Tin lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương

Cơ quan khí tượng phát bản tin mới nhất về lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương gây ngập lụt diện rộng, đồng thời cảnh báo sạt lở tại 5 tỉnh miền Bắc.

Bảng mực nước thực đo và dự báo trong 24 giờ tới. Nguồn: NCHMF.

Lũ trên sông Cầu (Thái Nguyên) tại trạm Gia Bảy, sông Trung (Lạng Sơn) tại trạm Hữu Lũng đang xuống. Lũ trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh) đang lên, trong đó, lũ trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn đang dao động ở mức đỉnh.

Mực nước lúc 1h ngày 9/10 trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy 28,19 m, trên báo động (BĐ)3 là 1,19 m; tại trạm Đáp Cầu 7,17 m, trên BĐ3 0,87 m.

Trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn 18,36 m, trên BĐ3 2,36 m; tại trạm Phủ Lạng Thương 7,59 m, trên BĐ3 1,29 m, trên lũ lịch sử năm 1986 (7,52m) 0,07 m.

Trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng 23,96 m, trên mức lịch sử năm 1986 (22,54m) 1,42 m.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu, sông Thương khả năng đạt đỉnh, đỉnh lũ tại trạm Đáp Cầu ở trên BĐ3 khoảng 1,1 m, đỉnh lũ tại trạm Phủ Lạng Thương ở trên lũ lịch sử năm 1986 khoảng 0,18 m.

Lũ trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng, sông Cầu tại trạm Gia Bảy, sông Thương tại trạm Cầu Sơn tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ3.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông tiếp tục xuống, mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy ở mức BĐ2, tại trạm Đáp Cầu ở trên mức BĐ3 0,5 m. Mực nước trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn ở mức trên BĐ3 1,2 m, tại trạm Phủ Lạng Thương ở mức trên BĐ3 0,7 m. Lũ trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng ở trên BĐ3 khoảng 3 m.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Lục Nam (Bắc Ninh) tại trạm Lục Nam, lũ trên sông Thái Bình (Hải Phòng) tại trạm Phả Lại dao động ở mức BĐ1-BĐ2.

Ngập lụt diện rộng còn xảy ra tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn trong 2-3 ngày tới và nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ.

Vỡ mảng đập Thủy điện Bắc Khê Trưa 7/10, một mảng lớn ở đập Thủy Điện Bắc Khê (xã Kim Đồng, huyện Tràng Định cũ) tỉnh Lạng Sơn bị vỡ, dẫn đến nước đổ tràn xuống khu vực hạ lưu sông Kỳ Cùng.