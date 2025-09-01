Thời tiết đêm 1/9 và ngày 2/9: Nhiều khu vực có mưa rào và dông

Theo dự báo, trong đêm 1/9 và ngày 2/9, thời tiết tại nhiều khu vực trên cả nước có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong đêm 1/9 và ngày 2/9, thời tiết tại nhiều khu vực trên cả nước có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông, tiếp tục cảnh báo khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Thủ đô Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 25-27 độ C, cao nhất 30-32 độ C. Trời có mây, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Đông Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C; cao nhất 32-34 độ C, riêng vùng đồng bằng và ven biển 30-32 độ C. Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 28-31 độ C. Trời có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại TP.HCM, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24-26 độ C; cao nhất 31-33 độ C. Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo trong đêm 1/9 và ngày 2/9, nhiều khu vực trên biển tiếp tục có mưa dông, gió mạnh, biển động; nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gây ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải.

Dự báo mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện tại các vùng biển: Vịnh Bắc Bộ; Vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau; vùng biển từ Cà Mau đến An Giang; Vịnh Thái Lan; khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm khu vực quần đảo Trường Sa).

Ngoài ra, vùng biển ngoài khơi từ Khánh Hòa đến Lâm Đồng và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 1,5-3 m, biển động. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra: lốc xoáy; gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2 m. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng biển nói trên có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của: lốc xoáy trên biển và gió giật mạnh và sóng lớn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo ngư dân, thuyền trưởng các phương tiện hoạt động trên biển theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo và cảnh báo để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.