Tin cuối cùng về bão số 12

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp suy yếu từ bão số 12 tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam và tan dần.

Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 23/10, sau khi đi vào vùng biển ven bờ khu vực thành phố Huế-Đà Nẵng, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 12) đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 12.

Hồi 7h, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39 km/giờ).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam suy yếu và tan dần.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông và hoàn lưu sau bão nên tình hình mưa lớn ở khu vực Trung Bộ, gió mạnh trên biển còn phức tạp, cần chú ý theo dõi các bản tin dự báo mưa lớn và gió mạnh trên biển tiếp theo.

Đối với diễn biến áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhận định hồi 7 giờ ngày 23/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 121,4 độ Kinh Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 20 km/h.

Dự báo đến 7h ngày 24/10, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Nam Tây Nam với tốc độ 20 km/h. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Tiến đó, đến 7h ngày 25/10, áp thấp nhiệt đới cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 250 km về phía Đông với sức gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 20 km/h, cường độ suy yếu dần. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 -7, giật cấp 9, sóng biển cao 3-5 m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.