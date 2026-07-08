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Xã hội

Tìm thấy thi thể trung tá CSGT trên sông

  • Thứ tư, 8/7/2026 22:38 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau hơn một ngày đêm tổ chức tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thi thể trung tá P.S.B, cán bộ thuộc lực lượng CSGT đường thủy (PC08), Công an TP.HCM.

Sông Soài Rạp nhìn từ trên cao.

Ngày 8/7, UBND xã An Thới Đông (TP.HCM) cho biết, khoảng 14h cùng ngày, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể trung tá P.S.B tại khu vực gần sông Vàm Sát, cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 500 m.

Trước đó, khoảng 4h ngày 7/7, tổ công tác gồm 3 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng CSGT đường thủy (PC08), Công an TP.HCM sử dụng ca nô thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên sông Soài Rạp.

Khi phương tiện di chuyển đến khu vực qua ấp Doi Lầu, xã An Thới Đông, ca nô tuần tra va chạm một tàu chở dầu và bị lật. Hai cán bộ trên ca nô may mắn bơi được vào bờ an toàn.Trung tá P.S.B bị nước cuốn trôi mất tích.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, TP.HCM thành lập Ban chỉ huy tiền phương tại hiện trường, huy động hơn 40 cán bộ, chiến sĩ cùng 14 ca nô chuyên dụng phối hợp nhiều tàu cá của ngư dân địa phương triển khai tìm kiếm trên khu vực hạ lưu sông Soài Rạp.

Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do khu vực có dòng chảy mạnh, thời tiết diễn biến phức tạp. Sau hơn một ngày đêm nỗ lực triển khai các phương án, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể trung tá P.S.B.

Cơ quan chức năng đang hoàn tất thủ tục để bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

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https://tienphong.vn/tim-thay-thi-the-trung-ta-csgt-mat-tich-khi-thuc-hien-nhiem-vu-tren-song-post1858075.tpo

Theo Nguyễn Dũng/Tiền Phong

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