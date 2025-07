Tin bất ngờ với Sony

Một game của Xbox đã trở thành tựa game bán chạy nhất trên PS5, với doanh số gấp đôi bom tấn độc quyền "Death Stranding 2" của Sony và cao hơn cả game đoạt giải "Game of the Year" 2024.

Forza Horizon 5 đang là tựa game bán chạy nhất trên PS5 trong năm nay. Ảnh: Xbox Game Studios.

Một trong những lý do lớn nhất khiến nhiều người lựa chọn máy chơi game PlayStation 5 của Sony thay vì các hệ máy Xbox Series X/S của Microsoft chính là kho game độc quyền chất lượng cao như “God of War Ragnarok” và “The Last of Us”.

Tuy nhiên, tựa game độc quyền mới nhất của PlayStation đã bị vượt mặt về doanh số trên PS5 bởi một trò chơi do chính Xbox phát hành. Đó là Forza Horizon 5, tựa game đua xe thế giới mở nổi tiếng ra mắt năm 2021 của Xbox Game Studios, đã vượt qua bom tấn “Death Stranding 2: On the Beach”.

Game bán chạy nhất trên PS5 là của Xbox

Theo báo cáo từ Alinea Analytics, đơn vị chuyên theo dõi doanh số game, “Forza Horizon 5” đã bán được 2 triệu bản trên PS5 chỉ trong 25 ngày đầu ra mắt (từ 29/4). Cùng khoảng thời gian đó, tựa game độc quyền PS5 của Kojima Productions chỉ đạt doanh số 1 triệu bản.

"Mặc dù được giới phê bình đánh giá cao, sự độc đáo của Death Stranding 2 khiến doanh số của trò chơi này thấp hơn các tựa game khác của PlayStation Studios”, Rhys Elliott, trưởng bộ phận phân tích thị trường của Alinea Analytics, cho biết.

Ông cũng nhận định đây là một trong những thương hiệu có sức bán bền bỉ.

"Trò chơi sẽ tiếp tục bán chạy theo thời gian, đặc biệt là khi có phiên bản PC (ra mắt cuối 2026), thu hút một lượng lớn người chơi Trung Quốc", ông Elliott nhận xét.

Bom tấn Death Stranding 2 đang "ế" vì quá kén người chơi. Ảnh: Sony Interactive Entertainment.

Trong khi đó, Forza Horizon 5 là một tựa game đua xe dễ chơi, dễ tiếp cận và có nhiều nội dung. Trên PlayStation Store, không có nhiều trò chơi cùng thể loại đạt được chất lượng tương đương.

Mặc dù vậy, việc một tựa game của Xbox đã ra mắt từ 4 năm trước lại bán được gấp đôi so với tựa game độc quyền mới của PlayStation trên cùng hệ máy, trong cùng một khoảng thời gian là một điều đáng báo động với Sony.

Tuần trước, Forza Horizon 5 cũng chính thức cán mốc 3 triệu bản bán ra trên PS5, vượt qua cả Astro Bot, tựa game đoạt giải Game of the Year (game của năm) 2024.

Bên cạnh những con số ấn tượng của Forza Horizon 5, báo cáo còn hé lộ nhiều thông tin thú vị khác. Cụ thể, Monster Hunter Wilds đứng thứ hai trong danh sách game bán chạy nhất trên PS5 năm nay với 2,9 triệu bản. Theo sát là Assassin's Creed Shadows với 2 triệu bản, trong khi Elden Ring Nightreign đạt 1,4 triệu bản.

Đáng chú ý, phiên bản PC của Monster Hunter Wilds trên Steam cũng gặt hái thành công vang dội với 6,2 triệu bản bán ra, mặc dù nhận về nhiều chỉ trích từ người hâm mộ.

Tương lai của game đa nền tảng

Chiến lược kinh doanh của Microsoft với Xbox ngày càng tập trung vào việc phát hành game đa nền tảng. Các chiến dịch quảng bá như "This is an Xbox", việc ra mắt máy chơi game cầm tay Xbox Ally, sự quay lại của Xbox Play Anywhere, sự phát triển của Xbox Cloud Gaming và Xbox Game Pass Ultimate đều là minh chứng rõ ràng cho định hướng này.

Tương tự, Microsoft đã bắt đầu đưa một số tựa game Xbox lên PlayStation. Ban đầu là Sea of Thieves, Grounded, Hi-Fi Rush và Pentiment vào năm ngoái. Đầu năm nay đến lượt Indiana Jones and the Great Circle và Forza Horizon 5.

Sea of Thieves, một tựa game khác của Xbox, cũng đã đạt được thành công lớn trên PS5 kể từ khi ra mắt trên nền tảng này. Ảnh: Xbox Game Studios.

Thành công lớn của Forza Horizon 5 trên PS5 là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy Microsoft đang đi đúng hướng khi đưa các tựa game Xbox lên nền tảng của đối thủ. Sony chắc chắn đã nhận thấy điều này, bằng chứng là hãng đã gây bất ngờ cho ngành công nghiệp game khi thông báo sẽ phát hành phiên bản Xbox của bom tấn Helldivers 2.

Do đó, nhiều khả năng các tựa game nhiều người chơi của Xbox sẽ tiếp tục được phát hành trên PlayStation, có thể là ngay từ khi ra mắt hoặc sau một thời gian.

Dù khó có chuyện game PS5 sẽ ra mắt trên Xbox ngay lập tức, sẽ có nhiều trường hợp tương tự như Helldivers 2. Ngay cả Sony cũng muốn một phần của thị trường đa nền tảng, bằng chứng là các tựa game của PlayStation Studios liên tục được đưa lên PC.