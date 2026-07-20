Tìm thấy thi thể vụ 2 thiếu niên mất tích trên sông Nho Quế

Sau hơn hai ngày nỗ lực, lực lượng chức năng tìm thấy một thi thể trong vụ 2 thiếu niên mất tích khi tắm trên sông Nho Quế, đoạn qua tỉnh Tuyên Quang.

Trưa 20/7, Công an xã Sơn Vĩ (tỉnh Tuyên Quang) cho biết, đã tìm thấy một trong 2 thiếu niên mất tích trên sông Nho Quế, đoạn sông chảy qua địa bàn xã.

Hiện lực lượng công an xã tiếp tục phối hợp Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07) công an tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự xã và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun tổ tìm kiếm nạn nhân còn lại.

Thi thể em D được đưa lên bờ. Ảnh: Công an xã Sơn Vĩ.



Theo cơ quan công an, thi thể nạn nhân được tìm thấy 9h sáng 20/7, vị trí tìm thấy khoảng 3 km về phía hạ lưu sông Nho Quế, thuộc địa phận xã Khâu Vai, gần nhà máy thủy điện Nho Quế 3. Danh tính nạn nhân xác định là Sùng Thị D. (SN 2011, trú thôn Xín Chải, xã Sơn Vĩ).

Sau khi hoàn tất thủ tục theo quy định, lực lượng chức năng đã phối hợp với chính quyền địa phương bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình để lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Hiện các lực lượng chức năng cùng cấp ủy, chính quyền xã Sơn Vĩ và người dân địa phương tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm em Vàng Mí G. (SN 2010, trú xã Sủng Máng) - nạn nhân còn lại trong vụ việc.

Khoảng 9h30 phút ngày 18/7, em Vàng Mí G. và em Sùng Thị D. cùng 3 người bạn đến khu vực chân cầu Tràng Hương trên sông Nho Quế vui chơi. Trong khi 3 em ngồi câu cá, G. và D. xuống sông tắm.

Theo lời kể của các em đi cùng, sau khi xuống nước được một lúc, cả hai bất ngờ bị nước cuốn và mất tích. Khu vực xảy ra vụ việc nằm trên đoạn sông giáp ranh giữa thôn Bờ Sông, xã Sơn Vĩ và thôn Hấu Chúa, xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Sơn Vĩ huy động lực lượng, phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun và các đơn vị liên quan triển khai công tác tìm kiếm.

Theo lực lượng chức năng, khu vực xảy ra vụ việc có địa hình hiểm trở, lòng sông sâu, hai bên là nhiều vách đá dựng đứng, dòng nước chảy xiết và phức tạp nên công tác cứu nạn, tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Hiện các lực lượng bám sát hiện trường, rà soát dọc hai bên bờ sông, các khe đá, khu vực nước xoáy và những vị trí có khả năng nạn nhân còn lại bị dòng nước cuốn trôi.