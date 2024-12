Tin mới vụ cô gái trẻ lái ôtô lao xuống sông Đồng Nai

Vị trí tìm thấy ôtô và nạn nhân thuộc địa bàn tỉnh Bình Dương, do đó địa phương này tiến hành thụ lý việc khám nghiệm.

Xe ô tô lao xuống sông được trục vớt lên bờ vào rạng sáng nay.

Sáng 15/12, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, thượng tá Đàm Bảo Quân, Trưởng Công an thành phố Dĩ An (Bình Dương), cho biết sáng nay lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ ôtô lao xuống sông Đồng Nai khiến một người tử vong.

“Công tác khám nghiệm đang được tiến hành để xác định nguyên nhân nạn nhân tử vong. Sau khi hoàn tất khám nghiệm, thi thể nạn nhân sẽ được làm thủ tục bàn giao cho gia đình lo hậu sự”- lãnh đạo Công an thành phố Dĩ An nói và cho biết trên ôtô lao xuống sông chỉ có một nạn nhân nữ ở vị trí ghế lái.

Theo lãnh đạo Công an thành phố Dĩ An, vị trí xảy ra vụ tai nạn giữa cầu Đồng Nai, khu vực giáp ranh giữa tỉnh Bình Dương và Đồng Nai, do đó lực lượng chức năng của hai tỉnh tham gia tìm kiếm cứu hộ nạn nhân. Do vị trí tìm thấy phương tiện và nạn nhân thuộc địa phận tỉnh Bình Dương nên Công an thành phố Dĩ An phụ trách những phần việc tiếp theo.

Thi thể nạn nhân được trục vớt trong đêm.

Cơ quan chức năng cho biết, thi thể nạn nhân và phương tiện được trục vớt lên bờ vào rạng sáng nay. Nạn nhân được xác định là chị T.T.N. (SN 2002, ngụ thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Trước đó vào chiều muộn 14/12, chị N. rời trường học (đang học thạc sĩ tại một trường đại học ở TP.HCM) trở về nhà bằng ôtô 4 chỗ lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A theo hướng từ TP.HCM đi tỉnh Đồng Nai.

Khi đi tới đoạn giữa cầu Đồng Nai, một ôtô lưu thông cùng chiều phía trước thắng gấp, chị N. cũng thắng gấp, đồng thời đánh lái để tránh. Lúc này, xe ôtô của chị N. tông vào lan can cầu rồi rơi xuống sông Đồng Nai.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng cùng người dân hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn. Khi chiếc xe được tìm thấy, nạn nhân đã tử vong dù cửa xe đã bung ra.

Cận cảnh trục vớt ôtô rơi sông Đồng Nai Rạng sáng 15/12, lực lượng cứu hộ đã hoàn tất việc đưa thi thể nữ tài xế và trục vớt ôtô lao xuống sông Đồng Nai sau nhiều giờ tìm kiếm.