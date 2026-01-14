Tin mới vụ tai nạn trên cao tốc khiến 4 người tử vong

3 ôtô xảy ra va chạm liên hoàn trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Thanh Hóa khiến 4 người tử vong và nhiều người bị thương.

Hiện trường tai nạn.

Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người chết xảy ra khoảng 4h ngày 14/1 trên tuyến cao tốc Bắc Nam (đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45) qua xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa.

Thời điểm trên, 3 xe ôtô gồm hai xe khách, một ôtô đầu kéo mang biển kiểm soát 35A-463..., 38C-229... và một xe ôtô (chưa rõ biển số) đã xảy ra va chạm liên hoàn.

Hậu quả, ít nhất 4 người (chưa rõ danh tính) tử vong, 6 người bị thương được đưa đến cơ sở y tế đi cấp cứu. Vụ tai nạn khiến 3 xe hư hỏng nặng.

Sau vụ tai nạn, giao thông qua khu vực bị hạn chế hai làn xe. Đội vận hành tuyến cao tốc đã phối hợp với lực lượng Đội 3 - Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) tổ chức phân luồng, điều tiết, bảo đảm an toàn giao thông.

Theo cơ quan chức năng, thời điểm xảy ra tai nạn thời tiết khô ráo, không mưa, hệ thống an toàn giao thông đầy đủ, mặt đường bình thường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.