Tin giả về cách khôi phục mạng khi mất Wi-Fi

Trao đổi với phóng viên, nhà mạng Viettel vừa xác nhận, các thông tin kêu gọi người dân nhập các cú pháp để có mạng khi bị mất tín hiệu wifi là hoàn toàn giả mạo.

Nhà mạng Viettel xác định các thông tin này là giả.

Cụ thể, thông tin cho rằng khi không có wifi, người dân có thể nhập tất cả các cú pháp sau để có mạng, như 3ST4G gửi 191, 4G gửi 191, 5GBKM gửi 191, 5GKM gửi 191, ZP15 gửi 191, ST15 gửi 191, ST15N_4G gửi 191; tất cả đều miễn phí của Viettel.

Đại diện nhà mạng Viettel khẳng định, các cú pháp trên đều là tin giả. Người dân không nên làm theo các cú pháp tin nhắn này.

Theo báo cáo thiệt hại về viễn thông do Bộ TT&TT cung cấp, bão số 3 đã làm đứt 7 tuyến cáp quang liên tỉnh, 12 tuyến truyền dẫn nội tỉnh; gãy đổ 27 cột, mất liên lạc tại 15 tỉnh, thành với 6.285 trạm thu phát sóng di động do xảy ra mất điện. Rất may, cho đến nay chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Tính đến thời điểm cuối ngày 9/9, các doanh nghiệp đã khôi phục xong các tuyến truyền dẫn trục và liên tỉnh bị đứt. Một số tuyến cáp quang nhánh chưa khắc phục được do khu vực vẫn còn bị cô lập, nước chưa rút.

Trước đó, trong 2 ngày 8 và 9/9, các doanh nghiệp đã triển khai khôi phục được 3.010 trạm phát sóng di động, chủ yếu là chạy máy phát điện để cung cấp cho trạm nên vẫn cần khôi phục điện lưới đề khôi phục hoàn toàn mạng viễn thông.

Hiện vẫn còn 3.275 trạm thu phát sóng di động chưa khôi phục được thông tin liên lạc, chủ yếu tập trung ở các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang.

Đại diện Bộ TT&TT cho biết, Bộ sẽ tiếp tục tổ chức các tổ, đội tiếp cận hiện trường, xác định các điểm bị sự cố và ưu tiên khôi phục thông tin liên lạc tại các cơ sở hạ tầng quan trọng, trọng điểm. Ưu tiên khắc phục sự cố tại các cột thu phát sóng di động hướng ra biển (cột cao phủ sóng biển đảo) để đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác tìm kiểm cứu nạn trên biển.

Điều động nguồn lực hỗ trợ khẩn cấp từ các tỉnh, thành về hỗ trợ các tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão để xử lý, khôi phục thông tin liên lạc, đặc biệt là các thuê bao băng rộng cố định chịu ảnh hưởng lớn nhất từ sự cố mạng ngoại vi.

Đồng thời, tiếp tục triển khai chạy máy phát điện tại các khu vực bị mất điện lưới. Điều động vật tư, trang thiết bị, máy phát điện, xăng dầu từ các tỉnh ít chịu ảnh hưởng chi viện cho các tỉnh đang còn nhiều hạ tầng chưa được khôi phục.

Triển khai các xe phát sóng lưu động để đảm bảo thông tin liên lạc tại các khu vực gãy đổ cột anten; tiếp tục thực hiện roaming giữa các nhà mạng cung cấp dịch vụ viễn thông di động tại các khu vực có nhà mạng bị mất liên lạc trong thời gian nhà mạng đó khắc phục sự cố.

Các doanh nghiệp viễn thông phối hợp với nhau, chia sẻ hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật để nhanh chóng khôi phục các hệ thống thông tin liên lạc tại những địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp của Bão số 3.

Các nhà mạng phối hợp, hỗ trợ nhau khắc phục hậu quả của bão tại các tỉnh, thành có cơ sở hạ tầng viễn thông bị hư hại nặng, các điểm chưa khôi phục được thông tin liên lạc. Ưu tiên tối đa nguồn lực và phương tiện kỹ thuật nhằm sớm khôi phục hoàn toàn mạng lưới thông tin liên lạc.

Bộ TT&TT cũng kiến nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam sớm khôi phục điện lưới tại các khu vực cắt điện, các khu vực bị mất điện do sự cố cung cấp điện cho các trạm BTS để khôi phục thông tin liên lạc.

UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng hỗ trợ các lực lượng ứng cứu thông tin tiếp cận các khu vực bị cô lập, chia cắt để xử lý sự cố, khôi phục thông tin liên lạc.