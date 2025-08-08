Tin sốc với Tesla

Tesla giải tán đội ngũ phát triển siêu máy tính Dojo. CEO Elon Musk được cho là người trực tiếp ra lệnh chấm dứt chương trình này.

Tesla đang có kế hoạch gia tăng phụ thuộc vào các đối tác công nghệ bên ngoài như Nvidia, Samsung Electronics. Ảnh: Bloomberg.

Tiết lộ với Bloomberg, các nguồn tin nội bộ cho hay gần đây nhóm Dojo đã mất khoảng 20 nhân sự vào tay một start-up mới tên DensityAI. Lãnh đạo nhóm Dojo là Peter Bannon sẽ rời công ty. Những kỹ sư còn lại đang được điều chuyển sang các dự án liên quan đến trung tâm dữ liệu và năng lực tính toán khác trong nội bộ Tesla.

Cũng theo các nguồn tin, thay vì tiếp tục đầu tư mạnh vào phát triển chip nội bộ, Tesla sẽ tăng cường phụ thuộc vào các đối tác công nghệ bên ngoài như Nvidia và Advanced Micro Devices cho năng lực tính toán, Samsung Electronics cho khâu sản xuất chip.

Việc dừng chương trình Dojo là thay đổi lớn đối với một nỗ lực đã được ấp ủ trong nhiều năm và từng được xem là trọng tâm trong kế hoạch đầu tư hàng tỷ USD để tăng cường sức mạnh AI cho Tesla.

Hệ thống Dojo là một siêu máy tính do Tesla tự thiết kế, được dùng để huấn luyện các mô hình máy học cho các chương trình Autopilot, Full Self-Driving và robot hình người Optimus. Cỗ máy này xử lý dữ liệu thu thập từ các xe Tesla nhằm cải thiện các thuật toán của công ty. Năm 2023, các nhà phân tích của Morgan Stanley từng đánh giá Dojo có thể giúp tăng giá trị thị trường của Tesla thêm 500 tỷ USD .

Trong khi đó, DensityAI - công ty vừa thu hút nhiều nhân sự từ Dojo - sắp ra mắt chính thức và đang phát triển chip, phần cứng, phần mềm phục vụ các trung tâm dữ liệu AI. Công nghệ của công ty được hướng đến các ứng dụng trong robot, AI agent, công nghệ xe hơi và nhiều lĩnh vực khác. DensityAI được sáng lập bởi Ganesh Venkataramanan - cựu lãnh đạo của Dojo - cùng với 2 cựu nhân viên Tesla là Bill Chang và Ben Floering.

Sau khi thông tin về việc giải tán nhóm Dojo được công bố, cổ phiếu của Tesla tiếp tục giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngoài giờ, giao dịch thấp hơn gần 1% tính đến 17h29 (giờ Mỹ).

Theo Bloomberg, đây là diễn biến mới nhất trong làn sóng "chảy máu chất xám" tại Tesla năm nay. Công ty đang đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, doanh số sụt giảm và phản ứng tiêu cực từ người tiêu dùng liên quan đến hoạt động chính trị của Elon Musk.

Một loạt nhân sự cấp cao đã rời đi trong năm nay, bao gồm Milan Kovac - người đứng đầu bộ phận kỹ thuật của robot Optimus, David Lau - Phó Chủ tịch phụ trách kỹ thuật phần mềm. Tháng 6, Omead Afshar - một trong những trợ lý thân cận lâu năm của Musk - cũng đột ngột rời công ty.

Dù đóng cửa dự án Dojo, Tesla vẫn đang đầu tư vào năng lực bán dẫn. Tháng trước, công ty đã đạt được thỏa thuận trị giá 16,5 tỷ USD với Samsung để đảm bảo nguồn cung chip AI đến năm 2033. Nhà máy mới ở Texas sẽ chịu trách nhiệm sản xuất dòng chip AI6 thế hệ tiếp theo của Tesla, giúp công ty đa dạng hóa nguồn cung ngoài đối tác truyền thống là TSMC.

Trong buổi báo cáo tài chính quý gần đây, Elon Musk đã ám chỉ việc hợp nhất công nghệ nội bộ với các đối tác bên ngoài. “Khi nghĩ về Dojo 3 và chip suy luận AI6, trực giác mách bảo tôi là chúng ta nên tìm điểm hội tụ để cả 2 sẽ là cùng một loại chip”, Musk nói.

Trên thực tế, CEO của Tesla từng thừa nhận rằng công ty có thể sẽ không theo đuổi Dojo mãi mãi. Tháng 1/2024, Musk từng nói: “Chúng tôi đang đi theo cả 2 con đường - Nvidia và Dojo. Nhưng tôi cho rằng Dojo là một canh bạc. Đó là một nước đi dài hơi đáng thực hiện vì tiềm năng thu về là rất lớn”.