng 120 giờ phục vụ cộng đồng. Mẹ nữ diễn viên vướng những cáo buộc liên quan đến việc thành lập địa điểm đánh bạc.

