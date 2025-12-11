TIME chọn các 'kiến trúc sư AI' là Nhân vật của Năm 2025

TIME gọi các “kiến trúc sư AI” là Nhân vật của Năm 2025, ghi nhận vai trò của những người đang định hình công nghệ, địa chính trị và kinh tế toàn cầu giữa cuộc cách mạng AI bùng nổ.

Trang bìa của Tạp chí TIME. Ảnh: TIME.

Ngày 11/12, tạp chí TIME đã công bố nhóm “Các kiến trúc sư AI” (Architects of AI) là Nhân vật của Năm 2025, đánh dấu một bước ngoặt hiếm có khi vinh danh tập thể những người định hình tương lai công nghệ và trật tự quyền lực toàn cầu.

Lần đầu tiên trong lịch sử, nhóm lãnh đạo công nghệ gồm Jensen Huang (Nvidia), Sam Altman (OpenAI), Elon Musk (xAI), Mark Zuckerberg (Meta) và các nhà sáng lập Anthropic cùng xuất hiện trên bìa TIME như biểu tượng của một thời đại đang được tái kiến tạo bởi trí tuệ nhân tạo.

TIME cho biết quyết định này phản ánh tác động sâu rộng của AI trong năm 2025, từ kinh tế, chính sách đối ngoại, cạnh tranh công nghệ, cho tới đời sống thường nhật.

Theo TIME, “đây là nhóm người đã nắm tay lái lịch sử ở thời điểm trí tuệ nhân tạo trở thành lực đẩy mạnh nhất của thế giới hiện đại”.

Trung tâm của nhóm nhân vật là Jensen Huang, CEO Nvidia, công ty hiện có giá trị cao nhất thế giới nhờ gần như độc quyền chip AI.

TIME mô tả hình ảnh Huang khoác chiếc áo da quen thuộc trong studio tại trụ sở Nvidia như biểu tượng của một lãnh đạo “đang nâng cả thị trường công nghệ trên vai”. Từ một doanh nghiệp chuyên chip đồ họa phục vụ game thủ, Nvidia trở thành trụ cột mới của kinh tế toàn cầu và là nhân tố được các cường quốc theo đuổi trong chiến lược AI.

Năm 2025 ghi dấu bước ngoặt khi cuộc tranh luận về rủi ro AI bị lấn át bởi cuộc đua triển khai thần tốc. ChatGPT vượt 800 triệu người dùng hàng tuần, các mô hình tạo sinh tham gia xây dựng phần mềm, sản xuất nghiên cứu khoa học và len vào mọi ngành nghề.

Meta tích hợp chatbot vào các ứng dụng tỷ người dùng, Google đưa câu trả lời từ Gemini lên đầu công cụ tìm kiếm, trong khi Musk xây dựng trung tâm dữ liệu với tốc độ kỷ lục. Anthropic và OpenAI đạt mức định giá hàng trăm tỷ USD, trở thành các trụ cột mới của nền kinh tế số.

TIME nhận định ảnh hưởng của nhóm lãnh đạo AI vượt xa lĩnh vực công nghệ thuần túy. Nvidia trở thành “công cụ địa chính trị”, giữ vai trò trung gian giữa các chính phủ trong cạnh tranh chip và hạ tầng tính toán.

Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu cảnh báo AI có thể thao túng thông tin, bùng nổ deepfake và đe dọa tính toàn vẹn dữ liệu - trong khi những người dẫn dắt cuộc cách mạng lại tin rằng AI mở ra thời kỳ thịnh vượng chưa từng có. Jensen Huang dự đoán AI có thể đẩy GDP toàn cầu từ 100.000 tỷ USD lên 500.000 tỷ USD .

TIME cho rằng nhóm lãnh đạo AI đang thúc đẩy một trong những dự án hạ tầng lớn nhất trong lịch sử, từ trung tâm dữ liệu, chuỗi cung ứng chip, cho tới hệ sinh thái phần mềm.

Họ cũng là những người kiến tạo lại cán cân quyền lực giữa các quốc gia khi AI nổi lên như công cụ cạnh tranh chiến lược quan trọng nhất kể từ thời kỳ vũ khí hạt nhân.

Được biết, bài viết của TIME được thực hiện trên ba châu lục, qua hàng chục cuộc phỏng vấn với giám đốc điều hành, chuyên gia, chính trị gia và nhà đầu tư.