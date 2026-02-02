Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tin đồn 'đề xuất phạt 5 triệu người tự ý quay CSGT' là bịa đặt

  • Thứ hai, 2/2/2026 11:11 (GMT+7)
Cục CSGT khẳng định, thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc đề xuất phạt người dân quay video CSGT khi đang làm nhiệm vụ là không đúng sự thật.

Sáng 2/2, đại diện Cục CSGT, Bộ Công an cho biết mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng Cục CSGT đề xuất phạt 5 triệu đồng đối với cá nhân quay video lực lượng CSGT khi đang làm nhiệm vụ mà chưa được sự cho phép. Đáng chú ý, các trang này còn đăng tải kèm theo hình ảnh do công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra.

“Những thông tin trên hoàn toàn không đúng sự thật, không có việc Cục CSGT đưa ra đề xuất như vậy”, đại diện Cục CSGT khẳng định.

Cũng theo đại diện Cục CSGT, các cá nhân, tổ chức phát tán, lan truyền thông tin sai sự thật sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, mạng xã hội cũng xuất hiện bài viết cho rằng mức phạt nồng độ cồn được điều chỉnh tăng mạnh trong năm 2026.

Theo thông tin lan truyền, mức phạt nồng độ cồn đối với các phương tiện giao thông, từ xe máy, ô tô đến xe đạp, sẽ có sự điều chỉnh đáng kể.

Tuy nhiên, đại diện Cục CSGT khẳng định, hiện Nghị định 168/2024 vẫn đang có hiệu lực và giữ nguyên các mức xử phạt, không có việc điều chỉnh tăng như một số trang mạng lan truyền.

Lịch hạn chế, tạm cấm phương tiện trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng

Để đảm bảo trật tự giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) vừa có thông báo chi tiết phân luồng giao thông.

16:00 12/1/2026

Biết công an kiểm tra, lái xe tải chủ động lấy ma túy ra nộp

Trong đợt cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự, lực lượng Cảnh sát giao thông Tuyên Quang đã liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều lái xe ô tô tải dương tính với ma túy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

11:51 11/1/2026

Xử phạt cặp vợ chồng ngồi trên đường ray tàu nướng đồ ăn

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã xử phạt hành chính hai người dân tại phường Tuần Châu do có hành vi đứng, ngồi trên đường ray tàu để nhóm lửa nướng đồ ăn.

21:37 4/1/2026

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

