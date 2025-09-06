Tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới sắp mạnh thành bão

Cơ quan khí tượng đã phát đi bản tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông khả năng mạnh thành bão, đồng thời nhận định thời tiết cả nước ta trong 10 ngày.

Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão số 7 trong 24 giờ tới. Nguồn: NCHMF.

Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Lúc 1h ngày 6/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 500 km về phía Đông Đông Bắc, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km/h, khả năng mạnh lên thành bão, cơn bão số 7 hoạt động trên Biển Đông trong năm 2025. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Đến 1h ngày 8/9, bão số 7 trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h, tiếp tục mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão số 7 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km.

Tác động của bão số 7, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7-8, giật cấp 10, sóng cao 2-4 m, biển động mạnh.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Trên đất liền nước ta, đêm qua và sáng sớm nay, Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Đông Nam Bộ mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 5/9 đến 3h ngày 6/9 có nơi trên 130 mm như trạm Hòa Phong (Đắk Lắk) 174,4 mm; trạm Quảng Tân (Lâm Đồng) 153 mm; trạm Ia Piơr (Gia Lai) 134,6 mm...

Ngày và đêm 6/9, Đà Nẵng đến Lâm Đồng tiếp tục hứng mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 20-40 mm, có nơi trên 100 mm, mưa tập trung chính vào chiều và đêm.

Chiều tối và đêm 6/9, Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, lượng mưa dao động 10-30 mm, có nơi trên 70 mm.

Nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn với lượng mưa vượt ngưỡng 100 mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp, ven sông.

Trong hai ngày 6-7/9, Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh chiều tối, đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, trong đó, Bắc Bộ có nơi nắng nóng.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 7/9 đến ngày 15/9, cơ quan khí tượng cho biết, Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi. Từ khoảng đêm 9-12/9, khu vực này mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to.

Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mưa rào và dông vài nơi. Trong khoảng thời gian từ đêm 9-12/9, các địa phương này mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và tối.

Quảng Trị đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong đó, phía Nam của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ từ 8/9 mưa rào và dông vài nơi.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to lúc chiều tối và tối.

Trong mưa dông đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 6/9

TP. Hà Nội ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C, có nơi trên 36°C.

Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Đông Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Thanh Hóa đến Huế ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ sáng mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều và đêm mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi. Chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.