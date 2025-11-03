Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tin '350 hộ dân ở Huế bị cô lập một tuần chưa được hỗ trợ' là tin giả

  • Thứ hai, 3/11/2025 06:56 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Thông tin hàng trăm hộ dân ở Huế chưa nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào trong thời gian bị cô lập như clip lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật.

Tối 2/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hóa Châu (TP Huế) ra thông báo bác bỏ nội dung trong clip lan truyền trên mạng xã hội cho rằng người dân tổ dân phố An Thành bị cô lập suốt một tuần nhưng chưa nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào.

Nhiều khu vực ở phường Hóa Châu (TP Huế) vẫn ngập sâu sau trận lụt lịch sử; nước chưa rút hết và nguy cơ “lũ chồng lũ” hiện hữu khi mực nước sông đang dâng trở lại. Ảnh: Sỹ Nhất.

Trước đó, mạng xã hội Facebook xuất hiện một clip do một đoàn cứu trợ quay. Clip ghi cảnh phỏng vấn người phụ nữ tại tổ dân phố An Thành (phường Hóa Châu).

Trong clip, người này cho biết tổ dân phố An Thành có 350 hộ dân, bị cô lập khoảng một tuần nay, phải di chuyển bằng thuyền khoảng 30 phút mới tiếp cận được. Người này nói rằng trong những ngày qua, người dân chưa nhận được hỗ trợ nào.

Điều này khiến bà phải mang theo danh sách các hộ dân, ra gặp đoàn cứu trợ để xin các suất hỗ trợ người dân trong địa phương. Clip này sau đó nhận được nhiều sự quan tâm, nhiều trang Facebook dẫn lại và lan truyền, gây xôn xao dư luận.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hóa Châu cho biết những ngày qua, phường chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ, đời sống một số hộ dân gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, phát ngôn của người phụ nữ trong clip là không đúng sự thật, gây hiểu lầm, làm ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền và công tác cứu trợ chung.

Đồng thời, chính quyền đề nghị người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, không chia sẻ, lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng; đồng thời kêu gọi toàn thể Nhân dân cùng chung tay, đoàn kết, đồng hành với địa phương, không để bị lợi dụng, gây chia rẽ niềm tin.

Lãnh đạo UBND phường Hóa Châu thông tin, công tác điều phối hàng cứu trợ do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường chủ trì thực hiện sau khi đi kiểm tra thực tế, nên không có chuyện như người trong clip nói.

Ngay khi lũ lụt xảy ra, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể phường khẩn trương vào cuộc, huy động mọi nguồn lực để thăm hỏi, hỗ trợ nhu yếu phẩm, lương thực, nước uống cho bà con.

Nguyễn Vương/VTC News

