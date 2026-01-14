Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Tin mới vụ tai nạn trên cao tốc khiến 4 người tử vong

  • Thứ tư, 14/1/2026 15:24 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

3 ôtô xảy ra va chạm liên hoàn trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Thanh Hóa khiến 4 người tử vong và nhiều người bị thương.

Hiện trường tai nạn.

Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người chết xảy ra khoảng 4h ngày 14/1 trên tuyến cao tốc Bắc Nam (đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45) qua xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa.

Thời điểm trên, 3 xe ôtô gồm hai xe khách, một ôtô đầu kéo mang biển kiểm soát 35A-463..., 38C-229... và một xe ôtô (chưa rõ biển số) đã xảy ra va chạm liên hoàn.

Hậu quả, ít nhất 4 người (chưa rõ danh tính) tử vong, 6 người bị thương được đưa đến cơ sở y tế đi cấp cứu. Vụ tai nạn khiến 3 xe hư hỏng nặng.

Sau vụ tai nạn, giao thông qua khu vực bị hạn chế hai làn xe. Đội vận hành tuyến cao tốc đã phối hợp với lực lượng Đội 3 - Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) tổ chức phân luồng, điều tiết, bảo đảm an toàn giao thông.

Theo cơ quan chức năng, thời điểm xảy ra tai nạn thời tiết khô ráo, không mưa, hệ thống an toàn giao thông đầy đủ, mặt đường bình thường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Xe container kéo lê xe máy, thanh niên tử vong ở TP.HCM

Sau va chạm, hai nạn nhân cùng xe máy bị xe đầu kéo container kéo lê nhiều mét khiến một người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu.

9 giờ trước

'Deadpool' chạy xe phân khối lớn trên đường ở TP.HCM bị phạt nặng

Phòng CSGT Công an TP.HCM xử phạt người mặc trang phục Deadpool điều khiển mô tô phân khối lớn không đội mũ bảo hiểm, che biển số và không có giấy phép lái xe.

29:1750 hôm qua

TP.HCM sẽ phủ kín camera AI trong năm 2026

CSGT TP.HCM cho biết sẽ phủ kín camera AI trong năm 2026 để nâng cao năng lực đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn, qua đó nâng cao nhận thức người tham gia giao thông.

35:2087 hôm qua

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://tienphong.vn/tin-moi-vu-tai-nan-lien-hoan-tren-cao-toc-qua-thanh-hoa-lam-4-nguoi-tu-vong-post1812778.tpo

Phạm Trường/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Tai nạn cao tốc Thanh Hóa Tai nạn Tai nạn cao tốc Cao tốc Mai Sơn

    Đọc tiếp

    Phat hanh dac biet bo tem chao mung Dai hoi XIV hinh anh

    Phát hành đặc biệt bộ tem chào mừng Đại hội XIV

    45 phút trước 19:14 14/1/2026

    0

    Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý