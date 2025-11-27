Tình cảnh của trường học, sinh viên sau vụ cháy ở Hong Kong

Lo ngại vấn đề an toàn, nhiều trường học ở gần khu vực hoả hoạn tạm đóng cửa. Một trường đại học tổ chức cho sinh viên học online trong thời gian này.

Vụ cháy chung cư ở Hong Kong khiến 44 người thiệt mạng và 279 người mất tích. Ảnh: SCMP.

SCMP đưa tin ít nhất 44 người thiệt mạng và 279 người mất tích sau khi đám cháy dữ dội quét qua khu chung cư Wang Fuk Court tại Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc).

Ảnh hưởng của vụ hỏa hoạn lan rộng đến hoạt động giáo dục tại khu vực. Cơ quan Giáo dục Hong Kong cho biết ít nhất 6 trường tại Tai Po sẽ tạm dừng dạy học vào ngày 27/11 do đường sá bị phong tỏa và nguy cơ mất an toàn.

Các trường THCS CCC Fung Leung Kit Memorial, Trung học Tai Po Baptist, Tiểu học S.K.H. Yuen Chen Maun Chen, THCS Ling Liang Church M H Lau, .HK. & Kowloon Kaifong Women's Association Sun Fong Chung College và Tiểu học Po Leung Kuk Tin Ka Ping Millennium đều nằm trong diện tạm nghỉ.

Trường THCS CCC Fung Leung Kit Memorial mở cửa đón người dân tạm trú sau vụ cháy chung cư kinh hoàng. Ảnh: SCMP.

Đại học Giáo dục Hong Kong cũng đã chuyển sang dạy học qua Zoom do lo ngại giao thông bất ổn sau vụ cháy.

Các trường khác có nhu cầu tạm dừng dạy học được phép tự quyết định sau khi có sự đồng thuận từ ban quản lý hoặc hội đồng trường. Cơ quan Giáo dục Hong Kong cũng kêu gọi giáo viên và nhà trường chú ý đến trạng thái tâm lý của học sinh và hỗ trợ kịp thời.

Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng đã cử chuyên viên tâm lý giáo dục và cán bộ thuộc Bộ phận Phát triển trường học tới các nơi trú ẩn tạm thời tại Fu Shin Community Hall và Good House để hỗ trợ học sinh.

Trong thời gian này, trường Trung học CCC Fung Leung Kit Memorial đã được trưng dụng làm nơi trú ẩn. Nhà trường thông báo có đủ đồ tiếp tế, đồng thời đề nghị những người không phải cư dân Wang Fuk Court rời đi để đảm bảo trật tự. Trường khuyến khích cư dân trú ẩn đăng ký với chính quyền để nhận sự giúp đỡ cần thiết.

Một trường tiểu học đối diện Wang Fuk Court cũng mở sân chơi trong nhà làm nơi trú tạm cho khoảng 100 cư dân, chủ yếu là người lớn tuổi gặp khó khăn khi di chuyển đến các điểm trú ẩn chính thức. Hiện nhà trường đang cung cấp nước uống cùng đồ ăn nhẹ cho những người tạm trú.

Đám cháy ở khu chung cư Wang Fuk Court bùng phát vào 14h51 ngày 26/11, tạo thành biển lửa với cột khói đen bốc cao, lan rộng sang 7 trong số 8 toà nhà. Cảnh sát liên tục nhận tin báo người mắc kẹt. Chỉ trong nửa giờ, vụ cháy được nâng cấp cảnh báo từ cấp một lên cấp 4 và sau đó lên cấp 5 - mức cao nhất - vào 18h22 cùng ngày.

Nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được xác định, song giới chức cho biết ngọn lửa lan nhanh do gió mạnh, cộng thêm lớp lưới công trình màu xanh và giàn giáo tre bao phủ bên ngoài bề mặt các tòa nhà đã khiến vụ hỏa hoạn bùng phát dữ dội.