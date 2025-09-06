Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới sắp mạnh thành bão

  • Thứ bảy, 6/9/2025 09:05 (GMT+7)
  • 46 phút trước

Cơ quan khí tượng đã phát đi bản tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông khả năng mạnh thành bão, đồng thời nhận định thời tiết cả nước ta trong 10 ngày.

Ap thap Bao so 7 anh 1

Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão số 7 trong 24 giờ tới. Nguồn: NCHMF.

Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Lúc 1h ngày 6/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 500 km về phía Đông Đông Bắc, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km/h, khả năng mạnh lên thành bão, cơn bão số 7 hoạt động trên Biển Đông trong năm 2025. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Đến 1h ngày 8/9, bão số 7 trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h, tiếp tục mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão số 7 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km.

Tác động của bão số 7, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7-8, giật cấp 10, sóng cao 2-4 m, biển động mạnh.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Trên đất liền nước ta, đêm qua và sáng sớm nay, Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Đông Nam Bộ mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 5/9 đến 3h ngày 6/9 có nơi trên 130 mm như trạm Hòa Phong (Đắk Lắk) 174,4 mm; trạm Quảng Tân (Lâm Đồng) 153 mm; trạm Ia Piơr (Gia Lai) 134,6 mm...

Ngày và đêm 6/9, Đà Nẵng đến Lâm Đồng tiếp tục hứng mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 20-40 mm, có nơi trên 100 mm, mưa tập trung chính vào chiều và đêm.

Chiều tối và đêm 6/9, Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, lượng mưa dao động 10-30 mm, có nơi trên 70 mm.

Nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn với lượng mưa vượt ngưỡng 100 mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp, ven sông.

Trong hai ngày 6-7/9, Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh chiều tối, đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, trong đó, Bắc Bộ có nơi nắng nóng.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 7/9 đến ngày 15/9, cơ quan khí tượng cho biết, Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi. Từ khoảng đêm 9-12/9, khu vực này mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to.

Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mưa rào và dông vài nơi. Trong khoảng thời gian từ đêm 9-12/9, các địa phương này mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và tối.

Quảng Trị đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong đó, phía Nam của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ từ 8/9 mưa rào và dông vài nơi.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to lúc chiều tối và tối.

Trong mưa dông đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 6/9

TP. Hà Nội ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C, có nơi trên 36°C.

Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Đông Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Thanh Hóa đến Huế ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ sáng mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều và đêm mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi. Chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.

Diễn biến đợt mưa lớn diện rộng tại TP.HCM đầu tháng 9

Tuần đầu tháng 9, thời tiết khu vực TP.HCM phổ biến có mưa rào và dông nhiều nơi, tập trung về chiều tối, khả năng xuất hiện mưa lớn diện rộng 2-3 ngày đầu và 3-4 ngày cuối tuần.

09:57 3/9/2025

Thời tiết đêm 1/9 và ngày 2/9: Nhiều khu vực có mưa rào và dông

Theo dự báo, trong đêm 1/9 và ngày 2/9, thời tiết tại nhiều khu vực trên cả nước có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

17:54 1/9/2025

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

https://vtcnews.vn/tin-moi-nhat-ve-ap-thap-nhiet-doi-sap-manh-thanh-bao-va-du-bao-thoi-tiet-10-ngay-ar963906.html

Huệ Nguyễn/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Áp thấp Bão số 7 Bão Áp thấp nhiệt đới Thời tiết 6/9 Áp thấp nhiệt đới Bão biển Đông Bão số 7

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    • Áp thấp nhiệt đới

      Áp thấp nhiệt đới ("tropical depression") là tên gọi một hiện tượng thời tiết phức hợp diễn ra trên diện rộng trên biển hoặc đất liền khi có hiện tượng gió xoáy tập trung quanh một vùng áp thấp nhưng chưa đủ mạnh để gọi là bão nhiệt đới (khi áp thấp nhiệt đới đủ mạnh vì liên tục phát triển đủ năng lượng để thu hút gió và hơi nước mạnh lên sẽ hình thành bão nhiệt đới). Để một áp thấp hình thành phải có đủ các điều kiện thuận lợi của bề mặt khí quyển như khí áp, nhiệt độ, gió... Vì vậy, những vùng có khí hậu nóng của vùng nhiệt đới, trên đại dương hoặc trên biển nhiệt đới thường hay xuất hiện hiện tượng này.

      Bạn có biết: Trung bình hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển Việt Nam. Khi chưa hình thành bão, nếu tốc độ của gió còn dưới 63 km/giờ, thì gọi là áp thấp nhiệt đới.

      Đọc tiếp

      Truy tim dan soi hoang o Dien Bien: Chua the khang dinh la soi? hinh anh

      Truy tìm đàn sói hoang ở Điện Biên: Chưa thể khẳng định là sói?

      2 giờ trước 08:08 6/9/2025 Xã hội Xã hội

      0

      Những người cao niên từng giáp mặt chó sói cho biết loài này đã xuất hiện ở đây từ lâu. Tuy nhiên, ở những bản gần trung tâm, phải sau một thời gian dài chúng mới quay trở lại. Chính quyền địa phương cũng khẳng định trên địa bàn không xảy ra tình trạng trộm cắp hay phá hoại.

      Mien Bac oi nong den bao gio? hinh anh

      Miền Bắc oi nóng đến bao giờ?

      3 giờ trước 07:06 6/9/2025 Xã hội Xã hội

      0

      Dự báo trong hai ngày 6-7/9, miền Bắc tiếp tục tình trạng oi nóng, ít mưa. Từ ngày 8/9, trời dịu dần, từ 9/9, miền Bắc có khả năng đón mưa dông. Nam Trung Bộ hôm nay có mưa rất to.

      Bạn có thể quan tâm

      XEM NHIỀU

      Xem thêm

      Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

      Từ chối Đồng ý