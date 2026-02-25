Tin mới vụ ném vật liệu nổ vào nhà anh rể ở Thanh Hóa

Sau vụ ném vật liệu nổ vào nhà dân khiến 10 người bị thương, UBND tỉnh Thanh Hóa có chỉ đạo điều tra, làm rõ vụ việc nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự.

UBND tỉnh Thanh Hóa có công văn gửi Công an tỉnh Thanh Hóa truyền đạt ý kiến chỉ đạo của ông Mai Xuân Liêm, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, về việc khẩn trương điều tra, xác minh vụ ném vật liệu nổ vào nhà dân ở phường Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa) ngày 18/2 làm 10 người bị thương.

Hiện trường khu vực xảy ra sự việc.

Công văn nêu rõ đây là vụ việc có tính chất phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng, làm nhiều người bị thương và tạo tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa nhận định, việc sử dụng vật liệu nổ tấn công nhà dân là hành vi đặc biệt nguy hiểm, thể hiện sự coi thường pháp luật, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh, an toàn xã hội.

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Công an tỉnh tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nhanh chóng điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân, động cơ và các cá nhân liên quan.

Đồng thời, kết quả điều tra phải được báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Trước đó, khoảng 18h45 ngày 18/2 (mùng 2 Tết), tại gia đình ông Lê Thế H. (SN 1974, trú tại tổ dân phố Bắc Hải, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá) xảy ra vụ nghi dùng vật liệu nổ tự chế tại khu vực phòng khách, làm 10 người bị thương.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu, điều trị kịp thời tại các cơ sở y tế tại địa phương.

Sau khi nhận được tin báo về vụ việc, Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc, và Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ và tổ chức điều tra, làm rõ vụ án.

Đồng thời, lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các đơn vị triển khai ngay các biện pháp nắm tình hình, kịp thời trấn an dư luận, không để phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự.

Với tinh thần khẩn trương, tích cực, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Kiều Văn Thanh (SN 1972, em rể ông Lê Thế H.; trú tại tổ dân phố Ngọc Sơn, phường Nghi Sơn) là kẻ bị tình nghi liên quan vụ án.

Nghi can được phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại khu vực kho xăng dầu Anh Phát, thuộc tổ dân phố Bắc Hải (phường Nghi Sơn).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố vụ án giết người để thực hiện điều tra theo quy định. Hiện các đơn vị chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung làm rõ toàn bộ diễn biến, nguyên nhân và các tình tiết liên quan.